Tottenham Hotspur - FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen in der Champions League

Am Dienstag ist der FC Bayern München in der Champions League bei Tottenham Hotspur zu Gast (21 Uhr live auf DAZN). Wie könnten die beiden Mannschaften auflaufen?

Tottenham Hotspur - FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

Tottenham Hotspur: Lloris - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Wings, Ndombele - Eriksen - Son, Kane.

Lloris - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Wings, Ndombele - Eriksen - Son, Kane. FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez (Boateng), Alaba - Kimmich, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski.

FC Bayern: Wird Lucas Hernandez rechtzeitig fit?

Die größte offene Frage bei der Aufstellung des FC Bayern ist wohl, ob Lucas Hernandez rechtzeitig fit wird. Er wurde beim Bundesligaspiel beim SC Paderborn (3:2) am Samstag wegen Problemen am operierten Knie ausgewechselt.

Am Montag musste er auf das Abschlusstraining verzichten und absolvierte stattdessen eine individuelle Einheit. Sollte er ausfallen, würde stattdessen wohl Jerome Boateng beginnen.

FC Bayern: David Alaba und Ivan Perisic wieder dabei

Sicher wieder mit dabei sind dagegen David Alaba (zuletzt Muskelfaserriss) und Ivan Perisic (zuletzt krank). "David war schon in Paderborn im Kader, Ivan ist mitgereist, gesund und konkurrenzfähig", sagte Trainer Niko Kovac.

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern heute im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Tottenham und dem FC Bayern wird in Deutschland und Österreich vom Streamingdienst DAZN live und exklusiv in voller Länge übertragen. Bei Sky läuft das Spiel lediglich in der Konferenz. Die Übertragung auf DAZN startet um 20.45 Uhr - und zwar mit folgendem Personal:

Moderator: Alexander Schlüter

Alexander Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern: Die bisherigen Duelle