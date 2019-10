Real Madrid: Darum wechselte Zinedine Zidane Torhüter Thibaut Courtois zur Pause aus

Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois ist überraschend nach der ersten Halbzeit im Spiel gegen Club Brügge von Trainer Zinedine Zidane ausgewechselt worden. Medienberichten zufolge soll der Stammtorhüter der Königlichen mit Magenproblemen zu kämpfen gehabt haben.

Für den Belgier, der zuletzt vermehrt in die Kritik geraten war und auch gegen Brügge bei Ballkontakten von den eigenen Fans ausgebuht wurde, brachte Real-Trainer Zidane Alphonse Areola.

Der 26 Jahre alte Franzose war im Sommer auf Leihbasis von Paris Saint-Germain zu Real gewechselt und bewahrte die Königlichen gegen Brügge kurz nach seiner Einwechslung vor einem Drei-Tore-Rückstand, als er gegen Emmanuel Dennis stark parierte (54.).

Dennis hatte die Madrilenen zuvor in Halbzeit eins bereits zweimal geschockt und den krassen Außenseiter aus Belgien zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung geschossen. Real-Kapitän Sergio Ramos gelang nur eine Minute nach Areolas Parade gegen Dennis der Anschlusstreffer per Kopf (55.). Ein später Treffer von Casemiro (85.) nach Vorlage von Toni Kroos rettete die Mannschaft von Trainer Zinedine.