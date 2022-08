BVB - Thesen zum 1:0-Sieg bei Hertha BSC: Anthony Modeste ist Dortmunds Pragmatismus

Anthony Modeste war beim 1:0 des BVB bei Hertha BSC der Matchwinner. Der neue Angreifer verkörpert keinen modernen Ansatz des Fußballs, aber es reicht für Siege wie diese. Salih Özcan tut dem BVB gut und für Hertha könnte es ohne Stürmer schwierig werden im Kampf um den Klassenerhalt. Die Thesen zum Spiel.

1) Dank Anthony Modeste spielt der BVB pragmatisch

Nach der tragischen Diagnose von Sebastien Haller musste der BVB zu Saisonbeginn schnell handeln und einen fähigen Stürmer finden, der den Ansprüchen von Borussia Dortmund einigermaßen gerecht wird, aber gleichzeitig auch akzeptiert, dass er der Vertreter von Haller werden dürfte, wenn der Ivorer in absehbarer Zeit hoffentlich wieder zurückkommt.

Die Lösung für den BVB hieß nicht Edinson Cavani, Luis Suarez oder Andrea Belotti - sondern Anthony Modeste. Der 34 Jahre alte Stürmer liebäugelte mit einem letzten Top-Vertrag, Dortmund mit einem Kaliber wie Modeste. Doch nach zwei Einsätzen wurde die Verpflichtung des Ex-Kölners bereits kritisch hinterfragt, weil er gegen den SC Freiburg und Werder Bremen quasi keinen Einfluss auf das Spiel hatte.

Beim Gastspiel bei Hertha BSC sah es nun aber anders aus: Er markierte nicht nur seinen ersten Treffer für den BVB, sondern hatte noch zwei weitere sehr gute Möglichkeiten und war deutlich präsenter als bisher.

Dass es überhaupt dazu kam, lag an der veränderten Vorgehensweise des BVB, die in solchen Spielen den Erfolg bringen kann. Dortmund veränderte seinen Plan, zu Torchancen zu kommen: weg vom Passspiel, hin zu den Flanken.

BVB-Noten: Bellingham treibt an - Neuzugang enttäuscht © imago images 1/16 Borussia Dortmund schlägt Hertha BSC mit 1:0. Anthony Modeste machte in der ersten Halbzeit den wichtigen Führungstreffer in einem hart umkämpften Spiel. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Bewahrte den BVB mit starker Parade vor frühem Rückstand und in der zweiten Halbzeit ein-, zweimal vor dem Ausgleich. Wurde darüber hinaus nur selten gefordert. Note: 2,5. © imago images 3/16 MARIUS WOLF: Wieder einer der aktivsten Dortmunder. Sorgte über die rechte Seite für Tempo und Druck. Spielte allerdings deutlich glückloser als zuletzt und hatte zu viele technische Fehler in seinem Spiel. Note: 4. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Mit dem Ball gewohnt sicher, gegen den Ball mit dem einen oder anderen Problem. Gewann nur zwei seiner acht Bodenzweikämpfe. Note: 4. © getty 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Wirkte vor allem im Spielaufbau fahrig und spielte den einen oder anderen ungewohnten Fehlpass. Vor allem seine langen Bälle waren sehr unpräzise (3/11). Auch defensiv nicht immer sicher. Note: 3,5. © imago images 6/16 RAPHAËL GUERREIRO: Offensiv blieb der Portugiese diesmal blasser als sonst, defensiv wurde er nicht allzu oft gefordert, machte jedoch nicht den sichersten Eindruck. Nicht seine beste Leistung. Note: 4. © imago images 7/16 JUDE BELLINGHAM: Abermals der beste Dortmunder auf dem Platz. Agierte unfassbar weiträumig, war bei nahezu jedem gefährlichen Angriff involviert und trieb sein Team immer wieder an. Glücklos im Abschluss. Note: 2. © imago images 8/16 SALIH ÖZCAN: Versuchte von Beginn an, das Spiel an sich zu reißen, was ihm mal mehr, mal weniger gelang. Je länger das Spiel dauerte, desto souveräner wurde er. Manchmal zu tief positioniert, Bonuspunkte für den Assist zum 1:0. Note: 2,5. © imago images 9/16 JULIAN BRANDT: War an vielen Angriffen beteiligt, war aber auch oft daran beteiligt, dass im Angriffsdrittel der letzte Punch fehlte. Wie so oft schwankte seine Leistung zwischen Licht und Schatten. Note: 3,5. © imago images 10/16 MARCO REUS: Sehr aktiv im Zwischenraum, erlief viele Räume für Mitspieler und hatte auch selbst die eine oder andere gute Chance, um zu treffen. Agierte insgesamt aber dennoch etwas glücklos. Note: 3. © imago images 11/16 KARIM ADEYEMI: Bekam sein Tempo nur einmal auf den Platz, wurde aber von Herthas herauseilendem Torhüter gestoppt. Rutschte zudem einmal in guter Abschlussposition weg. Unauffällig und mit wenig Einfluss aufs Spiel, eher enttäuschend. Note: 4,5. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Viel aktiver und besser eingebunden als zuletzt. Dortmund fütterte ihn mit mehr Flanken und wurde beim 1:0 dafür belohnt. Ließ allerdings auch einige sehr gute Chancen liegen. Note: 2,5. © imago images 13/16 JAMIE BYNOE-GITTENS: Kam in der 61. Minute für Adeyemi, konnte dem Spiel aber seinen Stempel nicht mehr richtig aufdrücken. Ein Dribbling am Ende sorgte für etwas Gefahr. Note: 3,5. © imago images 14/16 THOMAS MEUNIER: In der 67. Minute für Wolf eingewechselt und war ähnlich aktiv wie sein Vorgänger. Allerdings auch ähnlich durchwachsen in seinen Aktionen. Note: 4. © imago images 15/16 NIKLAS SÜLE: In der 86. Minute für Anthony Modeste eingewechselt. Ohne Bewertung. © imago images 16/16 THORGAN HAZARD: Für Guerreiro ab der 86. Minute. Ohne Bewertung.

Der Beleg: In Berlin schlugen die BVB-Profis die meisten Flanken in dieser Saison. Gegen Leverkusen waren es sechs, in Freiburg (Modestes Debüt) zwölf, gegen Werder Bremen wieder nur sechs und in Berlin ganze 16. Passend dazu: Es war auch das Spiel mit den meisten Torschüssen (21).

"Wenn der Stürmer viele Bälle bekommt, ist es einfach", sagte ein sichtlich erleichterter Modeste nach dem Spiel. So wie eben beim 1. FC Köln. Dort hatte Trainer Steffen Baumgart zuletzt noch über Modestes schwierigen Start gesprochen und wohl auch einen kleinen Seitenhieb gewagt: "Das, was Tony im letzten Jahr ausgezeichnet hat, war die Mannschaft in seinem Hintergrund. Wir sehen es ja gerade, wenn eine Mannschaft eben nicht so agiert, dann schießt du vielleicht auch nicht so viele Tore wie vorher. So deutlich muss man es sagen."

Modeste reagierte darauf eher gefasst: "Viele Spieler haben gelesen, was mein Ex-Trainer gesagt hat: Wenn die Mannschaft nicht für einen Stürmer spielt, wird es schwierig. Heute haben sie mir mehr Futter gegeben."

Richtig: Anfangs spielte der BVB noch seinen gewohnten Stiefel, merkte aber schnell, dass die Hertha auf Konter lauerte und die Räume nicht aufmachte. Terzic ließ seine Außen konsequent an der Linie kleben, wodurch es zu vielen Flankenversuchen kam.

Das mag nicht schön ein, aber pragmatisch, weil Dortmund so seine gefährlichste Waffe am aussichtsreichsten einsetzen kann. So gesehen ist Modeste Dortmunds Pragmatismus.

Fraglich ist, wie oft man dieses Spiel durchziehen kann und ob man sich nicht anderer Stärken beraubt, wenn man vermehrt über Flanken das Glück sucht. Es ist auf jeden Fall ein Prozess, wie auch Terzic findet: "Wir hatten in den letzten Jahren nie diesen einen Zielspieler in der Box. Das ist neu für uns. Es wird etwas dauern, die Waffe noch häufiger einzusetzen."