BVB - Greuther Fürth 3:0: Haaland-Doppelpack beschert Borussia Dortmund mühevollen Heimsieg

Borussia Dortmund hat am 16. Spieltag der Bundesliga einen mühsamen Pflichtsieg eingefahren. Der BVB gewann sein letztes Heimspiel des Jahres gegen Tabellenschlusslicht Greuther Fürth mit 3:0 (1:0). Die Treffer erzielten Erling Haaland per Doppelpack und der eingewechselte Donyell Malen.

"Es war wichtig, nach den letzten beiden Spielen wieder drei Punkte zu holen. Über die Art und Weise kann man sicher diskutieren. Es war kein schönes Spiel von uns", sagte BVB-Torhüter Gregor Kobel nach der Partie bei Sky und schob nach: "Es gibt immer mal wieder solche Spiele. Sie sind sehr tief gestanden, da ist nicht so einfach, sein eigenes Spiel zu finden. Heute hat uns ein bisschen der Rhythmus gefehlt, um in die Räume zu kommen, in die wir kommen wollten."

Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport beim Aufsteiger, haderte dagegen mit der Niederlage: "Heute war sogar ein Punkt drin, der wäre auch verdient gewesen." Azzouzi kritisierte zudem Schiedsrichter Daniel Schlager: "Er hat heute seinen Teil dazu beigetragen. Ich weiß nicht, ob es ein Foul vor dem Freistoß zum 2:0 war. Er läuft in den Mann rein. Ob der in der Champions League so ein Foul kriegt? Nein. Bellingham hätte vor der Halbzeit Gelb-Rot bekommen müssen. Das ist echt bitter, denn die Mannschaft hat sich mehr verdient."

Bereits zur Pause echauffierte sich Azzouzi über die Szene mit Jude Bellingham, der bereits verwarnt in einen riskanten Zweikampf ging: "Ich glaube schon, auch wenn ich von den Schiedsrichtern gesteinigt werde, dass es unterbewusst so ist: Wenn du dir gegen Dortmund einen Fehler erlaubst, dann gibt es Theater. Wenn dir gegen Fürth ein Fehler passiert, dann redet in drei Stunden keiner mehr drüber."

Azzouzi argumentierte, dass ein Fürther in diesem Falle vom Platz geflogen wäre. "Da kann ich Ihnen Brief und Siegel geben. Wenn das ein blauer Spieler gewesen wäre, wäre er weg gewesen. Ich glaube schon, dass einfach die Kulisse und vor dem Hintergrund, dass es Dortmund oder Bayern ist, dass es ab und an Entscheidungen gibt, die nicht ganz nachzuvollziehen sind."

BVB-Noten: Das war nichts - bis auf zwei Ausnahmen © getty 1/17 Borussia Dortmund hat nach einem schwachen Auftritt mit 3:0 gegen Greuther Fürth gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Gleich zu Beginn mit dem langen Arm bei Lewelings gefährlicher Flanke. Bei Seguins Kracher aus spitzem Winkel mit den Fäusten zur Stelle. Note: 3. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Sah bei Lewelings früher Chance nicht gut aus. Schaltete sich immer wieder in die Offensive ein, kam aber kaum bis zur Grundlinie durch. Eroberte viele Bälle (11), schlug aber schwache Flanken. Am 3:0 beteiligt. Note: 3,5. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Bekam Szenenapplaus, weil er ein Sprintduell gegen Fürths zweite Spitze Itten gewann. Gegen Leweling lief der Abwehrchef aber mehrfach hinterher und wurde früh zu einer Gelben Karte genötigt. Nicht souverän genug. Note: 4. © getty 5/17 DAN-AXEL ZAGADOU: Nicht immer ganz sattelfest, wenn Leweling aufs BVB-Tor zulief. Versuchte den Spielaufbau zu organisieren, aber auch das klappte nicht immer. Mit den meisten Ballkontakten beim BVB. Note: 3,5. © getty 6/17 NICO SCHULZ: Mit großen Spielanteilen in der Offensive, aber gefährlich wurden die Vorstöße des Linksverteidigers nie. Deutlich zu viele Ballverluste (19), schwach im Zweikampf. War die Besiktas-Gala nur ein Ausreißer nach oben? Note: 4,5. © getty 7/17 AXEL WITSEL: Einer von drei Neuen im Team im Vergleich zum Bochum-Spiel. Als Solo-Sechser im defensiven Mittelfeld zu selten in der Lage, die Fürther zu stoppen. Sah nicht nur beim Tunnel von Nielsen schwach aus. Note: 4,5. © getty 8/17 JULIAN BRANDT: Im Rückwärtsgang zu nachlässig, etwa bei einem Hackentrick tief in der eigenen Hälfte (54.). Dafür in der Offensive der mit Abstand emsigste Borusse. Toller Pass auf Reus (36.), dazu zwei späte Assists. Note: 2. © getty 9/17 JUDE BELLINGHAM: Der BVB-Mittelfeldmotor agierte zu übereifrig. Holte sich eine blöde Gelbe Karte ab und war dann im Glück, dass ein Foul kurz vor der Pause kein Gelb-Rot nach sich zog. Blieb sicherheitshalber in der Kabine. Note: 4,5. © getty 10/17 THORGAN HAZARD: Beim vermeintlichen Führungstor (21.) knapp im Abseits. Sonst mit sehr überschaubarem Radius und völlig ohne Durchschlagskraft. Blieb auch im zweiten Durchgang fast unsichtbar. Note: 4,5. © getty 11/17 ERLING HAALAND: Dortmunds One-Man-Show. Erneut mit einem Doppelpack, erst per coolem Handelfmeter (33.), dann mit einem platzierten Kopfball. Dazu mit einem Traumpass auf Hazard, der nur knapp ins Abseits ging. Note: 2. © getty 12/17 MARCO REUS: Toller Freistoß, mit dem Fürths Keeper Burchert viel Mühe hatte. Ansonsten viel Einsatz, wenig Effizienz. Der Kapitän hatte keine zündende Idee, um das Schlusslicht der Tabelle vor Probleme zu stellen. Note: 4. © getty 13/17 MAHMOUD DAHOUD: Nach der Pause für den Gelb-Rot-gefährdeten Bellingham auf dem Platz. Brachte kaum Impulse ins träge Offensivspiel. Auch defensiv nicht in der Lage, richtig für Ordnung zu sorgen. Note: 4. © getty 14/17 EMRE CAN: Auch der Allrounder durfte ab der 75. Minute noch ran, um das BVB-Spiel etwas zu puschen. Das gelang Can aber auch nicht so recht. Keine Bewertung. © getty 15/17 DONYELL MALEN: In der Schlussviertelstunde für Kapitän Reus auf dem Platz. Bestätigte mit seinem hübschen Treffer zum 3:0 den Aufwärtstrend der letzten Wochen. Keine Bewertung. © getty 16/17 STEFFEN TIGGES: Der Stürmer kam in der 82. Minute für Doppelpacker Haaland aufs Feld. Konnte sich nicht mehr in Szene setzen. Keine Bewertung. © imago images 17/17 REINIER: Kurzeinsatz in der Nachspielzeit. Keine Bewertung.

