Ajax Amsterdam gegen FC Chelsea heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League trifft Ajax Amsterdam heute auf den FC Chelsea. SPOX zeigt Euch, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Ajax Amsterdam gegen FC Chelsea: Anpfiff, Ort, Schiedsrichter

Am heutigen Mittwoch empfängt Ajax Amsterdam den FC Chelsea in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam, welche knapp 55.000 Zuschauern Platz bietet. Anpfiff der Partie ist um 18.55 Uhr, wenn Schiedsrichter Ovidiu Hategan das Spiel eröffnet.

Ajax Amsterdam vs. FC Chelsea heute live im TV und Livestream sehen

Auch in dieser Spielzeit teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte an der Champions League. Am heutigen Mittwoch zeigt DAZN gleich sieben Spiele live, darunter auch Ajax Amsterdam gegen den FC Chelsea. Beim Pay-TV-Sender Sky gibt es neben einer Konferenz lediglich eine Live-Berichterstattung zur Partie von Borussia Dortmund bei Inter Mailand zu sehen.

Ajax Amsterdam - FC Chelsea heute im Liveticker

Wie zu allen Partien der Champions League bietet SPOX auch zu Ajax Amsterdam gegen FC Chelsea einen ausführlichen Liveticker an. Dort bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

CL: Ajax Amsterdam gegen FC Chelsea - Vorschau

Ajax Amsterdam befindet sich in bestechender Form. Der Vorjahres-Halbfinalist der Champions League steht sowohl in der Eredivisie als auch in Gruppe H der Königsklasse ungeschlagen an der Spitze. Das Team von Eirik ten Hag gab sich gegen den FC Valencia und OSC Lille keine Blöße und fuhr souveräne Siege ein.

Doch auch Chelsea findet so langsam in die Saison herein. Die Blues verloren am ersten Spieltag der Champions League zwar noch mit 0:1 gegen Valencia, überzeugten aber zuletzt mit vier Siegen in Folge. In der Premier League steht das Team von Frank Lampard mit nur zwei Punkten Rückstand auf das zweitplatzierte Manchester City auf Rang vier.

Ajax Amsterdam - FC Chelsea: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Aufstellungen der beiden Teams werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben. So könnten die Trainer aufstellen:

Ajax: Onana - Tagliafico, Blind, Veltman, Dest - van de Beek, Martinez - Tadic, Promes, Neres - Huntelaar

Onana - Tagliafico, Blind, Veltman, Dest - van de Beek, Martinez - Tadic, Promes, Neres - Huntelaar CFC: Kepa - Alonso, Tomori, Zouma, Azpilicueta - Jorginho, Mount, Kante - Hudson-Odoi, Willian, Abraham

Ajax und Chelsea in Gruppe H: Die Tabelle