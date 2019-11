Champions League, 5. Spieltag: FC Chelsea verpasst in Valencia vorzeitigen Sprung ins Achtelfinale

Der FC Chelsea hat den vorzeitigen Sprung ins Champions-League-Achtelfinale am 5. Spieltag verpasst. Die Blues kamen in einem wilden Spiel in Valencia nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Am Abend hat Titelverteidiger Liverpool im Kracher gegen Napoli die Chance den Achtelfinaleinzug perfekt zu machen (Jetzt live auf DAZN).

RB Salzburg muss hingegen gegen Genk gewinnen und im Parallelspiel auf einen Sieg des SSC Neapel hoffen, um ein Endspiel vor heimischer Kulisse gegen den FC Liverpool um das letzte Achtelfinalticket in der Gruppe E zu bekommen.

FC Valencia - FC Chelsea 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Soler (40.), 1:1 Kovacic (41.), 2:1 Pulisic (50.), 2:2 Wass (82.)

Bes. Vorkommnisse: Kepa hält Foulelfmeter von Parejo (65.)

Zenit St. Petersburg - Olympique Lyon 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Dzyuba (42.), 2:0 Ozdoev (84.)

Champions League, 5. Spieltag: Ergebnisse der Mittwochspiele im Überblick

Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 18.55 Uhr Zenit Olympique Lyon 1:0 18.55 Uhr FC Valencia FC Chelsea 1:2 21 Uhr FC Barcelona Borussia Dortmund -:- 21 Uhr Slavia Prag Inter Mailand -:- 21 Uhr OSC Lille Ajax Amsterdam -:- 21 Uhr KRC Genk RB Salzburg -:- 21 Uhr FC Liverpool SSC Napoli -:- 21 Uhr RB Leipzig Benfica Lissabon -:-

*Fett markiert sind die Spiele mit deutscher Beteiligung