BVB - Edin Terzic als Cheftrainer von Borussia Dortmund: Spontan nach Plan

Noch nicht glänzend, aber schon wieder sehr erfolgreich: Edin Terzic knüpft zum Start der zweiten Amtszeit bei Borussia Dortmund genau da an, wo er 2021 aufgehört hat. Bevor der BVB-Trainer für alles eine Lösung parat hat, findet er schon mal für vieles die richtigen Worte. Denn er hat ein Konzept.

Die Stimme etwas heiser - nicht euphorisch, aber doch beschwingt. Als Edin Terzic nach dem hart erkämpften Bundesliga-Auftaktsieg über Bayer Leverkusen vor die Presse trat, war klar zu spüren: So in etwa hatte sich Borussia Dortmunds alter, neuer Trainer nach der traurigen, zuschauerarmen Corona-Zeit wohl sein Debüt im pickepacke vollen früheren Westfalenstadion vorgestellt.

"Lasst uns so laut sein wie noch nie", hatte der Trainer bereits am Tag der zweiten Inthronisierung als BVB-Coach per Videobotschaft gefordert. Das Ziel: Die Fans nach der doch enttäuschenden Vorsaison aus der Lethargie zu reißen. Und nun? "Wir haben mit achtzig Tausend den Ball über die Linie gedrückt und dann mit achtzig Tausend im Rücken unser Tor verteidigt", zog Terzic nach dem 1:0-Erfolg über fast gleich starke Gäste aus Leverkusen Bilanz. Erstes Zwischenziel erreicht.

Es trieft fast vor Pathos, den 1:0-Siegtreffer derart zu überhöhen. Letztlich war es "nur" ein Abstauber, wenn auch willensstark von Marco Reus erzielt und zuvor schön herausgespielt. Aber die Atmosphäre war wirklich klasse und trug zum Erfolg bei. Am Ende wurde jede Ecke, Grätsche oder jeder Befreiungsschlag gefeiert. Nicht nur vor der Südtribüne.

Terzics Ansprache kommt an. Vielleicht hat der BVB genau das gebraucht nach all den angestauten Emotions-Defiziten der Tuchel-Bosz-Stöger-Favre-Jahre - und trotz Rang zwei in der Bundesliga letztlich auch während des jüngsten Intermezzos von Marco Rose.

