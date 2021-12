BVB - Wilder Schlagabtausch zwischen Dortmund-Trainer Marco Rose und Sky-Experte Dietmar Hamann

Nach dem mühevollen 3:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Greuther Fürth sind BVB-Trainer Marco Rose und Sky-Experte Dietmar Hamann aneinander geraten. Rose warf Hamann vor, die Leistung seiner Mannschaft stets zu kritisieren.

Hamann übte nach Dortmunds magerem Auftritt durchaus vernichtende Kritik und sagte: "Das war schwere Kost - wie schon die gesamte Saison. Das hat mit Fußball nichts zu tun." Für den ehemaligen Nationalspieler würde der BVB keinen "Fußball spielen", sondern "Fußball arbeiten".

BVB-Coach Rose reagierte darauf am Mikrofon von Reporter Patrick Wasserziehr. "Seit Anfang dieser Saison nagelt Didi Hamann gegen uns. Vielleicht lade ich ihn mal ins Stadion ein oder auch zu mir", sagte Rose.

Anschließend holte der Dortmunder Trainer zu einer Verteidigungsrede aus: "Wenn man unsere Saison bis hierher sieht und die Umstände, unter denen wir auch arbeiten, bei einem guten Kader, ohne Frage, aber wenn dir ständig die Hälfte fehlt, du schon mit ganz wenigen Spielern in die Saison gehst, Nationalspieler, Verletzte, dann ständig Jungs wegbrechen, du eigentlich nie mit der Mannschaft spielen kannst, mit der du spielen möchtest, dann kann man ein paar Sachen auch nachvollziehen."

Rose weiter: "Wir sind schwer enttäuscht über das Champions-League-Aus, aber wir haben 34 Punkte in der Bundesliga und haben auch schon ein paar ordentliche Spiele gemacht." Wasserziehr griff daraufhin ein und sagte, Hamann würde nicht nageln, er äußere lediglich seine Meinung. Rose konterte: "Ich habe eine andere Meinung als Didi Hamann. Und ich sage: Didi Hamann nagelt."

BVB-Noten: Das war nichts - bis auf zwei Ausnahmen © getty 1/17 Borussia Dortmund hat nach einem schwachen Auftritt mit 3:0 gegen Greuther Fürth gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Gleich zu Beginn mit dem langen Arm bei Lewelings gefährlicher Flanke. Bei Seguins Kracher aus spitzem Winkel mit den Fäusten zur Stelle. Note: 3. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Sah bei Lewelings früher Chance nicht gut aus. Schaltete sich immer wieder in die Offensive ein, kam aber kaum bis zur Grundlinie durch. Eroberte viele Bälle (11), schlug aber schwache Flanken. Am 3:0 beteiligt. Note: 3,5. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Bekam Szenenapplaus, weil er ein Sprintduell gegen Fürths zweite Spitze Itten gewann. Gegen Leweling lief der Abwehrchef aber mehrfach hinterher und wurde früh zu einer Gelben Karte genötigt. Nicht souverän genug. Note: 4. © getty 5/17 DAN-AXEL ZAGADOU: Nicht immer ganz sattelfest, wenn Leweling aufs BVB-Tor zulief. Versuchte den Spielaufbau zu organisieren, aber auch das klappte nicht immer. Mit den meisten Ballkontakten beim BVB. Note: 3,5. © getty 6/17 NICO SCHULZ: Mit großen Spielanteilen in der Offensive, aber gefährlich wurden die Vorstöße des Linksverteidigers nie. Deutlich zu viele Ballverluste (19), schwach im Zweikampf. War die Besiktas-Gala nur ein Ausreißer nach oben? Note: 4,5. © getty 7/17 AXEL WITSEL: Einer von drei Neuen im Team im Vergleich zum Bochum-Spiel. Als Solo-Sechser im defensiven Mittelfeld zu selten in der Lage, die Fürther zu stoppen. Sah nicht nur beim Tunnel von Nielsen schwach aus. Note: 4,5. © getty 8/17 JULIAN BRANDT: Im Rückwärtsgang zu nachlässig, etwa bei einem Hackentrick tief in der eigenen Hälfte (54.). Dafür in der Offensive der mit Abstand emsigste Borusse. Toller Pass auf Reus (36.), dazu zwei späte Assists. Note: 2. © getty 9/17 JUDE BELLINGHAM: Der BVB-Mittelfeldmotor agierte zu übereifrig. Holte sich eine blöde Gelbe Karte ab und war dann im Glück, dass ein Foul kurz vor der Pause kein Gelb-Rot nach sich zog. Blieb sicherheitshalber in der Kabine. Note: 4,5. © getty 10/17 THORGAN HAZARD: Beim vermeintlichen Führungstor (21.) knapp im Abseits. Sonst mit sehr überschaubarem Radius und völlig ohne Durchschlagskraft. Blieb auch im zweiten Durchgang fast unsichtbar. Note: 4,5. © getty 11/17 ERLING HAALAND: Dortmunds One-Man-Show. Erneut mit einem Doppelpack, erst per coolem Handelfmeter (33.), dann mit einem platzierten Kopfball. Dazu mit einem Traumpass auf Hazard, der nur knapp ins Abseits ging. Note: 2. © getty 12/17 MARCO REUS: Toller Freistoß, mit dem Fürths Keeper Burchert viel Mühe hatte. Ansonsten viel Einsatz, wenig Effizienz. Der Kapitän hatte keine zündende Idee, um das Schlusslicht der Tabelle vor Probleme zu stellen. Note: 4. © getty 13/17 MAHMOUD DAHOUD: Nach der Pause für den Gelb-Rot-gefährdeten Bellingham auf dem Platz. Brachte kaum Impulse ins träge Offensivspiel. Auch defensiv nicht in der Lage, richtig für Ordnung zu sorgen. Note: 4. © getty 14/17 EMRE CAN: Auch der Allrounder durfte ab der 75. Minute noch ran, um das BVB-Spiel etwas zu puschen. Das gelang Can aber auch nicht so recht. Keine Bewertung. © getty 15/17 DONYELL MALEN: In der Schlussviertelstunde für Kapitän Reus auf dem Platz. Bestätigte mit seinem hübschen Treffer zum 3:0 den Aufwärtstrend der letzten Wochen. Keine Bewertung. © getty 16/17 STEFFEN TIGGES: Der Stürmer kam in der 82. Minute für Doppelpacker Haaland aufs Feld. Konnte sich nicht mehr in Szene setzen. Keine Bewertung. © imago images 17/17 REINIER: Kurzeinsatz in der Nachspielzeit. Keine Bewertung.

