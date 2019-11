Champions League, 4. Spieltag: Diese Spiele zeigt / überträgt DAZN heute live

Die Mittwochsspiele am 4. Spieltag der Champions League stehen bevor - SPOX verrät Euch, welche Spiele heute auf DAZN übertragen werden.

Testet DAZN 30 Tage lang kostenlos und erlebt über 100 Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge.

Champions League, 4. Spieltag: Diese Spiele laufen heute auf DAZN

In dieser Saison liegen die Übertragungsrechte an der Champions League bei Sky und DAZN. Ein Großteil der Partien wird live und exklusiv in voller Länge auf DAZN ausgestrahlt, so auch heute. Sieben von acht Begegnungen zeigt der Streamingdienst, eine detaillierte Liste findet Ihr weiter unten.

Neben der Champions League hat DAZN auch die Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1 im Programm und zeigt darüber hinaus US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis (US Open, Australian Open, French Open) und vieles mehr. Das Ganze gibt's schon ab 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich und kann hier 30 Tage lang gratis ausprobiert werden.

Champions League, 4. Spieltag: Die Mittwochsspiele

Zwei Begegnungen mit deutscher Beteiligung stehen heute an. Bayern München kann sich gegen Olympiakos Piräus das Tickt fürs Achtelfinale sichern, Bayer 04 möchte gegen Atletico Madrid zum ersten Mal punkten. Hier sind alle Paarungen:

Termin Heim Gast DE AT 06.11., 18.55 Uhr FC Bayern Olympiakos Piräus Sky Sky 06.11., 18.55 Uhr Lokomotive Moskau Juventus Turin DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Roter Stern Belgrad Tottenham Hotspur DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Bayer Leverkusen Atletico Madrid DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Paris Saint-Germain FC Brügge DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Atalanta Bergamo Manchester City DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Dinamo Zagreb Schachtar Donezk DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Real Madrid Galatasaray Istanbul DAZN DAZN

© getty

Champions League im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr keine Zeit habt, die Spiele live und in Farbe anzusehen, schaut einfach mal bei SPOX vorbei. Sämtliche Begegnungen findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender, sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

Champions League: Die voraussichtlichen Aufstellungen des FC Bayern und Bayer 04

FC Bayern München - Olympiakos Piräus

Hansi Flick muss weiterhin auf die langzeitverletzten Fiete Arp, Lucas Hernandez und Niklas Süle verzichten, bei Piräus fehlt Konstantinos Fortounis.

Bayern: Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - T. Müller, Coutinho, Goretzka - Lewandowski

Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - T. Müller, Coutinho, Goretzka - Lewandowski Piräus: José Sa - Elabdellaoui, Ruben Semedo, Meriah, Tsimikas - Bouchalakis - Guilherme, M. Camara - Daniel Podence, Gio. Masouras - Guerrero

Bayer 04 Leverkusen - Atletico Madrid

Peter Bosz muss ohne Lars Bender und Daley Sinkgraven auskommen, bei Atletico fehlen Jose Gimenez, Joao Felix, Stefan Savic und Sime Vrsaljko.

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Volland - Alario

Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Volland - Alario Atletico: Oblak - Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi - Thomas, Saul Niguez - Koke, Correa - Morata, Diego Costa

© getty

Champions League: Die Tabellen der deutschen Teams

Die Tabelle in Gruppe B

Der FC Bayern sitzt in Gruppe B einsam an der Tabellenspitze und kann mit einem Sieg über Piräus den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 3 3 0 0 13:4 9 9 2 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 9:9 0 4 3 Roter Stern Belgrad 3 1 0 2 3:9 -6 3 4 Olympiakos Piräus 3 0 1 2 5:8 -3 1

Die Tabelle in Gruppe D

Bayer 04 Leverkusen steht hingegen bisher ohne Punkte da. Um zumindest Chancen auf die Europa League zu wahren, muss heute ein Sieg her.