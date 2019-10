In der Champions-League-Gruppenphase steht für alle Teams der zweite Spieltag an. Doch welche der Partien werden auf DAZN übertragen? Hier geben wir Euch einen Überblick.

Champions League: Der 2. Spieltag in der Übersicht

Das Top-Spiel am heutigen Dienstag steigt in London. Tottenham Hotspur empfängt den FC Bayern München zum Spitzenspiel in der Gruppe B. Außerdem sind die beiden Klubs aus Madrid, Atletico und Real, im Einsatz.

PSG muss in Istanbul antreten und Bayer Leverkusen steht eine schwere Auswärtsaufgabe bevor. Die Werkself ist bei Juventus Turin zu Gast.

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE Übertragung in AT 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Club Brügge DAZN DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtjor Donezk DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid DAZN DAZN

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

DAZN und Sky haben sich die Rechte an der Champions League gesichert. Während Sky pro Abend ein Spiel live und exklusiv sowie die Konferenz ausstrahlen darf, hat DAZN die restlichen Spiele exklusiv in voller Länge im Angebot.

Bereits ab 18.55 Uhr stehen die Begegnungen Real Madrid vs. Club Brügge und Atalanta Bergamo vs. Schachtjor Donezk auf der Streaming-Plattform zum Abruf bereit. Pünktlich um 21 Uhr laufen dann die Livestreams zu fünf Abendspielen an, darunter auch die Partie Tottenham Hotspur gegen den FC Bayern. Nur das Gastspiel von Bayer Leverkusen bei Juventus Turin ist nicht auf der Plattform zu sehen.

Champions League live auf DAZN: Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München

Ein Startelfeinsatz von Lucas Hernandez scheint unwahrscheinlich. Das bestätigte Hasan Salihamidzic beim Abflug des Bayern-Tross in Richtung London. Für den Neuzugang wird wohl wieder David Alaba hinten links verteidigen und Jerome Boateng in der Anfangsformation stehen.

Bei Tottenham fallen die Neuzugänge Giovani Lo Celso und Ryan Sessegnon weiter aus. Auch Juan Foyth fehlt Trainer Mauricio Pochettino, der am vergangenen Wochenende etwas durchatmen konnte. Nach einem verkorksten September mit nur einem Sieg gewann Tottenham zuhause gegen Southampton.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Winks, Ndombele - Eriksen - Son, Kane

Lloris - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Winks, Ndombele - Eriksen - Son, Kane FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Alaba - Kimmich, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Champions League: Gruppe B mit Tottenham Hotspur und FC Bayern in der Übersicht