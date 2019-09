Inter Mailand gegen Slavia Prag heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

In der Gruppe F kommt es heute zur Auseinandersetzung zwischen Inter Mailand und Slavia Prag. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alle wichtigen Details zur Partie, sowie wo es das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen gibt.

Inter Mailand gegen Slavia Prag: Anstoß und Austragungsort

Die Partie zwischen Inter Mailand und Slavia Prag wird im legendären Stadio Giuseppe-Meazza oder auch San Siro genannt, ausgetragen. Die Arena bietet Platz für knapp 80.000 Zuschauer und ist die Heimstätte beider Mailänder Profiklubs. Angestoßen wird die Partie um 18.55 Uhr.

Inter Mailand gegen Slavia Prag heute live im TV und Livestream

Wer diese Partie live und in voller Länge sehen möchte, ist bei DAZN bestens aufgehoben. Die Streaming-Plattform überträgt die vollen 90 Minuten in Echtzeit und auf Abruf. Mit DAZN seid Ihr bei 110 Champions-League-Spielen live dabei, davon 104 Spiele exklusiv in voller Länge.

Für 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr seht Ihr auf DAZN nicht nur die UEFA Champions- und Europa League, sondern europäischen Spitzenfußball bestehend aus Primera Division, Serie A, Ligue 1 und seit dieser Saison sogar 40 Exklusiv-Spiele der deutschen Bundesliga.

Mit dem Pay-TV-Sender Sky habt Ihr außerdem die Möglichkeit, das heutige Spiel in der Konferenz mit dem parallel laufenden Spiel zwischen Lyon und St. Petersburg zu sehen. Bei Sky könnt Ihr neben der TV-Übertragung auch mit SkyGo und dem Sky-Ticket eine Streaming-Variante wählen. Beide Angebote sind ebenfalls kostenpflichtig.

Inter Mailand gegen Slavia Prag heute live im Ticker

Fußball-Freunde, die kein kostenpflichtiges Abo abschließen möchten oder einfach das geschriebene Wort bevorzugen sind beim SPOX-Liveticker genau an der richtigen Stelle. Hier wird das komplette Spiel live für Euch getickert und natürlich verpasst Ihr hier garantiert keine Szene.

Inter Mailand gegen Slavia Prag: Gruppe F im Check

In der Gruppe F der diesjährigen Auflage der UEFA Champions League erwartet uns an jedem Tag ein echter Kracher, denn mit dem FC Barcelona, Borussia Dortmund und Inter Mailand ist die Gruppe extrem stark besetzt. Slavia Prag wird sich als vierter Klub im Bunde wohl mit dem letzten Platz zufriedengeben müssen.

Demnach wird es an der Spitze dafür umso enger zugehen. Die Buchmacher sehen den FC Barcelona zwar mit einer Quote von 1,36 als Favoriten auf den Gruppensieg, wer sich jedoch den zweiten Platz und die damit verbundene Qualifikation für die K.o.-Runde sichern kann, ist mehr als ungewiss.

Alle drei Mannschaften haben nicht nur den Anspruch auf ein Weiterkommen, sondern visieren zudem jeweils auch das Vorrücken in das Viertel- oder gar Halbfinale an. Deshalb kann aus der Gruppenkonstellation noch ein wahres Fußballspektakel werden, denn die Teams werden in jedem Spiel alles in die Waagschale werfen.