BVB-Trainer Marco Rose fetzt sich mit Didi Hamann

Anschließend ging Dortmunds Trainer auf Hamanns Kritik ein, die gezeigten Leistungen könnten nicht der Anspruch des BVB sein: "Wir sind die einzige Mannschaft, die hingeht und sagt: Wir wollen den Bayern die Position streitig machen - und dies vor der Saison, während der Saison, vor dem direkten Duell und das auch nach wie vor. Sollen sich doch alle freuen, dass es eine Mannschaft gibt, die das macht, die das probiert, trotz aller Widrigkeiten, die wir haben."

Dass die Darbietung gegen Tabellenschlusslicht Fürth nicht berauschend war, gab auch Rose zu: "Dass wir dem bis hierhin nicht immer gerecht werden können und in der Form von heute sicherlich keine Chance haben, die Bayern dort oben vom Thron zu stoßen, ist doch klar. Aber wir arbeiten dran, wollen es besser machen als heute. Sich aber jede Woche hinzustellen und gegen uns zu schießen, ist dann auch schwierig."

Wasserziehr entgegnete schließlich, er sehe es nicht so wie Rose, woraufhin dieser antwortete: "Ihr habt ja auch denselben Arbeitgeber, das ist ja logisch. Ein paar Leute aus Dortmund sehen das ähnlich wie ich."

Schließlich nahm Hamann aus dem Sky-Studio in Unterföhring noch einmal Bezug auf Roses Replik und sagte: "Die Einladung nehme ich sehr gerne an."

Hamann kontert: "Gruß nach Dortmund"

Dann machte er seine Position noch einmal klar: "Die Dortmunder hatten heute zwölf Torschüsse, die Fürther acht. Das ist eine Mannschaft, die 49 Gegentore kassiert und vier Punkte auf dem Konto hat. Wenn sie es nicht besser könnten, würde ich mich ja so nicht äußern."

Der Ex-Profi möchte die widrigen Personalprobleme des BVB nicht gelten lassen: "Ich denke, die Verletzungsprobleme, die gesperrten Spieler - die haben alle Mannschaften. Es darauf zu schieben, dass sie zu viele Verletzte haben und nie mit derselben Mannschaft spielen - diese Probleme haben durch den gedrängten Terminkalender die meisten Mannschaften europaweit. Sie haben in 22 Pflichtspielen sieben verloren, das ist ein Drittel der Spiele. Sie sind besser, als das, was sie über die gesamte Saison zeigen. Ja, sie haben viele enge Spiele gewonnen, was sie in der Vergangenheit nicht gemacht haben. Nur musst du irgendwann einmal anfangen, besser Fußball zu spielen. Denn du kannst nicht auf Dauer diese engen Spiele gewinnen."

Abschließend richtete Hamann aber versöhnliche Worte in Richtung Rose: "Gruß nach Dortmund, die Einladung nehme ich gerne an und komme ins Stadion oder auch zu ihm nach Hause, wenn er ein gutes Glas Wein hat."