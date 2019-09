Nachdem die UEFA Champions League wieder zurück ist und die 32 Teams den 1. Spieltag bestritten haben, geht es bereits in der ersten Oktoberwoche munter weiter. SPOX weiß, wann es in der Königsklasse weiter geht und welche Paarungen auf dem Programm stehen.

Im Champions-League-Fieber? Dann sichere Dir Deinen DAZN-Gratismonat und erlebe über 100 Spiele der Königsklasse im Livestream!

Champions League, 2. Spieltag: Termin und Spiele

Am 1. Oktober startet die Champions League rein in Spieltag Nummer zwei. Unter anderem stehen gleich am ersten Austragungstag echte Kracher auf dem Programm. Unter anderem gastiert der FC Bayern München beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur und Leverkusen muss nach Turin.

Atalanta gegen Donezk

Real Madrid gegen FC Brügge

Manchester City gegen Dinamo Zagreb

Roter Stern gegen Olympiakos

Lok. Moskau gegen Atletico Madrid

Tottenham gegen FC Bayern

Juventus gegen Leverkusen

Galatasaray gegen PSG

Am 2. Oktober stehen dann die letzten Matches vom 2. Spieltag an. Mit dabei sind dann auch der BVB und RB Leipzig.

Slavia Prag gegen BVB

Genk gegen Napoli

Liverpool gegen RB Salzburg

Lille gegen Chelsea

Zenit gegen Benfica

Valencia gegen Ajax

Barcelona gegen Inter

RB Leipzig gegen Lyon

Champions League 2. Spieltag live im TV und Livestream

Auch am 2. Spieltag wird DAZN fast jedes Spiel live und in voller Länge übertragen. Lediglich jeweils ein Spiel pro Tag geht exklusiv an den Pay-TV-Sender Sky. Wie die Aufteilung der Spiele mit deutscher Beteiligung am 2. Spieltag aussieht, könnt Ihr dieser Übersicht entnehmen:

DAZN : Tottenham Hotspur - FC Bayern (1. Oktober, 21 Uhr)

: Tottenham Hotspur - FC Bayern (1. Oktober, 21 Uhr) DAZN : RB Leipzig - Olympique Lyon (2. Oktober, 21 Uhr)

: RB Leipzig - Olympique Lyon (2. Oktober, 21 Uhr) Sky: Juventus Turin - Bayer Leverkusen (1. Oktober, 21 Uhr)

Sky: Slavia Prag - Borussia Dortmund (2. Oktober, 18.55 Uhr)

Eine Auflistung mit der Übertragung aller Spiele von Matchday 2 wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten. Hier können auch Fußballfans aus Österreich checken, wo welches Spiel live zu sehen ist: