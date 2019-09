FC Bayern: Pressekonferenz mit Niko Kovac und Serge Gnabry im LIVE-TICKER

Vor der Partie des FC Bayern München bei Tottenham Hotspur am zweiten Spieltag der Champions League (Dienstag, ab 21 Uhr live und exklusiv in voller Länge auf DAZN) stellen sich Trainer Niko Kovac und Serge Gnabry auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vor Beginn: Planmäßiger Beginn der Pressekonferenz ist um 17.15 Uhr.

Vor Beginn: In London soll nun der zweite Sieg in der Champions League folgen, nachdem der FCB am ersten Spieltag mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad gewann. Ein Sieg gegen die Spurs wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Gruppensieg.

Vor Beginn: Am vergangenen Wochenende gelang dem deutschen Rekordmeister ein knapper 3:2-Sieg gegen Paderborn, besonders zufrieden schien aber keiner der Beteiligten. "Wir machen uns das Leben unnötig schwer und hätten dominanter spielen müssen. Wir haben mal wieder zu einfache Fehler gemacht", sagte beispielsweise Joshua Kimmich.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur Pressekonferenz des FC Bayern. Vor dem Duell mit Tottenham Hotspur stellen sich Trainer Niko Kovac und Serge Gnabry den Fragen der Journalisten.

FC Bayern München gegen Tottenham im Livestream sehen

Das zweite Spiel des FCB in der Champions-League-Saison 2019/20 wird live und exklusiv in voller Länge auf DAZN übertragen. Die Berichterstattung beginnt am Dienstag um 20.45 Uhr, folgendes Team begleitet Euch durch den Abend:

Moderator : Alexander Schlüter

: Alexander Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Der Sportstreaming-Dienst zeigt pro Kalendertag an den CL-Spieltagen sieben der acht Partien live und in voller Länge, insgesamt könnt Ihr mit DAZN über 100 Spiele der Champions League live sehen. Das Angebot kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo. Der erste Monat ist dabei kostenlos!

Vereine und ihre Abhängigkeit von Spielern: Messi-Dependencia! Havertz-Effekt! Mbappe besser auf die Bank? © getty 1/22 Der spanische Begriff "Messi-Dependencia" hat es mittlerweile ins Standard-Repertoire eines jeden Fußball-Experten geschafft. Er beschreibt Barcas Abhängigkeit vom kleinen Floh. Wir machen den Faktencheck – und ziehen mehrere Stars zum Vergleich heran. © getty 2/22 Wie abhängig sind die Klubs von ihren Superstars? Mit der Hilfe von opta stellen wir den Vergleich an – z.B.: Barca mit und ohne Messi. Dazu blicken wir auf drei Kategorien: Anteil der gewonnenen Spiele, Punkte pro Spiel und (Gegen)Tore pro Spiel. © getty 3/22 Real Madrid mit Toni Kroos: -14,8 Prozent Gewinnchance, -0,4 Punkte pro Spiel, -0,3 Tore pro Spiel © getty 4/22 FC Chelsea mit N'Golo Kante: -8,7 Prozent Gewinnchance, -0,2 Punkte pro Spiel, -0,3 Tore pro Spiel © getty 5/22 Real Madrid mit Sergio Ramos: -8,2 Prozent Gewinnchance, -0,2 Punkte pro Spiel © getty 6/22 Manchester United mit Paul Pogba: -8 Prozent Gewinnchance, -0,2 Punkte pro Spiel, -0,2 Tore pro Spiel © getty 7/22 FC Barcelona mit Marc-Andre ter Stegen: -2,5 Prozent Gewinnchance, -0,1 Punkte pro Spiel, +0,2 Gegentore pro Spiel © getty 8/22 Paris Saint-Germain mit Kylian Mbappe: -2,5 Prozent Gewinnchance, -0,1 Punkte pro Spiel, +0,7 Tore pro Spiel © getty 9/22 FC Arsenal mit Mesut Özil: +2,6 Prozent Gewinnchance, +0,1 Punkte pro Spiel, +0,2 Tore pro Spiel © getty 10/22 Tottenham Hotspur mit Harry Kane: +3 Prozent Gewinnchance, +0,1 Punkte pro Spiel, +0,2 Tore pro Spiel © getty 11/22 Manchester City mit Kevin De Bruyne: +3,3 Prozent Gewinnchance, +0,1 Punkte pro Spiel, +0,3 Tore pro Spiel © getty 12/22 FC Bayern München mit Manuel Neuer: +3,6 Prozent Gewinnchance, +0,1 Punkte pro Spiel, -0,3 Gegentore pro Spiel © getty 13/22 Paris Saint-Germain mit Neymar: +4,2 Prozent Gewinnchance, +0,2 Punkte pro Spiel, +0,8 Tore pro Spiel © getty 14/22 Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo: +6 Prozent Gewinnchance, +0,3 Punkte pro Spiel © getty 15/22 FC Liverpool mit Mohamed Salah: +6,2 Prozent Gewinnchance, +0,3 Punkte pro Spiel, +0,8 Tore pro Spiel © getty 16/22 FC Barcelona mit Lionel Messi: +6,4 Prozent Gewinnchance, +0,2 Punkte pro Spiel, +0,2 Tore pro Spiel © getty 17/22 Borussia Dortmund mit Marco Reus: +9,8 Prozent Gewinnchance, +0,3 Punkte pro Spiel, +0,2 Tore pro Spiel © getty 18/22 FC Bayern München mit Robert Lewandowski: +10,1 Prozent Gewinnchance, +0,1 Punkte pro Spiel, +0,1 Tore pro Spiel © getty 19/22 Borussia Dortmund mit Jadon Sancho: +11,4 Prozent Gewinnchance, +0,3 Punkte pro Spiel © getty 20/22 FC Liverpool mit Sadio Mane: +14,1 Prozent Gewinnchance, +0,4 Punkte pro Spiel, +0,4 Tore pro Spiel © getty 21/22 Bayer Leverkusen mit Kai Havertz: +15,8 Prozent Gewinnchance, +0,4 Punkte pro Spiel, +0,5 Tore pro Spiel © getty 22/22 FC Liverpool mit Virgil van Dijk: +19,1 Prozent Gewinnchance, +0,4 Punkte pro Spiel, -0,2 Gegentore pro Spiel

FC Bayern München: Die kommenden Spiele

Nach der Länderspielpause steht für den FC Bayern direkt die nächste englische Woche an, am dritten Spieltag der Champions League geht es nach Griechenland.