Champions League: FC Liverpool gegen KRC Genk heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool empfängt am vierten Spieltag der Champions League heute den KRC Genk. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Champions League: Wo und wann findet Liverpool - Genk statt?

Das Heimspiel des amtierenden Champions-League-Siegers gegen den KRC Genk steigt am heutigen Dienstag (05. November) um 21 Uhr. Austragungsort ist das Stadion an der Anfield Road in Liverpool.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)

Assistent: Tomas Somoláni (Slowakei)

Assistent: Branislav Hancko (Slowakei)

Vierter Offizielle: Filip Glova (Slowakei)

VAR: Massimiliano Irrati (Italien)

Champions League: Liverpool - Genk heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem Gruppenzweiten und -letzten könnt ihr als Einzelspiel live und exklusiv in voller Länger bei DAZN sehen (Deutschland und Österreich). Kurz vor Spielbeginn beginnt die Übertragung mit Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl.

Der Streaming-Dienst überträgt in dieser Saison mehr als 100 Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv in voller Länge.

Das gesamte Angebot könnt Ihr für 11,99 Euro im Monat nutzen, wobei die ersten vier Wochen kostenfrei sind und Ihr monatlich wieder kündigen könnt. Alternativ könnt Ihr ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abschließen.

Sky übertragt die Partie lediglich als Teil der großen Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD und alternativ auch im Livestream via Sky Go.

Liverpool - Genk: Champions League heute im Liveticker

Neben der Übertragung im TV und Stream könnt Ihr die Champions League natürlich auch im Liveticker verfolgen. Auf SPOX bieten wir Euch die Partie im Liveticker als Einzelspiel oder als Teil der Liveticker-Konferenz an.

Liverpool - Genk: Voraussichtliche Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen beider Teams werden erst circa eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben, so könnte die Trainer aber aufstellen:

FC Liverool: Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Oxlade-Chamberlain - Salah, Origi, Mane

Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Oxlade-Chamberlain - Salah, Origi, Mane KRC Genk: Coucke - Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen - Ito, Heynen, Berge, Bongonda - Samatta; Onuachu

© getty

Champions League: Die Partien am Dienstag in der Übesicht

Großen Augenmerk liegt heute auf den beiden deutschen Partien. Der BVB muss gegen Inter zu Hause mindestens einen Punkt holen, um die Chancen auf das Achtelfinale realistisch zu wahren. RB Leipzig muss in St. Petersburg um die Tabellenführung kämpfen.