Noten: Starker Kobel hält BVB-Sieg fest - Leverkusens Flitzer enttäuschen © getty 1/32 Der BVB fährt einen mühsamen 1:0-Arbeitssieg gegen Bayer Leverkusen ein - auch dank Rückhalt Gregor Kobel. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler beider Teams. © imago images 2/32 BVB - GREGOR KOBEL: Als mitspielender Torwart bei Rückpassen noch nicht ganz so sicher wie in der vergangenen Saison. Dafür auf der Linie ganz stark. Doppelte Rettungstat gegen Schick (63., 67.). Hielt dem wackelnden BVB am Ende den Sieg fest. Note: 1,5. © imago images 3/32 THOMAS MEUNIER: 14 Ballverluste vor der Pause, aber der Belgier ließ auf seiner rechten Abwehrseite kaum etwas anbrennen. Rettete einmal in höchster Not für Keeper Kobel. Im Vorwärtsgang mit viel Luft an oben. Note: 3. © getty 4/32 MATS HUMMELS: Überließ Schlotterbeck seine angestammte linke Seite in der Innenverteidigung. Nicht ganz so stark in den Spielaufbau eingebunden wie sonst. Über weite Strecken souverän, bei Bayers Schlussspurt aber nicht immer auf der Höhe. Note: 3,5. © getty 5/32 NICO SCHLOTTERBECK: Von der neuen, großen Heimkulisse zunächst beeindruckt und etwas wackelig. Schlimmer Fehlpass kurz vor der Pause, den die Gäste aber nicht nutzten. Fand aber immer besser ins Spiel. Oft gesuchte Anspielstation. Note: 2,5. © getty 6/32 RAPHAEL GUERREIRO: Aktivposten in der Offensive, mit vielen öffnenden Pässen. Der beste auf Reus hätte einen Assist verdient gehabt. Mit einigen Wacklern hinten links. Gegen Bellarabi mehrfach zu zögerlich, später deutlich solider gegen Diaby. Note: 3,5. © getty 7/32 MAHMOUD DAHOUD: Blüht unter Terzic gleich wieder auf. Räumte einiges weg im defensiven Mittelfeld. Ganz starke Grätsche gegen Schick, der Bayer-Stürmer wäre durch gewesen (41.). Bei seinen Versuchen aus der Distanz fehlte noch die Präzision. Note: 2. © getty 8/32 JUDE BELLINGHAM: Anfangs mit ungewohnten Defiziten im Rückwärtsgang. Kam bei Schicks Distanzkracher zu spät. Dafür als Balljäger und Antreiber brutal wichtig. Mit dem entscheidenden Ballgewinn vorm 1:0. Scheiterte aus der Distanz knapp (42.). Note: 1,5. © getty 9/32 KARIM ADEYEMI: Unglückliches Liga-Debüt für Dortmunds neuen Flügelflitzer. Schon nach 23 Minuten musste der Youngster mit lädiertem Knöchel vom Platz. Dabei fing es so gut an für den 20-Jährigen. Das 1:0 ging zum Großteil auf sein Konto. Note: 2,5. © getty 10/32 MARCO REUS: Starke erste Hälfte des Kapitäns. War mit dem Abstauber zum 1:0 zur Stelle. Ganz oft mit schnellen Umschaltmomenten, trieb den Ball durch die Leverkusener Hälfte. Hatte Pech, dass seine scharfe Flanke (21.) keinen Abnehmer fand. Note: 2,5. © imago images 11/32 DONYELL MALEN: Bestätigte die guten Eindrücke aus der Vorbereitung und aus dem Pokal. Sehr spritzig, ließ Frimpong mehrfach alt aussehen. Starker Auftritt kurz nach dem Wechsel, als er den Ball noch gefährlich in die Mitte spitzelte. Note: 2,5. © imago images 12/32 YOUSSOUFA MOUKOKO: Viel Einsatz, große Laufwege, rannte sich aber immer wieder fest in der kompakten Bayer-Abwehr. Nur vorm 1:0 stimmte alles: spektakuläre Vorarbeit des Jungstars. Note: 3. © imago images 13/32 THORGAN HAZARD: Kam Mitte der ersten Halbzeit für Adeyemi rein. Hatte deutlich mehr Mühe mit Leverkusens Hincapie und konnte kaum Akzente setzen. Vergab leichtfertig die Chance zum 2:0 (50.). Auch später als falsche Neun ohne Grip. Note: 4,5. © imago images 14/32 JULIAN BRANDT: Ab der 69. Minute auf dem Feld, um offensiv für frische Impulse zu sorgen. Das gelang aber nicht so gut wie erhofft. Der Mittelfeldmotor brachte gegen sein altes Team kaum Entlastung. Note: 4. © getty 15/32 MARIUS WOLF: Ab der 84. Minute für Malen auf dem Platz. Direkt mit einem gefährlichen Kracher aus 20 Metern. Brachte noch mal viel Speed und Schwung ins BVB-Spiel. Ohne Bewertung. © getty 16/32 EMRE CAN: Kurzeinsatz in den letzten sechs Minuten. Kam für Guerreiro, half aber auf der rechten Abwehrseite aus. Ohne Fehler. Keine Bewertung. © imago images 17/32 LEVERKUSEN - LUKAS HRADECKY: Rettete vor dem 0:1 noch auf der Linie, bei Reus' Nachstochern dann unglücklich (10.). Mit starkem Reflex gegen Hazard (50.). Flog nach Handspiel außerhalb des Sechzehners (90.+3) vom Platz. Note: 4. © imago images 18/32 JEREMIE FRIMPONG: Hatte defensiv auf dem rechten Flügel mit dem schnellen Malen so seine Probleme. Zeigte sich dann häufiger in der Offensive, es blieb bei vereinzelten Ansätzen. Note: 4. © imago images 19/32 JONATHAN TAH: Ließ erst Malen noch lässig ins Leere laufen, dann mit dem entscheidenden Ballverlust vor dem 0:1 (10.). Machte insgesamt nicht den stabilsten Eindruck. Note: 4,5. © imago images 20/32 EDMOND TAPSOBA: Vor dem 0:1 vom flinken Moukoko düpiert. Auch danach häufiger einen Schritt zu spät. Half in der Nachspielzeit nach Hradeckys Roter Karte als Torhüter aus - blieb aber ungeprüft. Note: 4. © getty 21/32 PIERO HINCAPIE: Unglücklich beim missglückten Klärungsversuch vor dem 0:1, als er den Ball nicht vor Reus von der Linie gekratzt bekam. Stabilisierte sich danach etwas. Note: 4,5. © getty 22/32 ROBERT ANDRICH: Musste nach nur 13 Minuten angeschlagen vom Feld. Ohne Bewertung. © imago images 23/32 EXEQUIEL PALACIOS: Sah nach einem Foul an Moukoko (37.) Gelb und wandelte danach am Rande eines Platzverweises. Zunehmend präsenter. Sein Ausgleichstor zählte nicht (53.). Note: 3,5. © imago images 24/32 KARIM BELLARABI: Fand kaum ins Spiel, in der ersten Hälfte mit den wenigsten Ballkontakten (17), in den Zweikämpfen ohne Durchschlagskraft. Zur Pause raus. Note: 5. © imago images 25/32 KEREM DEMIRBAY: Seine Standards verpufften weitgehend. Mit den meisten Ballkontakten bei Bayer, aber in den Zweikämpfen ohne Durchsetzungsvermögen. Note: 4. © imago images 26/32 MOUSSA DIABY: In der Vorsaison einer der prägenden Spieler bei Leverkusen, in Dortmund abgesehen von einem tollen Solo (35.) kaum ein Faktor. Note: 5. © imago images 27/32 PATRIK SCHICK: Machte mit einem Schuss knapp am Kreuzeck vorbei erstmals auf sich aufmerksam (20.). Hing ansonsten etwas in der Luft. Nach der Pause präsenter, aber glücklos. Note: 3,5. © imago images 28/32 CHARLES ARANGUIZ: Kam bereits in der Anfangsphase für den angeschlagenen Andrich. Überraschend zweikampfschwach. Note: 4,5. © getty 29/32 ADAM HLOZEK: Der Neuzugang feierte als Joker für Bellarabi sein Bundesligadebüt. Setzte kaum Akzente. Note: 4,5. © imago images 30/32 SARDAR AZMOUN: Kam für Demirbay ins Spiel, beim vermeintlichen Ausgleichstor in der Schlussphase im Abseits. Note: 4. © getty 31/32 NADIEM AMIRI: Ersetzte in der Schlussphase Palacios. Ohne Bewertung. © getty 32/32 MITCHEL BAKKER: Kam gegen Ende für Hincapie ins Spiel. Ohne Bewertung.

