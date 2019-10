Champions League heute live: Diese Spiele zeigt DAZN im Livestream

Am Mittwoch stehen die restlichen Partien des 3. Spieltags der Champions League auf dem Programm. SPOX zeigt Euch dabei, welche Begegnungen Ihr live auf DAZN sehen könnt.

Champions League live: Diese Spiele zeigt DAZN heute im Livestream

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich werden von den insgesamt acht stattfindenden Partien am heutigen Mittwoch sieben auf DAZN übertragen. Lediglich das Spiel Inter Mailand gegen Borussia Dortmund (Deutschland) und das Duell zwischen RB Salzburg und dem SSC Neapel (Österreich) werden beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Deutsche DAZN-Abonnenten können sich dementsprechend unter anderem auf die Begegnung zwischen RB Leipzig und Zenit St. Petersburg freuen.

Doch nicht nur die heutigen CL-Spiele werden auf DAZN gezeigt. Auch über 100 weitere Partien der europäischen Königsklasse, alle Begegnungen der UEFA Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division sowie 40 Spiele der aktuellen Bundesliga-Saison hat das "Netflix des Sports" im Programm.

Ein DAZN-Abo kostet Euch dabei nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Champions League: Der 3. Spieltag in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 23.10.19 18.55 Uhr Ajax Amsterdam FC Chelsea DAZN DAZN 23.10.19 18.55 Uhr RB Leipzig Zenit St. Petersburg DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr Slavia Prag FC Barcelona DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr RB Salzburg SSC Napoli DAZN Sky 23.10.19 21 Uhr KRC Genk FC Liverpool DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr Inter Mailand Borussia Dortmund Sky DAZN 23.10.19 21 Uhr OSC Lille FC Valencia DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr Benfica Lissabon Olympique Lyon DAZN DAZN

Champions League heute live: BVB ohne Trio nach Mailand

Marco Reus ist die Reise zum Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand überraschenderweise nicht angetreten. Der Nationalspieler hat noch mit den Folgen eines grippalen Infekts zu kämpfen, mit dem er am Samstag trotz gesundheitlicher Risiken gegen Mönchengladbach spielte und den Siegtreffer markierte.

Darüber hinaus fehlen Trainer Lucien Favre am Mittwochabend in Mailand Paco Alcacer (muskuläre Probleme) und Marcel Schmelzer (Zerrung im rechten Hüftbeuger). Der zuletzt angeschlagene Roman Bürki steht hingegen gegen Inter im Kader.

Champions League live mit BVB und Leipzig: Die Gruppen F und G im Überblick

Gruppe F:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Borussia Dortmund 2 1 1 0 2:0 2 4 2 FC Barcelona 2 1 1 0 2:1 1 4 3 Inter Mailand 2 0 1 1 2:3 -1 1 4 Slavia Prag 2 0 1 1 1:3 -2 1

Gruppe G: