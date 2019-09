Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream

Seit gestern rollt der Ball in der höchsten europäischen Fußballliga endlich wieder. Auch heute stehen einige Topspiele in der UEFA Champions League auf dem Programm. SPOX verrät, welche Spiele Ihr auf DAZN live und in voller Länge sehen könnt.

Champions League: Die Spiele vom 1. Spieltag

Für die Fans von Bayern München gibt es heute natürlich nur ein Spiel, auf das es sich zu fokussieren gilt: Das Duell mit Roter Stern Belgrad. Doch auch neutrale Fans dürfen sich auf das ein oder andere Topspiel am heutigen Mittwoch freuen. Unter anderem empfängt Atletico Madrid Juventus Turin zur Neuauflage des Achtelfinals der vergangenen CL-Saison.

Heim Auswärts Ergebins/Uhrzeit Inter Mailand Slavia Prag 1:1 Olympique Lyon Zenit St. Petersburg 1:1 SSC Neapel FC Liverpool 2:0 RB Salzburg KRC Genk 6:2 Borussia Dortmund FC Barcelona 0:0 Benfica Lissabon RB Leipzig 1:2 FC Chelsea FC Valencia 0:1 Ajax Amsterdam Lille OSC 3:0 Club Brügge Galatasaray Istanbul 18.55 Uhr Olympiakos Piräus Tottenham Hotspur 18.55 Uhr Paris Saint-Germian Real Madrid 21 Uhr Bayern München Roter Stern Belgrad 21 Uhr Schachtar Donezk Manchester City 21 Uhr Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo 21 Uhr Atletico Madrid Juventus Turin 21 Uhr Bayer Leverkusen Lokomotive Moskau 21 Uhr

Champions League heute live: Der 1. Spieltag im Stream auf DAZN

Mit DAZN seid Ihr immer bei sieben der acht Spiele pro Spieltag live mit von der Partie. Und das beste: Der Streaming-Dienst zeigt Euch alle sieben Spiele live und exklusiv in voller Länge. Somit verpasst Ihr keine Sekunde der Königsklasse.

Auf ein Spiel müssen DAZN-Abonnenten jedoch leider verzichten, denn der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Partie FC Bayern München - Roter Stern Belgrad gesichert und überträgt das Match exklusiv. Das gleiche gilt übrigens für Fußball-Fans aus Österreich. Wie sich die Übertragung der Mittwochsspiele aufteilt, sehr Ihr hier:

Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 18.55 Uhr Club Brügge Galatasaray Istanbul DAZN 18.55 Uhr Olympiakos Tottenham Hotspur DAZN 21 Uhr Paris Saint-Germain Real Madrid DAZN 21 Uhr Schachtar Donezk Manchester City DAZN 21 Uhr FC Bayern München Roter Stern Belgrad Sky 21 Uhr Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo DAZN 21 Uhr Atletico Madrid Juventus Turin DAZN 21 Uhr Bayer 04 Leverkusen Lokomotive Moskau DAZN

Champions League: Das ist die Gruppe D von Bayer 04 Leverkusen

Fans von Bayer Leverkusen, die ein DAZN-Abo besitzen, haben besonders viel Glück, denn die Streaming-Plattform zeigt mit Ausnahme von einer Partie jedes der sechs Gruppenspiele der Werkself live im Stream. Hier seht Ihr, wann die Matches stattfinden: