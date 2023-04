FC Bayern vs. TSG Hoffenheim, Einzelkritik: Formstarke Offensivspieler dringend gesucht!

Der FC Bayern hat gegen die TSG Hoffenheim im Meisterrennen erneut Punkte liegen lassen. In der Offensive fehlt mal wieder die Durchschlagskraft - und Yann Sommer die entscheidenden Zentimeter. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Einzelkritiken und Noten der FCB-Profis.

© imago images Gewinner: Benjamin Pavard (FC Bayern) Souverän in der Defensive und mittlerweile einer der gefährlichsten, wenn nicht sogar der gefährlichste Mann in der Offensive - Argumente gegen eine Vertragsverlängerung gibt es aktuell nicht.

© imago images Verlierer: Angeliño (TSG Hoffenheim) Bei Hoffenheim trat zwar eigentlich kein Spieler wirklich positiv in Erscheinung, Angelino präsentierte sich aber besonders enttäuschend. Er gewann nur einen Zweikampf und verzeichnete mit Abstand die meisten Ballverluste aller Spieler auf dem Platz.

© imago images Verlierer: Bayerns Offensive Einmal vier Tore gegen den BVB - unter gütlicher Mithilfe des Gegners. Anschließend in vier Spielen ganze drei Tore. Im Spiel nach vorne stimmt gerade nicht viel - es fehlt an Spielwitz, Tempo, zwingenden Abschlüssen. Und wenn mal ein Spieler frei vor dem Tor steht, will der Ball nicht rein. Thomas Tuchel hat eine Menge zu tun - es kann ja nicht nur am fehlenden Eric Maxim Choupo-Moting liegen.

© imago images FC Bayern München vs. SC Freiburg: Die Aufstellungen FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim - 1:1 Tore 1:0 Pavard (17.), 1:1 Kramaric (71.) Aufstellung FC Bayern München Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo (80. Gravenberch) - Kimmich, Goretzka (60. Musiala) - Sané (59. Tel), Müller, Coman (60. Davies) - Gnabry Aufstellung TSG Hoffenheim Baumann - Kabak (62. Nsoki), Brooks, Akpoguma - Kaderabek, Angelino, Geiger (90.+1. Rudy), Kramaric, Stiller (62. Becker) - Bebou (90.+1.), Baumgartner (83. Dolberg) Gelbe Karten Pavard (57.), Upamecano (72.) / Akpoguma (82.)

© imago images FC Bayern München: Torhüter Yann Sommer: Sah in Halbzeit eins keinen einzigen Schuss in Richtung seines Kastens. Klärte in Halbzeit zwei eine Flanke auf den Kopf von Stiller und hatte Glück, dass es nicht gefährlich wurde (56.). Beim Freistoßtor noch am Ball, konnte den Ball aber nur an den Innenpfosten lenken - wie schon gegen City fehlten die entscheidenden Zentimeter. Note: 4.

© imago images FC Bayern München: Abwehr Benjamin Pavard: In Halbzeit eins gefährlichster Offensivspieler seines Teams. Jagte einen Weitschuss knapp über den Kasten (5.), spitzelte den Ball dann nach Comans Schuss im Stile eines Mittelstürmers über die Linie. Bei seinem zweiten Treffer stand er knapp Abseits. Fehlt gegen Mainz mit seiner fünften Gelben Karte. Note: 2,5. Dayot Upamecano: Wirkte in der Anfangsphase noch etwas unsicher, die Leistung gegen ManCity schien noch in den Knochen zu stecken. Steigerte sich im Spielverlauf, als Hoffenheim kurz drückte, war er aber nicht ganz sattelfest. Note: 4. Matthijs de Ligt: Hatte gegen harmlose Hoffenheimer defensiv wenig zu tun, ließ sich nichts zuschulden kommen. Note: 3. João Cancelo: Bei Ballbesitz weit aufgerückt, teilweise ein Spielmacher halblinks neben Coman. Hatte ein paar gute Ideen, die aber nichts einbrachten. Holte sich mit einer rustikalen Grätsche gegen Kramaric am eigenen Sechzehner Szenenapplaus (41.). Prüfte Baumann mit einem Weitschuss (65.). Aber auch ein paar unnötige Ballverluste. Note: 3,5.

© imago images FC Bayern München: Mittelfeld Joshua Kimmich: Spulte sein gewohntes Pensum im Mittelfeld ab, strahlt aktuell aber einfach keine Dominanz aus. Im Offensivspiel vor allem Ballverteiler, ohne die zündenden Ideen. Einige Standards strahlten immerhin Gefahr aus. Note: 3,5. Leon Goretzka: Sehr unauffälliger Auftritt im Mittelfeld. Strahlte keinerlei Torgefahr aus. Machte dann nach einer Stunde Platz für Jamal Musiala. Note: 4. Leroy Sané: In der ersten Hälfte mit ein paar guten Läufen durchs Mittelfeld. Verschenkte nach dem Seitenwechsel einen aussichtsreichen Konter, weil er nicht mit rechts abschließen wollte (53.). Nach einer Stunde dann runter. Note: 3,5. Thomas Müller: Suchte im Spiel nach vorn wie üblich den Nebenmann statt den eigenen Abschluss. Legte so einmal gut quer auf Gnabry (67.), andererseits fehlt ihm dann aber selbst die Torgefahr. Verursachte den Freistoß vor dem Gegentor, auch wenn man den vielleicht nicht unbedingt geben muss. Note: 4,5. Kingsley Coman: In Halbzeit eins mit Cancelo weit vorn auf dem linken Flügel. Machte aus seinen Geschwindigkeitsvorteilen aber viel zu wenig, zog kein einziges Mal in Richtung Grundlinie an. Sein verunglückter Schuss führte zum 1:0 durch Pavard. Nach der Pause etwas explosiver, scheiterte einmal an Baumann (46.). Note: 4.

© imago images FC Bayern München: Angriff Serge Gnabry: Wieder als Nummer neun aufgeboten. In Halbzeit eins kaum zu sehen, verzog einmal aus guter Position (36.). Nach der Pause gefährlicher, aber ohne Glück im Abschluss. Ein Kopfball nach Kimmich-Ecke landete direkt in den Armen von Baumann (65.), wenig später dann geblockt. In der Schlussphase aus bester Position drüber, in der Nachspielzeit wieder glücklos. Note: 4,5.