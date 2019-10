Champions League, Inter Mailand - BVB: Alle Highlights und Tore im Video

Am dritten Spieltag der Champions League war der BVB zu Gast bei Inter Mailand. Nach einer rasanten Schlussphase unterlagen die Dortmunder mit 0:2 und rutschten damit in der Tabelle ab. Das Video mit allen Highlights und Toren findet Ihr hier.

Teste hier DAZN einen Monat lang gratis und erlebe die Champions League live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Inter Mailand gegen BVB (Borussia Dortmund): Highlights

DAZN und Sky teilen sich die Rechte für die UEFA Champions League. Für das Programm der beiden Rechteinhaber müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtes Abo abschließen.

Nach dem Spielabpfiff haben beide Broadcaster auch die Highlights im Programm. Sichert euch jetzt euren kostenlosen Probemonat und schaut auf DAZN alle Highlights der UEFA Champions League.

Bei SPOX könnt Ihr hingegen die Highlights kostenlos und for free sehen. Hier geht's zur Überischt zu den Videos von SPOX.

Inter Mailand - Borussia Dortmund 2:0: Noten und Einzelkritiken zum BVB © getty 1/15 Borussia Dortmund hat am 3. Spieltag der Champions League gegen Inter Mailand verloren. Während ein Nationalspieler auf ganzer Linie enttäuschte, kam von der Offensive der Schwarz-Gelben viel zu wenig. Die Noten und Einzelkritiken von SPOX. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Vergrößerte beim 0:1 seine Körperfläche, ließ sich aber unglücklich tunneln. Partierte dafür den Elfmeter von Martinez in der 83. mit einem tollen Reflex. An ihm lag es gewiss nicht, dass der BVB ohne Punkte vom Platz ging. Note: 2,5. © getty 3/15 MANUEL AKANJI (bis 74.): Verließ sich beim 0:1 auf die Abseitsfalle und verlor dabei Inter-Stürmer Martinez aus den Augen. Machte seine Sache ansonsten trotz dürftiger Passquote (33 Prozent) aber ordentlich. Note: 4. © getty 4/15 JULIAN WEIGL: Wies im Zentrum der Favre’schen Dreierkette einmal mehr eine tadellose Passquote (98 Prozent) auf, stellte sich beim ersten Gegentor aber auch nicht gerade klug an. Hob beim 0:2 auch noch das Abseits von Candreva auf. Note: 4. © imago images 5/15 MATS HUMMELS: Bester Balleroberer aufseiten der Borussia (12), konnte das erste Gegentor aber auch nicht verhindern und verschuldete den Elfmeter in der 83. mit einem unnötigen Foul. Note: 4,5. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Der Aktivposten in der Dortmunder Offensive. Ging auf der rechten Seite weite Wege, blieb oft hängen (22 Ballverluste), aber war immerhin bemüht, etwas an dem Spielstand zu ändern. Note: 3. © getty 7/15 AXEL WTISEL: Hatte die meisten Ballaktionen aller BVB-Akteure (100), gewann zudem 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Versäumte es aber, das nötige Tempo mit dem Ball am Fuß zu entwickeln, um Inter unter Druck zu setzen. Note: 3,5. © imago images 8/15 THOMAS DELANEY (bis 65.): Zeigte einmal mehr, dass er ein reiner Defensivspieler ist. Spielte bis zum letzten Drittel souverän, war danach sichtlich überfordert. Wurde nach 65 Minuten ausgewechselt. Note: 4. © getty 9/15 NICO SCHULZ: Wirkte über weite Strecken unsicher, leistete sich einige technische Fehler und bekam defensiv kaum Zugriff auf Candreva. Stand beim Gegentreffer etwa zwei Meter hinter seinen Nebenleuten und hob das Abseits von Martinez auf. Note: 5. © imago images 10/15 JADON SANCHO: Hatte die größte Chance vor der Pause, als er aus spitzem Winkel an Inter-Keeper Handanovic scheiterte. Bot gegen die aggressiven Italiener ansonsten sehr wenig. Note: 4. © getty 11/15 JULIAN BRANDT: Bemüht, aber ohne Durchschlagskraft – bis zur 64. Minute, als er Handanovic mit seinem Schuss aus 16 Metern zu einer Glanztat zwang. War ohne echten Stürmer oft auf sich allein gestellt. Note: 4. © getty 12/15 THORGAN HAZARD (bis 84.): Bewegte sich viel, prallte wie seine Mitspieler aber mit wenigen Ausnahmen an der schwarz-blauen Wand ab. Nur Brandt (20) und Hakimi (22) verloren häufiger den Ball als Hazard (14). Note: 4. © getty 13/15 MAHMOUD DAHOUD (ab 65.): Wurde für Delaney eingewechselt. Zeigte gute Ansätze, fand aber auch nicht die Lücke. Note: 3,5. © imago images 14/15 JACOB BRUUN-LARSEN (ab 74.): Kam für Akanji, um die Dortmunder Offensive zu beleben. Trat nicht nennenswert in Erscheinung. Keine Bewertung. © getty 15/15 RAPHAEL GUERREIRO (ab 84.): Ersetzte den glücklosen Hazard. Präsentierte sich in seiner kurzen Einsatzzeit aber noch glückloser. Vertändelte den Ball, der zum 0:2 führte, leichtfertig. Keine Bewertung.

