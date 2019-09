BVB spielt den FC Barcelona zeitweise an die Wand: Darum kann Dortmund jedes Team der Welt schlagen

Top-Chancen, aber keine Tore und nur ein Punkt gegen Barcelona - und dennoch hat der BVB bewiesen, dass er jedem Team der Welt wehtun kann.

Mit gesenktem Kopf ging er um kurz vor 23 Uhr vom Rasen, in Gedanken wohl noch immer bei den zahlreichen Gelegenheiten, die er am Dienstagabend liegen gelassen hatte. Als Galionsfigur des BVB ist Marco Reus meist der Mann, der Jubelstürme auf der Südtribüne auslöst, doch zum Champions-League-Auftakt gegen den FC Barcelona blieb ihm nur eine tragische Rolle.

"Ehrlich gesagt, scheiße", antwortete er wenige Minuten nach Schlusspfiff bei Sky auf die Frage, wie er sich fühle. Denn der sonst so treffsichere Kapitän der Schwarz-Gelben verschoss nach 56 Minuten direkt vor der Südtribüne einen Elfmeter und scheiterte im Spielverlauf weitere Male am überragenden Marc-Andre ter Stegen im Tor der Katalanen.

Mit seinen sechs Torschüssen hätte Reus das Spiel allein entscheiden können - wenn nicht sogar müssen. Doch das wusste der 30-Jährige selbst am besten. Noch eine Stunde nach Spielende war seine Enttäuschung nicht zu übersehen, als er sich in der Mixed Zone den Fragen der Journalisten stellte - die Kapuze dabei tief ins Gesicht gezogen.

BVB mit gefühlter Niederlage gegen den FC Barcelona

Bei einem Blick ins Gesicht des Unglücksraben hätte man meinen können, der BVB habe gegen den amtierenden spanischen Meister das Nachsehen gehabt und stünde nach dem ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ohne Punkt da. Tatsächlich hatte der Ruhrpottklub aber 0:0 gespielt.

Zeitweise spielte der BVB den FC Barcelona gar an die Wand. "Hervorragend" nannte Lucien Favre den zweiten Durchgang seines Teams, obwohl der Coach im Normalfall niemand ist, der in Pep-Guardiola-Manier mit Lob um sich wirft. Speziell in der Phase zwischen der 46. und 80. Minute hatten die Dortmunder auf eindrucksvolle Art und Weise unter Beweis gestellt, dass sie an einem guten Tag in der Lage sind, jede Mannschaft der Welt zu schlagen. Es deutet vieles darauf hin, dass das 1:3 bei Union Berlin am 3. Spieltag ein Ausrutscher war.

Champions League, 1. Spieltag: Die Spiele vom Dienstag

Gruppe Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis F 17. September 18.55 Uhr Inter Mailand Slavia Prag 1:1 G 17. September 18.55 Uhr Olympique Lyon Zenit St. Petersburg 1:1 E 17. September 21 Uhr SSC Neapel FC Liverpool 2:0 E 17. September 21 Uhr FC Salzburg KRC Genk 6:2 F 17. September 21 Uhr Borussia Dortmund FC Barcelona 0:0 G 17. September 21 Uhr Benfica Lissabon RB Leipzig 1:2 H 17. September 21 Uhr FC Chelsea FC Valencia 0:1 H 17. September 21 Uhr Ajax Amsterdam OSC Lille 3:0

Aufopferung und Laufbereitschaft: Der BVB geht "Wege, die wehtun"

Auffällig war am Dienstagabend vor allem die Laufbereitschaft jedes Einzelnen in Favres 4-2-3-1-System. Nicht nur die Abwehrkette und die starke Doppel-Sechs mit Axel Witsel und Thomas Delaney opferte sich über 90 Minuten auf. Auch die Offensivkräfte waren sich nicht zu schade, immer wieder nach hinten zu spurten.

"Wege, die wehtun", nannte Abwehrchef Mats Hummels diese Läufe. "Die komplette Mannschaft hat dort einen sehr guten Job gemacht. Nur so geht es, wenn man auf diesem Niveau Spiele gewinnen will." Auch wegen der Kampfbereitschaft von Reus, Jadon Sancho und Co. schaffte es Barca als eine der spielstärksten Mannschaften des Planeten nicht, klare Torchancen herauszuspielen.