BVB: Bei Edin Terzic stimmt der Ton

Terzic hat das eine Jahr in der Standby-Position als Technischer Direktor offensichtlich bestens genutzt, um sich auf das Comeback als Cheftrainer vorzubereiten. Clever, dass er sich in "Mr. Co-Trainer" Peter Hermann größtmögliche Routine an die Seite geholt hat. Trotz Pokalsieg 2021 ist er immer noch ein halber Rookie. Vor allem aber hat Terzic bei der Rhetorik nachgelegt. Fast immer trifft er den Ton. Beinahe wie einst Jürgen Klopp, dessen Heldenverehrung wie ein schwarzes Loch nun schon fünf Trainer beim BVB verschlungen hat.

Selbst in kniffligsten Situationen bleibt Terzic klar. Nach der Schockdiagnose Hodentumor bei Sebastien Haller fand er angemessene Worte. Terzic stellte den Menschen Haller in den Mittelpunkt und dessen Gesundung, ohne die Tücken des Profigeschäfts zu verschweigen. Es bleibt nachvollziehbar sein Job, Alternativen im Angriff zu finden. Zunächst mit vorhandenen Spielern wie seinem Zögling Youssoufa Moukoko, dem er frisches Selbstvertrauen eingehaucht hat. Und demnächst vermutlich mit dem Kölner Anthony Modeste als echtem Haller-Ersatz.

Der Ton stimmt bei Terzic. Schon beim BVB-Familientag hatte er die schwarz-gelbe Gemeinde passend aufs Spiel eingeschworen. "Noch sechs Mal schlafen. Wenn ihr das Stadion verlasst, sollt ihr es kaum erwarten können, wieder hier zu sein." Auch dafür hatte der Sauerländer viel Applaus bekommen - überhaupt war es das erste mal seit Klopp, dass ein Trainer mehr gefeiert wurde als die Stars. Passend, dass Terzic mit seinem übergreifend achten Bundesliga-Sieg in Folge einen alten Klopp-Rekord einstellte.

Edin Terzic weiß, was die BVB-Fans hören wollen

Wie bei Klopp sind nicht alle Sprüche so spontan, wie sie wirken. Aber es schadet ja nicht, sich Gedanken um öffentliche Auftritte zu machen und dem Instinkt per Design auf die Sprünge zu helfen. Wichtig ist: Es passt zu Terzic, er bleibt authentisch. Der 39-Jährige meint es tatsächlich so. Der frühere Südtribünen-Gänger weiß, was die Fans hören wollen. Aus eigener Erfahrung.

Außerdem sind kluge Gedanken dabei. Etwa zum ungleichen Titelrennen mit dem FC Bayern. Es braucht neue Prioritäten, um in einer längst aus dem Lot geratenen Bundesliga nicht die Linie zu verlieren: "Wir können akzeptieren, dass andere Mannschaften besser sind und gewinnen. Aber wir können nicht akzeptieren, dass sie hungriger sind als wir", sagte Terzic nach dem Start gegen Leverkusen. Spielerisch ließ der Wünsche offen, aber die Leidenschaft war wieder da.

Fan-Liebling Terzic kommt nicht nur bei den Zuschauern an, sondern auch beim Personal. "Wir haben spielerisch nicht gerade überzeugt, aber wir haben alles angenommen und dabei spielt auch der Trainer eine große Rolle", lobte Kapitän Reus. Terzic weiß gut, wer Zuspruch braucht: Moukoko, Donyell Malen und der gegen Leverkusen starke Mo Dahoud blühen wieder auf.

Oder Trost: Karim Adeyemi war auf dem Weg zum spektakulären Liga-Debüt, ehe er früh mit lädiertem Knöchel vom Platz musste. Oder wen er sogar anstacheln muss: Den erst 19 Jahre alten Jude Bellingham hat er zum Ersatzkapitän befördert. Terzic weiß, dass er im berechtigten Lob über eine erneut große Leistung auch eine Prise Kritik einbauen kann, um den ebenso ehrgeizigen wie lernwilligen Engländer zu pushen: "Jude muss balancierter werden in seinen Emotionen."

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke will Edin Terzic schützen

Es bleibt viel zu tun beim BVB. Der Start hätte genauso gut schiefgehen können, wenn Keeper Gregor Kobel das Privatduell gegen Bayer-Torjäger Patrik Schick nicht doppelt gewonnen hätte. Die Abwehr ist weiter eine Baustelle. Neuzugang Nico Schlotterbeck zeigte viele starke Ansätze, aber anfangs auch Nervosität und Abstimmungsprobleme mit den neuen Kollegen. Linksverteidiger Raphael Guerreiro gilt es weiterhin einzufangen nach seiner taktischen Freistil-Saison unter Rose. Die Balance des Portugiesen zwischen Offensivdrang und Positionstreue gelang erst am Schluss.

Beim Gegenpressing hat der BVB dank intensiver Saisonvorbereitung Fortschritte gemacht, aber es fehlt an Klarheit, Situationen auszuspielen. Auch weil es auf den Flügeln hakt: Der unfreiwillige Wechsel von Adeyemi zu Thorgan Hazard war fürs BVB-Spiel ein Rückschritt. Rechtsverteidiger Thomas Meunier ist defensiv stabil, aber in Sachen Offensive und Flanken bleibt Luft nach oben.

Terzic nimmt die Spieler mit, er lebt die Bereitschaft vor, die er einfordert - und nimmt sich an der richtigen Stelle zurück: Nach der Partie gab er den Spielern alleine die Bühne vor der feiernden Kulisse, obwohl es in ihm selbst gejuckt haben muss. Der Coach blieb mit Assistent Hermann an der Seitenlinie.

"Edin ist Borusse durch und durch. Für ihn ist es nicht nur ein Job, es ist eine Mission", sagte BVB-Chef Watzke kürzlich im kicker und warnte, vielleicht müsse man den Coach davor schützen, zu sehr für seinen Herzensklub zu brennen - damit er den Westfalen möglichst lange erhalten bleibt.