Inter Mailand - BVB: Tore und Highlights im Video

Es war insgesamt ein eher behäbiges Spiel, Inter Mailand konnte am Ende jedoch aus seinen wenigen Chancen Kapital schlagen:

Tore: 1:0 Lautaro Martinez (22.), 2:0 Antonio Candreva (89.)

Natürlich haben wir die Partie auch heute wieder genauestens unter die Lupe genommen - zur Analyse geht es hier entlang.

Inter Mailand gegen Borussia Dortmund: Spielbericht

Im ausverkauften Guiseppe Meazza Stadion unterlag der BVB gegen Inter Mailand mit 0:2. Die defensiv eingestellten Italiener machten den Dortmundern das Leben schwer und agierten im eigenen Angriff zielstrebiger.

Vor allem zu Beginn war es eine sehr behäbige Partie. Inter Mailand machte es sich in der eigenen Hälfte gemütlich und ließ den BVB erstmal machen. Die Dortmunder zeigten sich zwar bemüht, fanden jedoch keine Lösungen für die Verteidigung der Nerazzurri.

In der 22. Spielminute fiel dann wie aus dem Nichts der Führungstreffer für die Hausherren. Aus dem Mittelfeld hob Stefan de Vrij einen langen Ball über die Dortmunder Abwehrkette, den Lautaro Martinez mit der Brust verarbeitete und am herausstürmenden Bürki vorbeischob.

Danach ließ Inter die Dortmunder gewähren, die Borussen blieben aber weiter ratlos. Erst unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann endlich gefährlich vor dem Mailänder Kasten - Jadon Sancho drang von rechts in den Strafraum ein, seinen Flachschuss parierte Samir Handanovic aber stark (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie nur ein wenig munterer, zwingende Torchancen blieben weiterhin rar gesät. Antonio Candreva setzte einen Schuss knapp über die Dortmunder Querlatte (47.), im gegenüberliegenden Strafraum verhindert Handanovic zweimal den Ausgleichstreffer (53., 65.).

In der Schlussphase ging es dann noch einmal rund, der BVB konnte zweimal von Glück sprechen, nicht das 0:2 zu kassieren. In der 73. Minute wurde ein Schuss von Martinez knapp am Tor vorbeigelenkt, zehn Minuten vor dem Ende scheiterte der Argentinier vom Elfmeterpunkt an Bürki (82.).

Dann sorgte Antonio Candreva doch noch für die Entscheidung. Inter konterte den BVB eiskalt aus - Marcelo Brozovic schickte Candreva, der Bürki keine Chance ließ und auf 2:0 erhöhte (89.).

Champions League, 3. Spieltag: Die Ergebnisse am Mittwoch

Während die Dortmunder sich schwer taten, konnte Leipzig durch ein Traumtor von Marcel Sabitzer einen wichtigen Sieg über St. Petersburg einfahren. Das sind alle Ergebnisse von heute: