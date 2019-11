Champions League: FC Barcelona gegen Borussia Dortmund heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund muss im Kampf um das Achtelfinalticket der Champions League am fünften Spieltag der Gruppenphase auswärts beim FC Barcelona antreten. Wie ihr diesen Kracher heute Abend live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier bei SPOX.

DAZN zeigt über 100 Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge. Schnapp Dir noch heute Deinen DAZN-Gratismonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

FC Barcelona gegen BVB: Austragungsort, Anstoßzeit und Schiedsrichter

Dortmund muss auswärts in Barcelona antreten. Gespielt wird im altehrwürdigen Camp Nou in der katalanischen Metropole. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr.

Schiedsrichter der Begegnung ist der Franzose Clement Turpin. Der 37-Jährige pfeift seit der Saison 14/15 Spiele in der Königsklasse. In der laufenden Saison leitete er unter anderem das 7:2 von Bayern München gegen Tottenham Hotspur am 1. Oktober.

Barca gegen den BVB: So könnt ihr das Spiel im TV und Livestream sehen

Die Rechte an der Champions League teilen sich in diesem Jahr der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem BVB seht Ihr live aufSky.

Ab 20.55 Uhr zeigt der Sender das Spiel aus dem Camp Nou mit Kommentator Wolff Fuss. Zudem bietet Sky über SkyGo einen Livestream des Spiels an, für den Ihr allerdings auch ein Sky-Abo braucht. Wenn Ihr kein Abo habt, könnt Ihr Euch via SkyTicket einen Tagespass kaufen, um den Kracher zu sehen.

Ab 23.30 Uhr zeigt dann DAZN die Highlights des Spiels. Zudem könnt Ihr auf DAZN alle anderen Spiele des Champions-League-Abends, wie zum Beispiel FC Liverpool gegen SSC Neapel, live und exklusiv in voller Länge sehen.

Ein DAZN-Abonnement kostet Euch 11,99 Euro monatlich, bzw. 119,99 Euro jährlich. Zudem ist der erste Monat auf DAZN komplett kostenlos. Hier könnt Ihr Euch den DAZN-Gratismonat sichern.

FC Barcelona - BVB: Liveticker

Ihr könnt den FC Barcelona gegen den BVB auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Wollt Ihr alle Spiele des Abends im Auge behalten, dann ist der Konferenzticker die richtige Wahl. Mit ihm verpasst Ihr kein Highlight des Champions-League-Abends.

© getty

Barcelona vs. BVB: Vorschau

Der BVB tritt in Barcelona ohne Stürmer Paco Alcacer an, überdies fehlen Thomas Delaney und Jacob Bruun Larsen. Barca muss lediglich auf den gelbgesperrten Gerard Pique verzichten.

Für Dortmunds Trainer Lucien Favre ist das Spiel von besonderer Wichtigkeit. Nach dem schwachen 3:3 und dem anwachsenden Rückstand in der Liga wackelt sein Stuhl, auch wenn ihm Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Sonntag das Vertrauen aussprach. Sollte Dortmund sich nicht für das Achtelfinale qualifizieren, wäre der Schweizer kaum noch zu halten.

Champions League: Tabelle der Gruppe F

Der BVB hat das direkte Duell gegen Inter Mailand verloren und muss damit mindestens einen Punkt mehr als die Italiener holen. Mit einem Sieg in Barcelona würde man sich allerdings bereits für das Achtelfinale qualifizieren, da Inter und Barca am letzten Spieltag aufeinandertreffen.