Sowohl am Dienstagabend als auch in den vergangenen Wochen hat der BVB allerdings gezeigt, dass er weitaus mehr kann als nur kämpfen. Auch spielerisch können sich die Vorstellungen des Vizemeisters sehen lassen. Egal, ob der geschickte Spielaufbau von Hummels und Manuel Akanji oder die Dribblings der Offensivkünstler: Das Spiel des BVB reißt die Zuschauer regelmäßig von den Sitzen, ist für den Gegner schwer auszurechnen.

Einzelkritiken zu BVB - Barca: Zwei verdienen sich die glatte 1 © imago images 1/30 Beim 0:0 des BVB gegen den FC Barcelona verzweifelt ein starker Marco Reus am noch stärkeren Marc-Andre ter Stegen. Mats Hummels entpuppt sich derweil als das Schlachtross, das der BVB gerade für solche Spiele braucht. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/30 Im Vergleich zum 4:0-Sieg über Bayer Leverkusen nahm Lucien Favre nur einen Wechsel vor: Für Julian Brandt rückte Thorgan Hazard in die Startelf. © imago images 3/30 ROMAN BÜRKI: Reagierte zweimal beherzt, als er im Luftzweikampf dazwischen ging. Parierte glänzend gegen Suarez. Bekam ansonsten überraschend wenig von den Katalanen zu tun. Note: 2,5. © getty 4/30 ACHRAF HAKIMI: Spielte einige haarsträubende Bälle, wirkte defensiv nicht immer auf der Höhe, machte offensiv aber viel Dampf. Ein absoluter Aktivposten, aber auch ein Sicherheitsrisiko beim BVB. Note: 3. © imago images 5/30 MANUEL AKANJI: Hatte ähnlich starke Werte wie Hummels – im Passspiel sogar noch besser – wirkte aber nicht so präsent. Wurde einmal böse von Suarez ausgespielt, das blieb jedoch ohne Auswirkung. Ein gutes Spiel des Schweizers. Note: 2,5. © imago images 6/30 MATS HUMMELS: Bestach immer wieder durch gutes Stellungsspiel (7 abgefangene Bälle) und einer sauberen Zweikampfführung (100 Prozent). Rettete ein ums andere Mal in höchster in Not (9 klärende Aktionen). Eine überragende Partie des 30-Jährigen. Note: 1. © imago images 7/30 RAPHAEL GUERREIRO: Sehr präsent in der Anfangsphase, stand außerdem sicher in der Abwehr. Die Balance zwischen Defensive und Offensive gelang ihm besser als Hakimi, aber er ließ trotz guter Dribblings und Aktionen die Effizienz vermissen. Note: 2,5. © getty 8/30 AXEL WITSEL: Beim Kopfball von Pique kurz indisponiert und im Glück, dass dieser nicht zum 0:1 führte (14), dafür aber bis zur 70. Minute ohne Fehlpass. War erneut ein Ruhepol im Dortmunder Spiel und gab als Leader den Takt vor. Note: 2. © getty 9/30 THOMAS DELANEY: Als er Messi in der 76. Minute vom Ball trennte, stand das ganze Stadion. Es war auch vorher schon ein guter Auftritt des Dänen, der mit Hakimi die meisten Ballaktionen hatte. Seine Rettungstag in der Nachspielzeit? Goldwert. Note: 2,5. © imago images 10/30 JADON SANCHO: Viele Flüchtigkeitsfehler bei der Ballan- und Mitnahme. Deutete immer wieder seine Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins und sein Tempo an. Holte einen Elfmeter raus, den Reus jedoch vergab. Note: 3. © getty 11/30 MARCO REUS: Stark im Gegenpressing und bei der Eroberung von zweiten Bällen. Führte die meisten Zweikämpfe, vergab aber zahlreiche Großchancen zum 1:0 und in Halbzeit zwei sogar einen Elfmeter. Maximal beherzt, aber auch maximal unglücklich. Note: 3. © getty 12/30 THORGAN HAZARD: Viel Licht, aber auch Schatten. Spielte einen traumhaften Ball auf Reus, der an ter Stegen scheiterte. Gewann aber nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe und leistete sich 20 Ballverluste. Note: 4. © imago images 13/30 PACO ALCACER: Wirkt viel fitter als noch in seiner ersten BVB-Saison. Gegen den alten Arbeitgeber sehr beweglich, immer wieder anspielbar, dazu zweikampfstark und an vielen guten Aktionen beteiligt, aber glücklos bei seinen Chancen. Note: 3. © imago images 14/30 JULIAN BRANDT: Kam in der 73. Minute für den glücklosen Hazard und setzte nur vier Minuten später