Champions League, 1. Spieltag: 90.+2! Inter duselt sich gegen Slavia zum Remis

Inter Mailand hat sich in der Dortmunder Gruppe F zum Auftakt in die Champions-League-Saison zu einem schmeichelhaften Remis gegen Slavia Prag geduselt. Olympique Lyon kam in der Leipziger Gruppe G gegen Zenit St. Petersburg ebenfalls nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. In der Gruppe E kommt es zum Topspiel zwischen Titelverteidiger FC Liverpool und Napoli (JETZT live auf DAZN). Parallel empfangen Chelsea in Gruppe H Valencia und Vorjahres-Halbfinalist Ajax den OSC Lille. Hier geht's zum LIVE-TICKER der Konferenz.

Peter Olayinka (64.) schoss Slavia mit dem ersten Prager Tor in der Königsklasse seit zwölf Jahren in Führung, Nicolo Barella (90+2.) rettete Inter immerhin noch einen Punkt.

In RB Leipzigs Gruppe G kam Olympique Lyon im Duell mit dem russischen Meister Zenit St. Petersburg über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus. Serdar Azmoun (41.) traf beim ersten Torschuss der Gäste nach tollem Doppelpass mit Artjom Dsjuba, Lyon war davor wie danach spielbestimmend, zu mehr als dem Ausgleich durch Memphis Depay (50., Foulelfmeter) reichte es aber nicht.

Im ungleichen Duell zwischen Inter und Prag versprühte der Gastgeber wenig Spielfreude, Star-Neuzugang Romelu Lukaku blieb blass. Inters beste Torchance vergab Verteidiger Danilo D'Ambrosio (24.), der aus kurzer Distanz in die Arme von Keeper Ondrej Kolar köpfte.

Auf der Gegenseite staubte Olayinka bei der ersten dicken Chance der Gäste cool ab. Eine Trotzreaktion von Inter blieb lange aus, ehe Barella nach einem Lattentreffer von Stefano Sensi doch noch zum Ausgleich einnetzte.

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro kam bei Inter ab der 50. Minute zum Einsatz. Es war sein Klub-Debüt für Inter, nachdem er im Sommer von Hertha BSC verpflichtet wurde.

Inter Mailand - Slavia Prag 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Olayinka (63.), 1:1 Barella (92.)



Olympique Lyon - Zenit St. Petersburg 1:1 (1:0)

Tore: 0:1 Azmoun (41.), 1:1 Depay (51., Elfmeter)