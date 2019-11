Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream

Der fünfte und damit vorletzte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase steht vor der Tür. Wir zeigen Euch, welche Begegnungen am Dienstag live auf DAZN übertragen werden.

Champions League: Übertragungen im TV und Livestream

In dieser Spielzeit teilen sich Sky und DAZN die Rechte an der Königsklasse Den Großteil der Champions-League-Spiele überträgt DAZN live. Pro Tag in der Gruppenphase laufen sieben Matches in voller Länge beim Streaming-Dienst. Sky hat dafür ein Spiel exklusiv und bietet Ausschnitte der übrigen Spiele in der Konferenz an.

Champions League, 5. Spieltag: Spiele am Dienstag

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung in DE Übertragung in AT A 18.55 Uhr Galatasaray Istanbul - Club Brügge DAZN DAZN D 18.55 Uhr Lokomotive Moskau - Bayer Leverkusen DAZN DAZN A 21 Uhr Real Madrid - Paris Saint-Germain DAZN Sky B 21 Uhr Tottenham Hotspur - Olympiakos Piräus DAZN DAZN B 21 Uhr Roter Stern Belgrad - Bayern München Sky DAZN C 21 Uhr Manchester City - Schachtjar Donezk DAZN DAZN C 21 Uhr Atalanta Bergamo - Dinamo Zagreb DAZN DAZN D 21 Uhr Juventus Turin - Atletico Madrid DAZN DAZN

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

Die Champions-League-Übertragungen beginnen am heutigen Dienstag bei DAZN bereits ab 18.55 Uhr. Der Streaming-Dienst zeigt parallel die Begegnungen Galatasaray Istanbul gegen Club Brügge sowie Lokomotive Moskau gegen Bayer Leverkusen.

Ab 21 Uhr könnt Ihr dann die Livestreams zu fünf weiteren Partien aufrufen. Das Topspiel steigt im Estadio Santiago Bernabeu, wenn Champions-League-Rekordsieger Real Madrid den französischen Serienmeister Paris Saint-Germain empfängt. Im Hinspiel hatten die Königlichen klar das Nachsehen, als sich die von Thomas Tuchel trainierten PSG-Stars mit 3:0 im eigenen Stadion behaupteten. Aber auch das Champions-League-Debüt von Jose Mourinho mit Tottenham Hotspur und das Spiel zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid versprechen Spannung.

Neben der Champions League bietet DAZN zudem noch weiteren hochklassigen Fußball an - etwa alle Spiele der Europa League sowie ausgewählte Partien der Serie A, Primera Division und Ligue 1 live. Die Plattform offeriert in dieser Saison sogar erstmals 40 Bundesliga-Begegnungen live und exklusiv.

Champions League: Der 5. Spieltag im Liveticker

Solltet ihr Euch gegen eine Livestream-Übertragung entscheiden, besteht noch eine andere Möglichkeit, die Champions-League-Spiele zu verfolgen. Bei SPOX gibt es zu jeder Partie einen ausführlichen Liveticker.

Außerdem bieten wir eine Konferenz an.