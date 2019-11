Champions League - 4. Spieltag: Siese Spiele zeigt/überträgt Sky diese Woche live

Die Champions League geht in ihren vierten Gruppen-Spieltag. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, welche Partien in dieser Woche bei Sky übertragen werden.

Champions League: Welche Spiele laufen am 4. Spieltag auf Sky?

Am vierten Spieltag dürfen sich deutsche Sky-Kunden unter anderem auf die Partie zwischen Zenit St. Petersburg und RB Leipzig (05.11.19) sowie das Duell zwischen dem FC Bayern und Olympiakos Piräus (06.11.19) freuen. In Österreich wird am Dienstag statt dem Leipzig-Spiel der BVB übertragen, der gegen Inter ran muss.

Alle restlichen Spiele der vierten Runde werden beim Streamingdienst DAZN gezeigt. Während der Gruppenphase teilen sich Sky und DAZN die Übertragung der Spiele auf, wobei Sky immer zwei Begegnungen (eine Dienstags und eine Mittwochs) zeigen darf - DAZN bekommt die Rechte an den anderen Partien. Wer genauere Informationen über das Picking-System haben möchte, klickt hier.

Dienstag, 05.11.2019:

Termin Heim Gast DE AT 05.11., 18.55 Uhr FC Barcelona Slavia Prag DAZN DAZN 05.11., 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg RB Leipzig Sky DAZN 05.11., 21 Uhr FC Liverpool KRC Genk DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr SSC Napoli RB Salzburg DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Valencia OSC Lille DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Olympique Lyon Benfica Lissabon DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Chelsea Ajax Amsterdam DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Borussia Dortmund Inter Mailand DAZN Sky

Mittwoch, 06.11.2019:

Termin Heim Gast DE AT 06.11., 18.55 Uhr FC Bayern Olympiakos Piräus Sky Sky 06.11., 18.55 Uhr Lokomoiv Moskau Juventus Turin DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Roter Stern Belgrad Tottenham Hotspur DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Bayer Leverkusen Atletico Madrid DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Paris Saint-Germain FC Brügge DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Atalanta Bergamo Manchester City DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Dinamo Zagreb Shakhtar Donezk DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Real Madrid Galatasaray Istanbul DAZN DAZN

Die Gruppen der deutschen Teams

Gruppe B:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 3 3 0 0 13:4 9 9 2 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 9:9 0 4 3 Roter Stern Belgrad 3 1 0 2 3:9 -6 3 4 Olympiakos Piräus 3 0 1 2 5:8 -3 1

Gruppe D:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Juventus Turin 3 2 1 0 7:3 4 7 2 Atlético Madrid 3 2 1 0 5:2 3 7 3 Lokomotiv Moskau 3 1 0 2 3:5 -2 3 4 Bayer Leverkusen 3 0 0 3 1:6 -5 0

Gruppe F:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Barcelona 3 2 1 0 4:2 2 7 2 Inter Mailand 3 1 1 1 4:3 1 4 3 Borussia Dortmund 3 1 1 1 2:2 0 4 4 Slavia Prag 3 0 1 2 2:5 -3 1

Gruppe G: