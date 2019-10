Champions League: Tottenham Hotspur gegen FC Bayern heute im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München gastiert beim heutigen Spiel der Champions League bei den Tottenham Hotspur. Die Partie des FCB könnt Ihr hier bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und sehe dieses Spiel gratis!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Tottenham vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Dagegen fraglich ist der Einsatz von Lucas Hernandez. Der Rekordeinkauf der Bundesliga musste in Paderborn nach 45 Minuten ausgewechselt werden. "Er wird das Training heute nicht mitmachen, er trainiert individuell. Er hatte sich kurz vor der Halbzeit in Paderborn verletzt. Wir wollen den einen Tag noch abwarten", erklärte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Vor Beginn: Wieder mit an Bord beim FCB ist Ivan Perisic. Der Kroate fehlte beim 3:2-Sieg in Paderborn aufgrund einer Grippe.

Vor Beginn: Austragungsort der Partie ist das neuerrichtete Tottenham Hotspur Stadium, welches 62.062 Zuschauer fasst.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff ist um 21 Uhr.

© getty

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern heute im TV und Livestream

Dieses Spiel wird in Deutschland und Österreich vom Streamingdienst DAZN live und exklusiv in voller Länge übertragen - Sky darf das Spiel lediglich in der Konferenz zeigen.

Die Berichterstattung auf DAZN beginnt um 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alexander Schlüter

Alexander Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Mit DAZN habt Ihr die Gelegenheit, einen Monat lang die UEFA Champions League völlig kostenlos im Livestream zu sehen. So könnt Ihr das vielfältige Angebot 30 Tage kostenlos nutzen. Danach kostet es Euch nur 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

In dieser Saison zeigt DAZN über 100 Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv in voller Länge. Lediglich die Rechte an zwei von 16 Spielen pro Spieltag gehen an den Pay-TV-Sender Sky. Neben der Champions League überträgt DAZN 40 Spiele der Bundesliga sowie alle Partien der Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern: Die letzten Duelle

Tottenham Hotspur und der FC Bayern München trafen vier Mal im Europapokal aufeinander.