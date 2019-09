Champions League heute live: Begegnungen, Termine, Übertragung

Endlich rollt der Ball wieder in der Champions League! Hier erfahrt Ihr, welche Begegnungen heute anstehen, wann es losgeht und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream seht.

Champions League, 1. Spieltag: Diese Partien stehen heute an

Bereits gestern gab es einige hochklassige Spiele zu sehen, heute stehen mit PSG, Real Madrid, Bayern München und Juventus Turin weitere Spitzenmannschaften auf dem Platz. Die Spiele am heutigen Mittwoch in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Heim Gast Gruppe 18. September 18.55 Uhr FC Brügge Galatasaray A 18. September 18.55 Uhr Olympiakos Piräus Tottenham Hotspur B 18. September 21 Uhr PSG Real Madrid A 18. September 21 Uhr Bayern München Roter Stern Belgrad B 18. September 21 Uhr Schachtar Donezk Manchester City C 18. September 21 Uhr Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo C 18. September 21 Uhr Atletico Madrid Juventus Turin D 18. September 21 Uhr Bayer Leverkusen Lokomotive Moskau D

Champions League heute LIVE: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

Bei DAZN seht Ihr fast alle Spiele des heutigen Tages live und exklusiv in voller Länge. Unter anderem beim Knallerduell zwischen PSG und Real Madrid seid Ihr die vollen 90 Minuten nur beim Streamingdienst live dabei. Lediglich das Spiel des FC Bayern gegen Belgrad läuft ausschließlich bei Sky.

Außerdem zeigt der Pay-TV-Sender die Konferenz mit allen Spielen des Tages. Da die Rechteverteilung etwas unübersichtlich sein kann, fasst SPOX Euch die Übertragungen zusammen:

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18.55 Uhr FC Brügge Galatasaray DAZN 18.55 Uhr Olympiakos Piräus Tottenham Hotspur DAZN 21 Uhr PSG Real Madrid DAZN 21 Uhr Bayern München Roter Stern Belgrad Sky 21 Uhr Schachtar Donezk Manchester City DAZN 21 Uhr Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo DAZN 21 Uhr Atletico Madrid Juventus Turin DAZN 21 Uhr Bayer Leverkusen Lokomotive Moskau DAZN 18.55/21 Uhr Konferenz Sky