BVB gegen Greuther Fürth: Die Analyse

Trotz der Führung in Sachen Körpersprache und -spannung eine verheerende erste Hälfte des BVB, in der die Gäste defensiv kaum Probleme hatten und offensiv sogar das gefährlichere Team waren. Dortmund in Ballbesitz viel zu unkonzentriert und mit teils haarsträubenden Fehlpässen. Passschärfe, Kreativität, Tempo, Tiefgang, Zielstrebigkeit - all dies fehlte den Hausherren, die einen glücklichen Elfmeter für ihren ersten Torschuss benötigten.

Die Franken verdichteten gegen den Ball mit ihren drei Sechsern die Räume sehr gut, standen eng und kompakt. Da die Borussia auch im Pressing nur halbgar agierte, öffneten sich für Fürth oft große Räume im Umschaltspiel. Mit etwas präziserem Passspiel und mehr Konsequenz rund ums Dortmunder Tor wäre mehr für das Kleeblatt drin gewesen.

Der freigespielte Reus hätte zwar kurz nach dem 1:0 den zweiten Treffer erzielen müssen, doch viel mehr Fußball bot der BVB auch im zweiten Abschnitt nicht. Fürth konterte dagegen weiter, die Ungenauigkeiten dabei blieben aber. Dortmund in seinen zahlreichen Bemühungen rund um den Strafraum aber weiterhin zu ideenlos, um durch das Fürther Defensivnetz zu schlüpfen.

Während das Dortmunder Publikum unruhiger wurde und es auch vereinzelte Pfiffe gab, wurden die Gäste mutiger und rückten im Offensivspiel etwas stärker nach. Eine echte Bedrohung für das BVB-Gehäuse sprang jedoch nicht dabei heraus. Die Westfalen schlugen dann spät doch noch sogar gleich zweimal zu, was das Ergebnis letztlich schönte.

Am Wochenende reist der BVB am Samstagabend zum Topspiel nach Berlin zur Hertha. Fürth beschließt die Hinrunde daheim gegen Augsburg.

BVB gegen Greuther Fürth: Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz - Witsel, Bellingham (46. Dahoud) - Brandt (90. Reinier), Reus (75. Can) , Hazard (75. Malen) - Haaland (83. Tigges).

Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Griesbeck, Bauer, Willems (78. Itter) - Christiansen, Seguin, Tillman (78. Abiama) - Leweling (64. Hrgota), Itten (46. Nielsen), Dudziak (64. Green).

BVB gegen Greuther Fürth: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Haaland (33., Handelfmeter), 2:0 Haaland (82.), 3:0 Malen (89.)

Dortmunds Jude Bellingham sah seine 5. Gelbe Karte und wird dem BVB am Samstag bei Hertha BSC fehlen.

BVB-Torjäger Erling Haaland erzielte in diesem Kalenderjahr 30 Bundesliga-Tore - das ist neuer Vereinsrekord für einen Dortmunder innerhalb eines Jahres.

Der Star des Spiels: Erling Haaland (BVB)

Blieb die meiste Zeit blass, schoss aber zwei Tore und erledigte somit seinen Job. Beim Elfmeter souverän, der zweite Treffer offenbarte eine neue Stärke von ihm: Der Kopfball des Norwegers wird immer besser.

Der Flop des Spiels: Nico Schulz (BVB)

Dem häufig Verletzten fehlt weiterhin der Rhythmus, Schulz ist meilenweit von einer guten Form entfernt. Offensiv zu harmlos und mit zu vielen Fehlpässen, defensiv stets für einen Wackler gut. Mit unter 30 Prozent gewonnener Duelle war er Dortmunds schwächster Zweikämpfer.

Der Schiedsrichter: Daniel Schlager

Ordentliche Vorstellung des Unparteiischen. Korrekt, Hazards vermeintlichem 1:0 nach Rückmeldung des VAR die Anerkennung zu verweigern (21.). Der Videoschiedsrichter meldete sich bei Dortmunds Strafstoß ebenfalls. Diesen zu geben war regelkonform, da Bauer bei seinem Handspiel die Körperfläche verbreiterte. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff hatte der bereits verwarnte Bellingham Glück, als er im Zweikampf mit Christiansen zwar den Ball spielte, den Fürther aber mit hoher Intensität abräumte.