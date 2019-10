FC Liverpool spielt gegen FC Salzburg in neuem Champions-League-Trikot

Im Duell gegen den FC Salzburg (21 Uhr, in Deutschland live auf DAZN) läuft der FC Liverpool am Mittwoch erstmals in seinem neuen Champions-League-Trikot auf. Die Neuerung: ein Charity-Logo unter der Rückennummer.

Zu Beginn dieses Jahres verkündete der FC Liverpool die langjährige Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeits-Organisation "Right to play". Diese Partnerschaft wird nun auch nach außen getragen.

© Right To Play

"Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, das Right To Play-Logo auf dem Champions-League-Shirt abzubilden", sagte Matt Parish, der Direktor der LFC Foundation: "Wir engagieren uns für die Verbesserung des Lebens von Kindern und Jugendlichen in der gesamten Stadtregion von Liverpool und darüber hinaus. Die Partnerschaft mit Right To Play wird unsere Reichweite erweitern und so dazu beizutragen, mehr Leben durch die Kraft von Spiel zu verändern."

Das Right To Play-Logo zeigt den Schriftzug sowie einen gelben, handgefertigten Ball.