Das Power Ranking vor dem Champions-League-Start © getty 1/33 Am Dienstag startet die Champions League in die neue Saison. Wer sind die Favoriten? Und wer ist schon in guter Frühform? Das Power Ranking. © getty 2/33 Platz 32 - Roter Stern Belgrad: Der mit Abstand prominenteste Spieler ist Kapitän Marin. Mit sechs Siegen aus sechs Spielen gelang der Saisonstart. In der Gruppe B wird es wohl zu einem Duell mit Piräus um den EL-Platz drei kommen. © getty 3/33 Platz 31 - Slavia Prag: Der amtierende tschechische Meister startete stark in die neue Saison und führt die Tabelle mit sechs Punkten Differenz an. Die CL-Gruppe dürfte aber zu stark sein: FC Barcelona, Dortmund und Inter. © getty 4/33 Platz 30 - Dinamo Zagreb: Spaniens U21-EM-Held Olmo ist der auffälligste Offensivspieler der Mannschaft, daneben tummeln sich ein paar Spieler mit Deutschland-Vergangenheit (Gavranovic, Hajrovic). In der kroatischen Liga Tabellenführer. © getty 5/33 Platz 29 - KRC Genk: Eine junge Mannschaft, der jedoch die internationale Erfahrung fehlt. Mit Ianis Hagi kam einer der auffälligsten Spieler der U21-EM. Der Saisonstart misslang, aktuell ist Genk lediglich Neunter. © getty 6/33 Platz 28 - Club Brügge: Aktuell Tabellenzweiter in der belgischen Liga. Abgesehen von Ex-Liverpool-Keeper Mignolet stehen keine namhaften Spieler im Kader - er hält aber gut, bisher hat sich Brügge erst zwei Gegentore gefangen. © getty 7/33 Platz 27 - Lokomotive Moskau: Der aktuelle Tabellendritte der russischen Premier Liga verstärkte sich im Sommer mit den international erfahrenen Krychowiak und Mario. Der Ex-Schalker Farfan ist aktuell verletzt. © getty 8/33 Platz 26 - Olympiakos Piräus: Der langjährige Serienmeister ist nicht mehr so gut wie einst, der letzte Titel datiert von 2017. In dieser Saison läuft es bisher aber gut: Nach drei Spielen ist Piräus noch ohne Punktverlust und Gegentor. © getty 9/33 Platz 25 - Galatasaray Istanbul: Nach dem Doublegewinn in der vergangenen Saison war zuletzt wieder Party-Stimmung bei Gala: Und zwar wegen der Verpflichtung des 33-jährigen Stürmers Falcao. Er reiht sich ein in eine erfahrene Truppe. © getty 10/33 Platz 24 - Schachtar Donezk. Wegen der Kriegswirren in der Ostukraine hat Donezk seit Jahren keine Heimspiele mehr. Erfolgreich ist der Klub trotzdem, zuletzt gab es drei Meistertitel in Folge. Der Kader ist gespickt mit Brasilianern. © getty 11/33 Platz 23 - RB Salzburg: Nach etlichen vergeblichen Versuchen erstmals in der CL dabei - weil der österreichische Meister diesmal fix in der Gruppenphase steht. In der Liga ist Salzburg verlustpunktfrei und schießt im Schnitt fast fünf Tore pro Spiel. © getty 12/33 Platz 22 - Benfica Lissabon: Mit Felix hat der wohl talentierteste Spieler den Klub verlassen, neu gekommen sind dafür vier Stürmer. In der Tabelle aktuell Zweiter hinter Überraschungsaufsteiger Famalicao. © getty 13/33 Platz 21 - OSC Lille: Mit Pepe ist der beste Spieler der vergangenen Saison gegangen, wirklich ersetzt wurde er nicht. Mit Sanches, Oshimen und Weah kamen aber spannende neue Spieler dazu. © getty 14/33 Platz 20 - FC Valencia: Der Saisonstart in der Primera Division misslang, mit nur vier Punkten aus vier Spielen ist Valencia lediglich 13. Zuletzt gab es eine 2:5-Pleite beim FC Barcelona. © getty 15/33 Platz 19 - Atalanta Bergamo: In den vergangenen Jahren schnupperte Bergamo mit Trainer Gasperini immer wieder an der CL, diesmal hat es geklappt. Trumpf ist die starke Offensive, die in der vergangenen Saison 77 Tore schoss. © getty 16/33 Patz 18 - Bayer 04 Leverkusen: Trainer Peter Bosz steht für bedingungslose Offensive - zu was das gegen die abgezockten Truppen von Juventus und Atletico führt? Es wird wohl auf ein Duell mit Lokomotive Moskau um Platz drei hinauslaufen. © getty 17/33 Platz 17 - Olympique Lyon: Nach einem durchwachsenen Saisonstart befindet sich Lyon aktuell im oberen Tabellenmittelfeld der Ligue 1. Fraglich, ob die abgewanderten Ndombele, Mendy und Fekir entsprechend ersetzt werden können. © getty 18/33 Platz 16 - Zenit St. Petersburg: Für 40 Mio. Euro holte Zenit im Sommer Malcom vom FC Barcelona, ansonsten ist es in großen Teilen die Meistermannschaft der vergangenen Saison. In der wohl ausgeglichensten Gruppe geht es gegen Lyon, Benfica und Leipzig. © getty 19/33 Platz 15 - RB Leipzig: Schon nach wenigen Spielen ist deutlich, dass Julian Nagelsmann die talentierte Mannschaft weiterentwickelt. Nach vier Spielen Tabellenführer der Bundesliga, am Wochenende ein 1:1 im Spitzenspiel gegen den FC Bayern. © getty 20/33 Platz 14 - Ajax Amsterdam: Die Abgänge der Helden der vergangenen Saison de Jong und de Ligt wiegen zwar schwer, die Mannschaft ist aber in guter Frühform. In fünf Spielen gelangen 19 Tore, Tadic und Ziyech treffen wie in der vergangenen Saison. © getty 21/33 Platz 13 - SSC Neapel: Der ewige Zweite der Serie A verstärkte sich im Sommer mit Verteidiger Manolas und Stürmer Llorente. Platz zwei sollte es auch in der CL-Gruppe E mit Liverpool, Salzburg und Genk werden. © getty 22/33 Platz 12 - FC Chelsea. Wegen der Transfersperre durfte Chelsea im Sommer keine Spieler verpflichten. Dafür bekamen spannende Talente wie Abraham und Mount ihre Chance - und sie nutzten sie. Am Wochenende gab es ein Schützenfest gegen die Wolves. © getty 23/33 Platz 11 - Borussia Dortmund: Neuzugang Hummels hat sich schon gut eingefunden, er verstärkt die talentierte Mannschaft. Nach dem überraschenden Patzer bei Union feierte Dortmund am Wochenende einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen Leverkusen. © getty 24/33 Platz 10 - Atletico Madrid: Der Abgang von Griezmann fiel bisher noch nicht wirklich ins Gewicht. Atletico legte zunächst einen perfekten Saisonstart hin, patzte aber am Wochenende in San Sebastian. Rekord-Neuzugang Felix sammelte schon zwei Scorerpunkte. © getty 25/33 Platz 9 - Inter Mailand: Könnte zu der Überraschungsmannschaft dieser CL-Saison werden. Der Kader von Inter ist stark wie lange nicht mehr, unter anderem kamen mit Lukaku und Sanchez zwei Top-Stürmer. Mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer. © getty 26/33 Platz 8 - Tottenham Hotspur: Der letztjährige CL-Finalist startete durchwachsen in die Saison: zwei Siege, zwei Remis, eine Niederlage. Am Wochenende gab es einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen Palace. Besonders stark dabei: Son. © getty 27/33 Platz 7 - FC Bayern München: Trotz guter Leistung reichte es beim Spitzenspiel gegen Leipzig nur zu einem Remis. Trainer Kovac muss erst die ideale Formation für die neu zusammengestellte Mannschaft finden. © getty 28/33 Platz 6 - FC Barcelona: In Abwesenheit des verletzten Messi drehte zuletzt der erst 16-jährige Fati auf, der schon zwei Tore schoss. Die kostspieligen Neuzugänge de Jong und Griezmann suchen noch ihre Rolle in der Mannschaft. © getty 29/33 Platz 5 - Real Madrid: Trotz Investitionen von über 300 Millionen Euro glänzte Real in dieser Saison noch nicht. Schon zweimal wurden Punkte gelassen. Am Wochenende debütierte immerhin Neuzugang Hazard, auf dem große Hoffnungen ruhen. © getty 30/33 Platz 4 - Paris Saint-Germain: In der Ligue 1 marschiert PSG schon wieder an der Spitze davon, zuletzt gab es drei Siege. Gegen Straßburg feierte Neymar sein Comeback - die Leistungsstärke der Mannschaft hängt davon ab, ob und wie er eingegliedert wird. © getty 31/33 Platz 3 - Manchester City: Nach zwei Premier-League-Titeln in Folge geht es für City und Guardiola mehr denn je um die Champions League. In Top-Form ist die Mannschaft aber noch nicht, City ließ in der Premier League schon zweimal Punkte liegen. © getty 32/33 Platz 2 - Juventus Turin: Dass es Can und Mandzukic nicht mal in den CL-Kader geschafft haben, sagt alles über die unfassbare Fülle an Top-Spielern bei Juve. Wohl kein anderer Klub verfügt über einen so breiten Kader. Und dazu gibt es CR7. © getty 33/33 Platz 1 - FC Liverpool: Der amtierende Titelträger ist bereits in beeindruckender Frühform. Fünf Premier-League-Spiele, fünf Siege. Auch das Sturmtrio bestehend aus Salah, Firmino und Mane ist bereits in Fahrt.

