1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:1: SGE kommt im Derby nur zu einem Remis

Kein Sieg, aber viel Zufriedenheit: Eintracht Frankfurt beendet ein sensationelles Fußball-Jahr 2022 mit einem 1:1 in Mainz.

Mario Götze holte sich bei Trainer Oliver Glasner einen Belohnungs-Klaps auf den Hintern ab, die Fans von Eintracht Frankfurt feierten mit einem großen Banner und reichlich Pyro ihre "Könige von Europa" für ein großes Fußball-Jahr 2022 - auch wenn dessen Abschluss ohne Sieg blieb: Dank eines Geniestreichs von WM-Fahrer Götze erkämpfte die Eintracht im Derby bei Mainz 05 immerhin ein 1:1 (0:1) und überwintert in der Bundesliga auf einem Europacup-Platz.

"Es war das schönste Jahr, das die Eintracht seit sehr langer Zeit erlebt hat. Deshalb ist es schön, dass das heute nicht verloren gegangen ist", sagte Nationaltorwart Kevin Trapp bei DAZN.

Randal Kolo Muani (67.) rettete den Europa-League-Sieger nach einem spektakulären Götze-Pass zumindest einen Punkt, nachdem Jonathan Burkardt (40.) die lange überlegenen Mainzer in Führung gebracht hatte. Dennoch verpassten die Hessen den achten Erfolg aus den vergangenen neun Pflichtspielen, Götze agierte insgesamt etwas unauffälliger als zuletzt.

"Es war wie immer in Mainz. Ein aggressiver Gegner, der keinen Zentimeter Platz gelassen hat", sagte Eintracht-Kapitän Sebastian Rode und meinte mit Blick auf die vergangenen Monate: "Es ist hervorragend, was wir geleistet haben. Die Entwicklung vom ersten Spieltag, wo wir auf die Mütze bekommen haben, bis heute. Achtelfinale in der Champions League, der Platz in der Bundesliga - das könnte kaum besser sein."

Burkardt trifft für Mainz, Kolo Muani gleicht aus

Das sah Trapp anders: "Wir sind noch nicht am Ende, wir haben viel Potenzial in der Mannschaft. Erstmal müssen wir aber sacken lassen, was alles passiert ist." Für den Keeper wie auch Götze wird das schwer - auf beide warten nun die WM-Wochen.

In einer wilden Anfangsphase vor 33.305 Fans gerieten die Frankfurter zunächst defensiv massiv unter Druck. Erst nach den Mainzer Chancen durch Burkardt und Dominik Kohr (9.) beruhigte der Europa-League-Sieger das Geschehen etwas - auch dank kluger Aktionen von Götze.

Der FSV von Trainer Bo Svensson, mit vier Wechseln im Vergleich zum schwachen Auftritt auf Schalke (0:1), setzte aber umgehend nach. "Wir haben alles reingeworfen. Nach dem Scheiß-Spiel am Mittwoch war das etwas ganz anderes", sagte Burkardt.

Die Eintracht wirkte defensiv gegen griffige Mainzer keineswegs sicher, nach vorne fehlten trotz einiger guter Ansätze die klaren Abschlüsse. Auch Götze tauchte in der Folge wieder etwas ab.

Vieles im FSV-Spiel ging zu schnell für die Hessen. Burkardt bestrafte Frankfurt aber erst kurz vor der Pause, als er aus dem Gewühl zur verdienten Führung traf. Trapp hatte unmittelbar zuvor zweimal sensationell pariert.

Frankfurt kämpfte sich nach der Pause zurück ins Spiel, während bei Svenssons Elf die Kräfte schwanden. Junior Dina Ebimbe (65.) vergab die große Chance auf den Ausgleich, nach Götzes Gedankenblitz blieb Kolo Muani aber eiskalt vor dem Tor. Kurz darauf verpasste Götze (74.) aus rund 40 Metern den nächsten Frankfurter Treffer.

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Die Daten des Spiels

Mainz: Zentner - Fernandes, Hack, Bell - Widmer (67. da Costa), Kohr, Martin (84. Caci) - Stach (84. Lee), Barreiro - Onisiwo (84. Ingvartsen), Burkardt (73. Barkok).

Frankfurt: Trapp - Tuta, Jakic (46. Smolcic), Ndicka - Dina Ebimbe, Sow, Kamada, Knauff (59. Pellegrini) - Götze, Lindström (59. Rode, 90. Alario) - Kolo Muani.

Tore: 1:0 Burkardt (40.), 1:1 Kolo Muani (67.)

Gelbe Karten: Bell (5), Martin - Tuta (3), Kolo Muani