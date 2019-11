Champions League heute live, Spielplan: 5. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker

Mit insgesamt acht Partien endet am heutigen Mittwoche der fünfte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2019/20. Welche Spiele heute anstehen und wo Ihr diese Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier auf SPOX.

Du willst die Champions League live sehen? Dann schnapp Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League heute live, Spielplan: 5. Spieltag im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich in diesem Jahr die Übertragungsrechte der Königsklasse. In einem ausgeklügelten Picking-System wählt DAZN an den Dienstagen des 2., 4. und 6. Spieltages "sein" Spiel aus, Sky darf an den übrigen Tagen zuerst sein Livespiel wählen. DAZN zeigt alle nicht von Sky "gepickten" Spiele live und in voller Länge, Sky wiederum zeigt alle gleichzeitig stattfindenden Spiele in der bekannten Konferenz.

Am heutigen Mittwoch des 5. Spieltages hatte Sky die erste Wahl und überträgt das Spiel von Borussia Dortmund auswärts beim FC Barcelona. DAZN zeigt alle übrigen sieben Spiele live und in voller Länge, darunter das Heimspiel von RB Leipzig gegen Benfica Lissabon und Liverpools Heimspiel gegen Napoli.

In Österreich hat sich Sky für das Auswärtsspiel von RB Salzburg bei KRC Genk entschieden. Damit läuft bei unseren österreichischen Nachbarn das Spiel des BVB bei Barca ebenfalls auf DAZN.

Champions League: Der Mittwoch des 5. Spieltages im Überblick

Uhrzeit Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg Olympique Lyon DAZN DAZN 18.55 Uhr FC Valencia FC Chelsea DAZN DAZN 21 Uhr FC Barcelona Borussia Dortmund Sky DAZN 21 Uhr Slavia Prag Inter Mailand DAZN DAZN 21 Uhr OSC Lille Ajax Amsterdam DAZN DAZN 21 Uhr KRC Genk RB Salzburg DAZN Sky 21 Uhr FC Liverpool SSC Napoli DAZN DAZN 21 Uhr RB Leipzig Benfica Lissabon DAZN DAZN

Champions League heute live: Dortmund und Leipzig im Liveticker

Wer kein DAZN- und kein Sky-Abonnement besitzt, sollte bei unseren SPOX-Livetickern vorbeischauen. SPOX bietet jedes Spiel einzeln als Liveticker oder alle zusammen in der Konferenz an.

RB Leipzig gegen Benfica Lissabon heute in der Champions League: Mögliche Aufstellungen

Mit einem Heimsieg wäre Leipzig einen Spieltag vor Schluss vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert, da sich Lyon und St. Petersburg gegenseitig die Punkte wegnehmen. Auch ein Remis könnte reichen, wenn Lyon nicht gegen St. Petersburg verliert.

So könnten beide Teams von Beginn an spielen:

RB Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Ampadu, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Demme - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen

: Gulacsi - Klostermann, Ampadu, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Demme - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen Benfica Lissabon: Vlachodimos - Andre Almeida, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo - Gabriel, Florentino - Pizzi, Cervi - Chiquinho, Vinicius

Champions League: Die Tabelle der Gruppe D