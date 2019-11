Atalanta Bergamo gegen Dinamo Zagreb: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum fünften Champions-League-Spieltag empfängt Atalanta Bergamo am heutigen Dienstag Dinamo Zagreb. SPOX gibt Euch alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Atalanta Bergamo - Dinamo Zagreb: Wo und wann findet das Spiel statt?

Aufgrund der derzeit stattfindenden Renovierung des Gewiss Stadiums, in dem Atalanta normalerweise seine Heimspiele austrägt, findet das Spiel im Mailänder Giuseppe Meazza Stadion statt. Anpfiff ist um 21 Uhr. Schiedsrichter ist der Russe Sergei Karasev.

Atalanta gegen Zagreb heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und Dinamo Zagreb wird live und in voller Länge auf DAZN übertragen. Tobias Fischbeck meldet sich kurz vor Spielbeginn als Komentator. Neben der vollständigen Live-Übertragung auf DAZN zeigt SkySport Ausschnitte des Spiels in der Spieltags-Konferenz.

Atalanta Bergamo vs. Dinamo Zagreb: Liveticker

Auch wir sind live mit dabei. In unserem SPOX-Liveticker verpasst Ihr keine Aktion auf dem Rasen.

Bergamo gegen Zagreb: Vorschau

Willl Atalanta Bergamo in der Champions League überwintern, muss am heutgen Abend gegen Dinamo Zagreb ein Dreier her. Nur einen Punkt sammelten die Italiener in den bisherigen vier Spielen - ausgerechnet gegen Tabellenführer Manchester City - und stehen damit auf dem letzten Tabellenplatz in Gruppe C. Gleichzeitig ist man auf Schützenhilfe aus Manchester angewiesen. Sollte dort Shachtjor Donezk nämlich gegen die Sky Blues gewinnen, hat Atalanta, unabhängig vom eigenen Ergebnis, keine Chance mehr auf das Achtelfinale.

Auf der Gegenseite liefern sich Dinamo Zagreb und Donezk ein enges Rennen um jenen zweiten Tabellenplatz. Dafür müssen die Kroaten in den verliebenen zwei Spielen jedoch mehr Punkte sammeln als Shachtjor, da man im direkte Vergleich den Kürzeren zieht. Ein Sieg gegen die Italiener ist daher eigentlich Pflicht.

Atalanta - Dinamo: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 18.09.2019 Champions League Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo 4:0 02.10.1990 Europa League Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo 1:1 18.09.1990 Europa League Atalanta Bergamo Dinamo Zagreb 0:0

CL: Die Tabelle der Gruppe C