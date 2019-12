Champions League: Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen trifft am letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League auf Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin: Austragungsort, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League hat Bayer Leverkusen mit Juventus Turin heute einen weiteren Hochkaräter zu Gast. Das Spiel findet heute um 21 Uhr in der BayArena von Leverkusen statt. In der Champions League bietet die Arena 29.412 Zuschauern Platz.

Schiedsrichter der Partie ist der Franzose Benoit Bastien, seine Assistenten, die ebenfalls aus Frankreich kommen, heißen Hicham Zakrani und Frederic Haquette. Als vierter Offizieler fungiert Karim Abed und der Videoschiedsrichter heißt Ruddy Buquet.

Champions League heute live: So seht ihr Bayer Leverkusen gegen Juve im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich bekanntlich die Rechte der Champions League in dieser Saison. DAZN zeigt dabei mit über 100 Spielen live und exklusiv den Löwenanteil. So kommt auch die Partie zwischen Leverkusen und Juventus live und exklusiv in voller Länge auf DAZN.

Die Übertragung beginnt um 20.45 Uhr. Dann wird Moderator Christoph Stadler zusammen mit dem Experten Sebastian Kneißl durch das Programm führen. Die Partie wird von Jan Platte kommentiert.

Neben der Champions League zeigt DAZN weiteren Spitzenfußball aus aller Welt, darunter die Europa League, die Bundesliga, die Serie A und La Liga.

Auf Sky wird das Spiel Bayer Leverkusen gegen Juventus nicht in voller Länge zu sehen sein. Dort wird die Partie als Teil einer Konferenz übertragen.

Bayer 04 gegen Juventus: Die Champions League im Liveticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Spiel zwischen Leverkusen und Juventus auf DAZN zu sehen, kann auf den Liveticker bei SPOX zurückgreifen. So bleibt ihr auf dem Laufenden. Zudem gibt es dort auch alle Spiele in der Konferenz.

Hier geht es zum Liveticker Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin

Champions League heute live: Die Tabelle der Gruppe D vor Bayer vs. Juve

Leverkusen muss gegen die bereits sicher als Gruppenerster qualifizierten Turiner zwingend gewinnen, um noch eine Chance auf das Achtelfinale der Champions League zu haben. Gleichzeitig darf Atletico Madrid zuhause gegen Lokomotive Moskau nicht über ein Unentschieden hinauskommen.

Für die Europa League ist Bayer in jedem Fall qualifiziert, da der direkte Vergleich gegen Moskau für die Werkself spricht.