Champions League: Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig heute live sehen

RB Leipzig muss zum vierten Spieltag der Gruppenphase der Champions League auswärts bei Zenit St. Petersburg ran. Doch wo kann man die Partie live mitverfolgen? SPOX hat die Antworten.

RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg heute live sehen

Wer die Partie zwischen Zenit St. Petersburg und RB Leipzig live und in voller Länge sehen möchte, braucht ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky. Auf SkySport 2 HD beginnt ab 18 Uhr die Übertragung wahlweise via TV, SkyGo oder SkyTicket. Kommentator ist Kai Dittmann.

In Österreich wird die Partie beim Streamingdienst DAZN übertragen.

Zenit vs. Leipzig: Spielbeginn, Spielort und Schiesrichter

Gespielt wird am Dienstag, den 05.11., ab 18.55 Uhr in der Gazprom-Arena in St. Petersburg. Folgendes Unparteiischen-Gespann ist im Einsatz:

Schiedsrichter : Grinfeld, Orel (Israel)

: Grinfeld, Orel (Israel) Assistenten : Hassan, Roy (Israel); Yarkoni, Idan (Israel)

: Hassan, Roy (Israel); Yarkoni, Idan (Israel) Vierter Offizieller : Shmuelevitz, Eitan (Israel)

: Shmuelevitz, Eitan (Israel) Video-Assistent: Pinheiro, Joao (Portugal)

Champions League: Der 4. Spieltag im Überblick

Dienstag, 05.11.2019:

Termin Heim Gast DE AT 05.11., 18.55 Uhr FC Barcelona Slavia Prag DAZN DAZN 05.11., 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg RB Leipzig Sky DAZN 05.11., 21 Uhr FC Liverpool KRC Genk DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr SSC Napoli RB Salzburg DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Valencia OSC Lille DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Olympique Lyon Benfica Lissabon DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Chelsea Ajax Amsterdam DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Borussia Dortmund Inter Mailand DAZN Sky

Mittwoch, 06.11.2019:

Termin Heim Gast DE AT 06.11., 18.55 Uhr FC Bayern Olympiakos Piräus Sky Sky 06.11., 18.55 Uhr Lokomoiv Moskau Juventus Turin DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Roter Stern Belgrad Tottenham Hotspur DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Bayer Leverkusen Atletico Madrid DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Paris Saint-Germain FC Brügge DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Atalanta Bergamo Manchester City DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Dinamo Zagreb Shakhtar Donezk DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Real Madrid Galatasaray Istanbul DAZN DAZN

Leipzig - St. Petersburg: Die möglichen Aufstellungen

Zenit : Kerzhakov - Karavaev, Ivanovic, Rakitsky, Douglas Santos - Kuzyayev, Ozdoev, Barrios, Driussi - Azmoun, Dzyuba

: Kerzhakov - Karavaev, Ivanovic, Rakitsky, Douglas Santos - Kuzyayev, Ozdoev, Barrios, Driussi - Azmoun, Dzyuba Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban, Halstenberg - Sabitzer, Laimer, Demme, Forsberg - Poulsen, Werner

Champions League: Gruppe G

In Gruppe G führen die Leipziger aktuell die Tabelle an.