Champions League, 1. Spieltag: Diese Spiele werden auf DAZN übertragen

Am Dienstag startet die UEFA Champions League in eine neue Spielzeit und hat gleich zum Auftakt einige Kracher im Angebot. Welche der 16 Begegnungen auf DAZN zu sehen sind, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League 2019: Wann findet der 1. Spieltag statt?

Der 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase findet am Dienstag, den 17. September, sowie am Mittwoch, den 18. September, statt. An jedem Tag gibt es zwei Anstoßzeiten, sodass jeweils zwei Spiele um 18.55 Uhr und sechs Spiele um 21 Uhr angestoßen werden.

Champions League, 1. Spieltag: Welche Spiele laufen auf DAZN?

Der Streamingdienst DAZN überträgt an jedem Spieltag der Gruppenphase 14 der 16 Spiele live und exklusiv in voller Länge und berichtet somit auch zum Auftakt umfassend von der Köngisklasse. Im Angebot sind auch zwei Spiele mit deutscher Beteiligung: RB Leipzig ist bei Benfica Lissabon zu Gast, Bayer Leverkusen empfängt Lokomotive Moskau.

Weitere Highlights: Titelverteidiger Liverpool erwartet in Neapel eine knifflige Aufgabe, zudem treffen die Schwergewichte Paris Saint-Germain und Real Madrid aufeinander. Ob Atletico Madrid gegen Juventus Turin oder FC Chelsea gegen den FC Valencia: An Spitzenfußball mangelt es auf DAZN nicht.

Termin Heim Auswärts 17. September, 18.55 Uhr Inter Mailand Slavia Prag 17. September, 18.55 Uhr Olympique Lyon Zenit St. Petersburg 17. September, 21 Uhr SSC Neapel FC Liverpool 17. September, 21 Uhr RB Salzburg KRC Genk 17. September, 21 Uhr Benfica Lissabon RB Leipzig 17. September, 21 Uhr FC Chelsea FC Valencia 17. September, 21 Uhr Ajax Amsterdam Lille OSC 18. September, 18.55 Uhr Club Brügge Galatasaray Istanbul 18. September, 18.55 Uhr Olympiakos Piräus Tottenham Hotspur 18. September, 21 Uhr Paris Saint-Germian Real Madrid 18. September, 21 Uhr Schachtar Donezk Manchester City 18. September, 21 Uhr Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo 18. September, 21 Uhr Atletico Madrid Juventus Turin 18. September, 21 Uhr Bayer Leverkusen Lokomotive Moskau

Champions League 2019: Wo sind die Begegnungen im TV und LIVE-STREAM zu sehen?

DAZN teilt sich die Übertragungrechte für die Königsklasse mit Sky auf: Während sich der Pay-TV-Sender am 1. Spieltag an beiden Tagen (also am Dienstag und am Mittwoch) für ein Spiel die Exklusivrechte sicherte - in diesem Fall für die Begegnungen Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona und FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad -, sind alle anderen Partien als Einzelspiele auf DAZN zu sehen.

Sky hingegen zeigt alle Spiele in der Konferenz und bietet neben der TV-Übertragung auch einen Livestream via Sky Go an. Diese Aufteilung gilt auch für die weiteren Spieltage, wobei es drei Ausnahmen gibt. Für die Dienstagsspiele am 2., 4. und 6. Spieltag hatte DAZN das Erstwahlrecht und hat sich für die Spiele Tottenham vs. Bayern, Dortmund vs. Inter und Dortmund gegen Prag entschieden.

Champions League, 1. Spieltag: Die deutschen Teams im Überblick

Während RB Leipzig in der Gruppe G mit Benfica, Olympique Lyon und Zenit St. Petersburg machbare Aufgaben erwischt hat, bekamen der BVB und Bayer schwere Gegner zugelost. Für die Borussia geht es unter anderem gegen den FC Barcelona und Inter Mailand, die Werkself kämpft voraussichtlich gegen Juventus Turin und Atletico Madrid ums Weiterkommen.

Termin Heim Auswärts Übertragung 17. September, 21 Uhr Borussia Dortmund FC Barcelona Sky 17. September, 21 Uhr Benfica Lissabon RB Leipzig DAZN 18. September, 21 Uhr FC Bayern München Roter Stern Belgrad Sky 18. September, 21 Uhr Bayer Leverkusen Lokomotive Moskau DAZN

Champions League: Die Siegquoten der Topteams

Trotz Titel sehen die Buchmacher den FC Liverpool nur an dritter Stelle, was die Wahrscheinlichkeit auf einen erneuten Erfolg angeht. Demnach ist Manchester City Titelfavorit Nummer eins, gefolgt vom FC Barcelona. Der FC Bayern München rangiert an siebter Stelle.