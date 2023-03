Union Berlin - 1. FC Köln 0:0: Eisern bleibt zum dritten Mal ohne eigenen Treffer

Union Berlin hat im Kampf um einen Champions-League-Platz zwei Punkte liegen gelassen. Gegen den 1. FC Köln reichte es nur zu einer Nullnummer.

Nach der Punkteteilung schüttelten sich Urs Fischer und Steffen Baumgart die Hand, liefen eingehakt zum Mittelkreis und unterhielten sich angeregt über das torlose Remis: Ausgerechnet der "Wahl-Köpenicker" Baumgart hatte seinem Herzensklub Union Berlin im Rennen um die Champions-League-Qualifikation ein Bein gestellt und zwei Punkte geklaut. Mit dem 1. FC Köln erkämpfte sich der Trainer und Ex-Unioner am Samstag einen Zähler in Berlin und bremste den Negativtrend nach zuletzt zwei Niederlagen.

Es war sogar ein Sieg drin für die Rheinländer, aber Union-Keeper Frederik Rönnow war mehrfach auf dem Posten, einmal sogar mit einer Hand. "Zum Glück hatte ich die richtige Hand am Ball", meinte der Däne bei Sky, übte aber auch Kritik an der Vorstellung: "In der zweiten Halbzeit haben wir zu viele Bälle verloren, hatten keinen Rhythmus."

Die Berliner halten sich trotz des zweiten Bundesliga-Heimspiels nacheinander ohne eigenen Torerfolg wacker in der Spitzengruppe der Bundesliga. Köln liegt im gesicherten Mittelfeld. "Wir hatten die besseren Chancen und hätten gewinnen können", meinte Kölns Florian Kainz. Timo Hübers ergänzte: "Es waren viele lange Bälle und viele Zweikämpfe dabei, so springt ein 0:0 heraus."

Für FC-Coach Baumgart war die Reise zu seinem Ex-Klub nach Berlin speziell. "Natürlich ist das Spiel bei Union besonders für mich. Ich habe immer noch eine Wohnung in Köpenick", hatte der zweimalige "Unioner des Jahres" (2003 und 2004) vorab gesagt. Das Berliner Publikum empfing ihn mit Applaus.

Rönnow sichert Union den Punkt

Was Baumgart nach dem Anpfiff auf dem frisch verlegten Rasen zu sehen bekam, konnte ihm dagegen zunächst weit weniger gefallen. Union begann schwungvoll, baute sofort Druck auf und provozierte Kölner Fehler. Kevin Behrens erkämpfte sich den Ball im Zweikampf mit Florian Kainz, zielte im Anschluss aus rund 16 Metern aber zu zentral (4.).

Die Berliner Anfangsoffensive überstand Köln schadlos. Die FC-Defensive verteidigte lange Bälle auf Unions Zielspieler um Behrens sicher, im Zentrum neutralisierten sich beide Mannschaften in einem kampfbetonten Duell. Trotzdem taten sich Lücken auf. Dejan Ljubicic kam nach einem guten Kölner Konter im Strafraum zum Abschluss. Der Österreicher zielte knapp daneben (19.).

Höhepunkte wie diese blieben eine Seltenheit in der ersten Halbzeit. Union und Köln fanden kaum ein Durchkommen gegen die gut organisierten Defensivreihen, auch Standards verpufften. Union spielte vereinzelte Vorstöße über den schnellen Sheraldo Becker unsauber aus.

Nach der Pause erhöhten beide Seiten das Tempo und fanden häufiger den Weg ins letzte Drittel. Erst scheiterte Unions Josip Juranovic (49.), dann verzog Kölns Linton Maina (50.) nach einem Konter aus kurzer Distanz.

Köln erspielte große Vorteile, auch, weil sich im Berliner Spielaufbau ungewohnte Fehler einschlichen. Verlassen konnten sich die Gastgeber auf Rönnow. Der Torhüter strahlte große Sicherheit aus und hielt Union im Spiel. Gegen Kainz (59.) und Jonas Hector (66.) parierte er sehenswert.

Union Berlin - 1. FC Köln: Die Stimmen zum Spiel

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ich habe das Spiel als ausgeglichen empfunden. Es waren zwei Mannschaften, die viel investiert haben. Köln war ein bisschen gefährlicher. Es gab Phasen in der zweiten Halbzeit, da haben wir um ein Gegentor gebettelt. Wir können uns bei unserem Torwart bedanken, dass er uns im Spiel gehalten hat. Ich bin mit diesem Punkt zufrieden."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich bin zufrieden mit dem Punkt, den haben wir uns hart erarbeitet."

Union Berlin - 1. FC Köln: Die Daten zum Spiel

Union: Rönnow - Doekhi, Knoche, Leite - Trimmel, Khedira, Juranovic - Haberer (69. Seguin), Laidouni (81. Thorsby) - Becker (90. Michel), Behrens (69. Jordan). - Trainer: Fischer

Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Skhiri, Martel - Maina (86.Adamyan), Ljubicic (90.+2 Lemperle), Kainz (84. Olesen) - Tigges. - Trainer: Baumgart

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Tore: -

Zuschauer: 22.012 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Jordan (3) -