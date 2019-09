Champions League, RB Leipzig gegen Olympique Lyon: Datum, TV, Livestream

Am nächsten Spieltag der UEFA Champions League trifft RB Leipzig auf Olympique Lyon. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt's hier bei SPOX.

RB Leipzig vs. Olympique Lyon: Datum, Uhrzeit, Ort

Das Spiel zwischen den beiden Mannschaften findet am 2. Oktober um 21 Uhr statt. Austragungsort ist die Red Bull Arena, die 42.959 Zuschauer fassen kann.

Das Schiedsrichtergespann für diese Partie wird zwei Tage vor Anpfiff bekannt gegeben.

Champions League: Leipzig gegen Lyon im TV und Livestream

Die Partie von RB Leipzig gegen OL könnt Ihr in Deutschland und Österreich live und in voller Länger auf DAZN sehen. Beim Pay-Tv-Sender Sky seht Ihr dagegen das Spiel nur in der Konferenzschaltung. Die Berichterstattung auf DAZN startet um 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Christoph Stadler

Christoph Stadler Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

DAZN überträgt nicht nur 110 Spiele der UEFA Champions League. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an alle Partien der UEFA Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga gesichert. Außerdem darf DAZN 40 Spiele der Bundesliga zeigen.

Neben dem umfangreichen Fußball-Programm hat DAZN andere Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis und Boxen im Programm.

DAZN kostet im Monat nur 11,99 Euro oder 119,99 Euro jährlich.

Die Tabelle der Gruppe G mit Leipzig und Lyon

RB Leipzig führt die Tabelle der Gruppe G an. RasenBallsport gewann in Lissabon mit 2:1. Lyon spielte gegen St. Petersburg 1:1.

Platz Team Sp. S U N Tore Gegentore Diff. Punkte 1 RB Leipzig 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Zenit St. Petersburg 1 0 1 0 1 1 +0 1 3 Olympique Lyon 1 0 1 0 1 1 +0 1 4 Benfica Lissabon 1 0 0 1 1 2 -1 0

Champions League: Der 2. Spieltag im Überblick

Die Spiele am Dienstag:

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE Übertragung in AT 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Klub Brügge DAZN DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtar Donezk DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid DAZN DAZN

Die Spiele am Mittwoch