ein Pfund aus gut 20 Metern an die Querlatte. Es wäre wohl der Siegtreffer gewesen. Note: keine Bewertung. © imago images 15/30 JACOB BRUUN LARSEN: Kam in der 87. Minute für Paco Alcacer, hatte aber keine Aktion mehr, um sich offensiv auszeichnen zu können. Note: keine Bewertung. © getty 16/30 Barca-Trainer Ernesto Valverde schonte Kapitän Lionel Messi zunächst noch und brachte den 16-Jährigen Ansu Fati von Beginn an. Ebenfalls wieder in der Startelf stand Luis Suarez. © imago images 17/30 MARC-ANDRE TER STEGEN: Lieferte sich ein Privatduell mit Reus und behielt die Oberhand. Besonders spektakulär: seine herausragende Parade beim Elfmeter. Auch bei weiteren Reus-Großchancen aufmerksam. Ein Weltklasse-Spiel des Nationalkeepers. Note: 1. © imago images 18/30 NELSON SEMEDO: Nach vorne kaum mit nennenswerten Aktionen, hinten ließ er sich dafür von Sancho zu einem unnötigen Foul an der Grundlinie hinreißen und verursachte dabei einen Strafstoß. Hatte schon bessere Partien im Barca-Dress. Note: 4,5. © getty 19/30 GERARD PIQUE: Hatte - wie seine Nebenleute - Probleme mit der starken BVB-Offensive. Kam kaum erfolgreich in die Zweikämpfe und hatte am Ende Glück, dass ter Stegen den Laden dicht hielt. Note: 4. © getty 20/30 CLEMENT LENGLET: Keine gute Zweikampfquote für einen Innenverteidiger (33 Prozent), zudem leistete sich Lenglet im ersten Durchgang einen Patzer, als er sich von Reus die Kugel abjagen ließ. Note: 4. © imago images 21/30 JORDI ALBA: Schaltete sich nur selten in die Offensive ein und hatte defensiv seine Mühe. Bis zu seiner Auswechslung in der 40. Minute hatte der Spanier keinen einzigen Zweikampf gewonnen. Ein insgesamt eher unerfreulicher Abend. Note: 4,5. © getty 22/30 SERGIO BUSQUETS: Der Raumdeuter und Balleroberer wusste gegen den BVB nicht zu überzeugen. Gewann lediglich 33 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte insgesamt verhältnismäßig wenige Ballaktionen (47). Note: 4. © getty 23/30 ARTHUR: Hatte die meisten Ballaktionen aufseiten Barcas und entschied 75 Prozent seiner direkten Duelle für sich. Einzig nach vorne konnte der kleine Brasilianer auch nicht sonderlich viel initiieren. Note: 3,5. © imago images 24/30 FRENKIE DE JONG: Sollte für Struktur im Spiel der Gäste sorgen, was dem jungen Niederländer eindeutig nicht gelang. Verbuchte zwar eine sehr ordentliche Passquote, fiel aber ansonsten nicht großartig auf. Note: 4. © getty 25/30 ANSU FATI: Feierte als jüngster Spieler der Klubgeschichte sein CL-Debüt. Das war allerdings auch schon die beste Nachricht an diesem Abend. Das Top-Talent verlor vor allem im ersten Durchgang viele Bälle. Auch nach seinem Wechsel glücklos. Note: 4,5. © getty 26/30 LUIS SUAREZ: Nur einmal wusste der Uruguayer für Furore zu sorgen. Kurz nach der Pause drehte er Akanji ein, scheiterte aber aus spitzem Winkel an BVB-Keeper Bürki. Ansonsten war von Suarez an diesem Abend nicht viel zu sehen. Note: 4. © getty 27/30 ANTOINE GRIEZMANN: Auch der Neuzugang blieb in Dortmund vieles schuldig. Griezmann gewann 25 Prozent seiner Zweikämpfe und blieb darüber hinaus weitestgehend unsichtbar. Die magere Bilanz des Weltmeisters: kein einziger Torschuss. Note: 4,5. © imago images 28/30 SERGI ROBERTO: Kam für Alba in die Partie und sortierte sich sofort als Rechtsverteidiger ein. Hielt seine Seite defensiv zumeist sauber, hatte dafür im Offensivspiel keinen großen Einfluss aufs Barca-Spiel. Note: 3,5. © getty 29/30 LIONEL MESSI: Trainer Valverde musste reagieren, weil in Barcas Offensive nichts lief. Das änderte sich aber auch nach Messis Einwechslung nicht. La Pulga zeigte nur in Ansätzen, dass er dem Spiel noch seinen Stempel aufdrücken wollte. Note: 4. © imago images 30/30 IVAN RAKITIC: Der Kroate ersetzte Busquets im Mittelfeld. Großartigen Einfluss konnte aber auch er nicht nehmen. Note: 4.

