Champions League, Achtelfinale: Termine, Auslosung, Modus, mögliche Spiele

Die letzten Tickets für das Achtelfinale werden am 6. Spieltag der Gruppenphase vergeben. Wann es mit der KO-Phase der Champions League weitergeht, und wie die Achtelfinalbegegnungen aussehen könnten erfahrt Ihr bei SPOX.

Champions League: Termine der Saison 2019/20

Die Gruppenphase der Champions League steht unmittelbar vor dem Abschluss. Erst im neuen Jahr geht es dann mit Fußball der Königsklasse weiter. Ziel aller Mannschaften ist dann das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. Dort findet am 30. Mai 2020 das Finale der Champions-League-Saison 2020 statt.

Datum Ereignis 10./11. Dezember 2019 Letzter Spieltag der Gruppenphase 16. Dezember 2019 Auslosung des Achtelfinales 18.-26. Februar 2020 Hinspiele Achtelfinale 10.-18. März 2020 Rückspiele Achtelfinale 20. März 2020 Auslosung Viertel- und Halbfinale 7./8. April 2020 Hinspiele Viertelfinale 14./15. April 2020 Rückspiele Viertelfinale 28./29. April 2020 Hinspiele Halbfinale 5./6. Mai 2020 Rückspiele Halbfinale 30. Mai 2020 Finale im Atatürk-Olympiastadion, Istanbul

Champions League, Achtelfinale: So funktioniert die Auslosung

Bei der Auslosung des Achtelfinales der UEFA Champions League werden die 16 qualifizierten Mannschaften auf zwei Lostöpfe aufgeteilt. Gesetzt sind alle Gruppensieger, ungesetzt die Gruppenzweiten, wodurch es im Achtelfinale immer zu einer Begegnung zwischen Gruppensieger und Gruppenzweiten kommt. Das erste Heimspiel bestreiten jeweils die Gruppenzweiten.

Dabei können nicht alle Teams bereits im Achtelfinale aufeinander treffen. Mannschaften eines Landesverbandes können im Achtelfinale nicht gegeneinander spielen. Beispielsweise wäre ein Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid somit ausgeschlossen. Auch können Mannschaften, die sich bereits in der Gruppenphase begegnet sind, nicht im Achtelfinale erneut aufeinander treffen. Der FC Bayern München wird so zum Beispiel im Achtelfinale garantiert nicht auf Tottenham Hotspur treffen.

Ab der Viertelfinal-Auslosung gelten die beiden Einschränkungen nicht mehr. In der nächsten Runde kann somit wieder jeder auf jeden treffen.

Champions League: So seht Ihr das Achtelfinale im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Champions League teilen sich in dieser Saison der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Welches Spiel bei welchem Anbieter konkret gezeigt wird, wird durch das sogenannte Picking-System entschieden und bemisst sich auch an der Anzahl der deutschen Teams in der KO-Phase. Alle Details zum Picking-System könnt Ihr hier nachlesen.

Champions League, Achtelfinale: Diese Mannschaften sind bereits qualifiziert

Acht Teams haben sich bereits vor dem letzten Spieltag für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert.