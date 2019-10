Champions League: Galatasaray vs. PSG heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem klaren 3:0-Sieg zum Auftakt gegen Real Madrid muss PSG in der Champions League auswärts antreten. Am zweiten Spieltag gastiert das Team von Thomas Tuchel bei Galatasaray. Hier gibt es alle Infos zum Spiel.

Galatasaray gegen PSG: Anpfiff und Austragungsort

Die Partie findet in Istanbul statt. Im Türk Telekom Stadion von Galatasaray ist Paris Saint-Germain zu Gast. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Champions League live sehen: Galatasaray vs. PSG im TV und Livestream

DAZN und Sky halten wie in der vergangenen Saison die Rechte an der Champions League. Während bei Sky lediglich in der Konferenz Ausschnitte der Partie zu sehen sind, überträgt DAZN die Begegnung live und in voller Länge. Ab 21 Uhr ist der Livestream zum Spiel auf der Plattform abrufbar.

CL: Galatasaray gegen PSG im Liveticker

Wer die Begegnung ohne Bewegtbild verfolgen möchte, ist bei SPOX genau richtig. Wir haben zu allen Champions-League-Spielen einen Liveticker im Angebot. Hier geht es zum Liveticker der Partie Galatasaray gegen Paris Saint-Germain.

Galatasaray gegen Paris Saint-Germain: Vorschau

PSG geht durch den deutlichen 3:0-Sieg gegen Real Madrid als Gruppenerster in die Begegnung. Galatasaray könnte mit einem Heimsieg an den Franzosen vorbeiziehen. Die Gastgeber haben jedoch das Derby gegen Fenerbahce in den Knochen. In diesem kam Gala nicht über ein 0:0 hinaus.

Paris gab sich in der Liga keine Blöße. Dank Neymar gewann die Truppe von Trainer Tuchel das Auswärtsspiel bei Girondins Bordeaux mit 1:0. Dort feierte Kylian Mbappe sein Comeback nach einer Oberschenkelverletzung. Der Stürmer dürfte nach seiner Einwechslung gegen Bordeaux in Istanbul für die Startelf vorgesehen sein.

Nicht zur Verfügung stehen dagegen die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer. Bei Edinson Cavani dürfte das Abschlusstraining in der Türkei über einen Einsatz entscheiden.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Galatasaray: Muslera - Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano - Belhanda, Nzonzi, Lemina - Babel, Falcao, Feghouli

PSG: Navas - Meunier, Kimpembe, Silva, Bernat - Verratti, Gueye, Marquinhos - Di Maria, Cavani, Mbappe

Champions League: Gruppe A mit Galatasaray und PSG in der Übersicht