"Verschiedene Waffen": Borussia Dortmund kann taktisch variieren

"Wir haben verschiedene Waffen", machte Hummels klar, als er von SPOX und Goal auf die taktischen Varianten seiner Mannschaft angesprochen wurde. Wie etwa beim 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen kann der BVB das Spiel mit wenig Ballbesitz kontrollieren und dank pfeilschneller Flügelspieler in Umschaltmomenten enorme Gefahr ausstrahlen. Andererseits kann er aber auch Kombinationsfußball spielen und mit phasenweise bis zu 80 Prozent Ballbesitzanteil auf die Lücke in den Abwehrketten warten, um dann eiskalt zuschlagen wie beim 5:1-Sieg gegen den FC Augsburg.

Gegen Barca hat sich zudem gezeigt, wie sehr ein Hummels in Top-Form der zuweilen wackligen Defensive helfen kann. Für mehr als 30 Millionen Euro vom FC Bayern gekommen, sollte der Ex-Nationalspieler der Mann sein, der die zum Teil noch unerfahrene Dortmunder Mannschaft in den wichtigen Spielen stabilisiert und anführt. Genau das fehlte dem Klub in der Vorsaison, als man die Deutsche Meisterschaft trotz eines zwischenzeitlichen Vorsprungs von neun Punkten noch verspielte.

Mats Hummels verleiht der Abwehr die nötige Stabilität

"Mats hat es vom ersten Tag an super gemacht. Er kam an und war sofort Führungsspieler, ist ein Leader. Dabei ist er mehr als nur ein guter Innenverteidiger, denn er kann Fußball spielen. Das brauchten wir", lobte Abräumer Delaney. "Vielleicht ist er nicht der Schnellste, aber er ist schnell genug", fügte er hinzu. 100 Prozent gewonnene Zweikämpfe gegen Barcas quirlige Offensiv-Stars unterstrichen diese Aussage.

Selbst die Einwechslung von Lionel Messi konnte dem BVB am Dienstagabend nichts anhaben. Als 'La Pulga' nach genau einer Stunde ins Spiel kam, merkte man zwar, dass es im Stadion unruhig wurde, die Aura des fünfmaligen Weltfußballers beeindruckte die Dortmunder Fans allerdings mehr als die Protagonisten auf dem Rasen.

Der für Hummels "beste Fußballer, den es je gegeben hat" trat tatsächlich nur ein Mal in Erscheinung - in der dritten Minute der Nachspielzeit, als er sich am langen Pfosten freistehlen konnte und aus acht Metern in Richtung Tor schoss. Dank Delaneys beherztem Einsatz landete die Kugel allerdings im Aus, direkt danach war Schluss.

BVB-Kader ist breit besetzt: Favre hat alle Optionen

Es war eine wichtige Aktion jenes Delaneys, der in den ersten vier Pflichtspielen der Saison keine Minute auf dem Feld gestanden hatte. Für ihn war es eine "ungewohnte Situation", wie er in der vergangenen Woche zugegeben hatte. Doch mit Julian Weigl hat der Däne einen spielstarken Konkurrenten um die Position neben Axel Witsel in der Zentrale. Mit Mo Dahoud, der bei der U21-Europameisterschaft im Sommer groß aufspielte, steht sogar ein weiterer Anwärter für die Mittelfeldrolle bereit.

Überhaupt ist der Kader in der Breite enorm stark besetzt. Dank geschickter Transfers hat es der Klub geschafft, jede Position im Kader doppelt zu besetzen. Das zeigte auch die Aufstellung gegen die Katalanen: Statt Julian Brandt bekam Thorgan Hazard den Vorzug auf dem linken Flügel. Neben Dahoud, Brandt und Weigl nahmen Dan-Axel Zagadou, Mario Götze und Jacob Bruun-Larsen auf der Bank Platz, während Lukasz Piszczek und Nico Schulz, die beiden zu Saisonbeginn gesetzten Außenverteidiger, verletzt fehlten.

Gerade im Saisonendspurt kann diese neue Kaderbreite gepaart mit Hummels' Klasse ein entscheidender Faktor werden und über den Gewinn von Titeln entscheiden - Titel, die der BVB in der vergangenen Saison noch verspielte.