Galatasaray Istanbul gegen FC Brügge: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Galatasaray Istanbul empfängt am heutigen Dienstagabend den FC Brügge am 5. Spieltag der UEFA Champions League. Wo Ihr die Partie live mitverfolgen könnt und was es sonst Wissenswertes rund um die Begegnung zu erfahren gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Galatasaray Istanbul - FC Brügge: Spielbeginn, Austragungsort, Schiedsrichter

Angepfiffen wird die Partie heute Abend um 18.55 Uhr im Türk Telekom Stadion in Istanbul. Der Unparteiische ist Ivan Kruzliak aus der Slowakei.

Galatasaray gegen Brügge heute live im TV und Livestream

Wer beim Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Brügge live dabei sein will, kommt um ein Abonnement bei DAZN nicht herum. Ab 18.55 Uhr startet die Übertragung beim Streamingdienst mit Kommentator Guido Hüsgen.

Istanbul vs. Brügge: Liveticker

Für alle ohne DAZN-Abo stellen wir bei SPOX einen Liveticker zur Verfügung. Hier könnt Ihr wahlweise das Einzelspiel oder die Konferenz verfolgen.

Gala - FC Brügge: Vorschau

Während der FC Brügge mit zwei Punkten nur noch theoretische Chancen auf die Runde der letzten 16 hat, ist Galatasaray schon jetzt sicher ausgeschieden. Selbst mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist ein Überwintern in der Königsklasse ausgeschlossen, da man den direkten Vergleich mit Real Madrid aufgrund der beiden Niederlagen (0:1 und 0:6) verloren hat.

Dementsprechend geht es im Duell zwischen Galatasaray und Brügge eigentlich nur noch um den dritten Platz, der die automatische Qualifikation für das 16tel-Finale der Europa League bedeuten würde.

Galatasaray gegen Brügge: Letzte Duelle

Datum Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 18.09.2019 Champions League FC Brügge Galatasaray Istanbul 0:0 23.10.2002 Champions League FC Brügge Galatasaray Istanbul 3:1 01.10.2002 Champions League Galatasaray Istanbul FC Brügge 0:0

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A