Champions League, 1. Spieltag: Der deutsche Mittwoch

Abgesehen von den zwei frühen Spielen findet heute keine Partie ohne deutsche Beteiligung statt. Beim Favoriten-Duell zwischen PSG und Real Madrid stehen etwa Julian Draxler, Thilo Kehrer, Thomal Tuchel (alle PSG) und Toni Kroos (Real Madrid) aus deutscher Sicht im Blickpunkt.

Das Spiel im Pariser Parc des Princes darf getrost als das Topspiel des heutigen Tages gelten, schließlich treffen zwei Favoriten auf den Titel aufeinander. Leichte Vorteile sollte der französische Meister genießen, der nicht nur auf den Heimvorteil, sondern auch ein deutlich weniger gefülltes Lazarett blicken kann. Neymar allerdings fällt aus, er ist gesperrt.

Als deutsche Vereine sind heute der FC Bayern und Bayer Leverkusen gefordert. Während der Rekordmeister gegen Marko Marin und seine Mannschaft aus Belgrad deutlicher Favorit ist, geht Bayer gegen Lokomotive Moskau mit Benedikt Höwedes ebenfalls mit guten Siegchancen ins Rennen.

Die restlichen Favoriten des Tages kommen aus Manchester und Atalanta. Beide Kader können mit deutschen Spielern aufwarten, so steht etwa Ilkay Gündogan bei Pep Guardiolas City unter Vertrag, beim CL-Neuling aus Italien beackert Robin Gosens die linke Seite.

Last but not least trifft das runderneuerte Atletico Madrid auf die nochmals verstärkte Star-Truppe aus Turin. Emre Can wird nicht dabei sein, Sami Khedira allerdings hält die deutsche Flagge auch bei diesem Duell hoch.