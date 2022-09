TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 4:1: Kramaric verschießt und trifft - TSG beendet Negativserie

Die TSG Hoffenheim marschiert in dieser Saison weiter in Richtung Bundesliga-Tabellenspitze. Gegen den FSV Mainz 05 gab es einen 4:1 (0:0)-Erfolg.

Andrej Kramaric war die Erleichterung anzusehen. Der Stürmer wurde von seinen Teamkollegen besonders geherzt, dann gab der kroatische Star bereitwillig Autogramme und machte Selfies mit den Fans. Nach drei Heim-Niederlagen gegen den FSV in Folge gewannen die Kraichgauer 4:1 (0:0) gegen die lange in Unterzahl spielenden Mainzer. Kramaric traf einmal, verschoss aber auch einen Elfer. Am Ende war aber der Nachmittag für den 31-Jährigen gerettet.

"Die Rote Karte war der Knackpunkt, danach ist unsere fußballerische Qualität zum Tragen gekommen", betonte Christoph Baumgartner bei Sky. Der gute Tabellenplatz sei eine Momentaufnahme, es sei noch früh in der Saison: "Aber unsere Ansprüche intern sind sehr hoch und wir sind grundsätzlich sehr gut drauf."

Kramaric (53.), Grischa Prömel (69.), Munas Dabbur (80.) und Pavel Kaderabek (90.+2) trafen für die Hoffenheimer, die alle drei Heimspiele der jungen Saison gewinnen konnten - so eine Serie zum Start einer Spielzeit gab es im Kraichgau zuvor noch nie.

Der Mainzer Alexander Hack wurde wegen einer Notbremse vom Platz gestellt (41.). Kramaric verschoss in der Folge seinen zweiten Strafstoß (44.) in der laufenden Spielzeit.

FSV-Sportdirektor Martin Schmidt haderte bei Sky mit dem Spielverlauf: "Wir hätten in Führung gehen können oder sogar müssen. Nach dem 0:1 war der Gegner mit einem Mann mehr aber zu stark. Für uns gilt, dass wir uns in den nächsten Spielen belohnen."

Für den FSV, der alle drei bisherigen Saison-Auswärtsspiele gewinnen konnte, endete die perfekte Serie. Trainer Bo Svensson, der zuvor weder als Spieler noch als Coach gegen die TSG verloren hatte, muss sich einen neuen Lieblingsgegner suchen. Daran änderte auch das Tor von Dominik Kohr (83.) nichts.

Die 20.114 Zuschauer in Sinsheim, darunter Bundestrainer Hansi Flick, sahen zu Beginn starke Mainzer. Nach zehn Minuten standen bereits zwei Gelbe Karten für die TSG zu Buche, nach einem harten Foul von Kevin Akpoguma musste Jonathan Burkhardt mit einer Verletzung am Schienbein bereits in der zwölften Minute ausgewechselt werden. Für Burkhardt kam Delano Burgzorg.

Die Auswechslung des auffälligsten Akteurs sorgte für einen Bruch im Mainzer Spiel. Hoffenheim übernahm nach einer Viertelstunde die Kontrolle.

Kurz darauf überschlugen sich die Ereignisse. Hack sah nach einer Notbremse am Hoffenheimer Angreifer Georginio Rutter die Rote Karte von Schiedsrichter Daniel Schlager (Hügelsheim). Zudem gab es Strafstoß nach Videobeweis. Svensson wurde wegen Meckerns verwarnt - und Kramaric setzte den Ball vom Punkt neben das Tor.

Nach rund einer Stunde setzten die Mainzer trotz Unterzahl alles auf eine Karte und spielten offensiv mit. Das wurde prompt bestraft.

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05: Die Daten zum Spiel

Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Akpoguma (46. Nsoki) - Kaderabek, Geiger (70. Rudy), Skov (75. Angelino) - Prömel, Baumgartner (84. Stiller) - Rutter, Kramaric (70. Dabbur). - Trainer: Breitenreiter

Mainz: Zentner - Bell, Alexander Hack, Leitsch - Kohr - Widmer, Martin (75. Caci) - Barreiro (64. Fernandes), Fulgini (64. Lee) - Onisiwo, Burkardt (14. Burgzorg, 46. Tauer). - Trainer: Svensson

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Tore: 1:0 Kramaric (53.), 2:0 Prömel (69.), 3:0 Dabbur (80.), 3:1 Kohr (83.), 4:1 Kaderabek (90.+2)

Zuschauer: 20.114

Rote Karten: - Alexander Hack (41.)

Besondere Vorkommnisse: Kramaric (TSG Hoffenheim, 44.) Elfmeter vergeben