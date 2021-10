Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 2:1: Zittersieg nach Pokal-Gala - Gladbach legt in der Liga nach

Dem Rausch folgte die nächste Party: Borussia Mönchengladbach hat vier Tage nach dem historischen Pokal-Triumph gegen Bayern München auch die Pflichtaufgabe in der Liga gegen den VfL Bochum gelöst - musste in der Schlussphase aber noch einmal zittern.

Die müden Helden von Borussia Mönchengladbach holten sich ihren Applaus ab - und waren froh, dass es vorbei war. Vier Tage nach dem historischen Pokal-Triumph gegen Bayern München reichte die Kraft für einen verdienten Sieg gegen den VfL Bochum, 2:1 (2:0) hieß es am Ende. In der Schlussphase musste die Borussia allerdings noch einmal zittern.

"Wir wussten, dass heute ein ganz anderer Gegner kommt, dass ein ganz anderes Spiel auf uns wartet", sagte Gladbachs Matthias Ginter bei DAZN: "Wir haben lange druckvoll gespielt, es war total unnötig, dass es dann nochmal eng wurde. Wir haben schon genug Punkte verschenkt, und heute wäre es wieder beinahe passiert."

Alassane Plea (12.) und Jonas Hofmann (40.) trafen zum Sieg im ersten Duell mit dem VfL seit den Relegationsspielen vor zehn Jahren. Die Borussia trat lange Zeit völlig überlegen auf, Danny Blum (86.) sorgte mit einem sehenswerten Freistoß von der Strafraumkante aber doch noch für bange Minuten bei den Gladbachern - in der Nachspielzeit rettete Torwart Yann Sommer in höchster Not gegen Milos Pantovic. "Wenn da der Ausgleich fällt, reißen wir uns gegenseitig die Köpfe ab", sagte Torschütze Hofmann.

Der fünfmalige deutsche Meister schob sich mit dem Sieg auf Platz zehn vor. Bochum liegt nach der ersten Niederlage nach zuvor drei Pflichtspielsiegen auf Rang 14 einen Punkt vor dem Relegationsplatz.

Frühes 2:0: Plea mit Tor und Assist

Vor 42.361 Zuschauern hatte die zu Hause weiterhin ungeschlagenen Gladbacher stürmisch begonnen. Drei Ecken nach sechs Minuten und die erste Chance durch Nico Elvedi (3.) gaben die Richtung vor.

Bochum hatte defensiv einige Probleme mit den variabel spielenden Gastgebern. Nach einer perfekten Flanke von Joe Scally köpfte der völlig allein gelassene Plea mühelos zur Führung ein. VfL-Schlussmann Manuel Riemann war ohne Chance.

Defensiv erlaubten sich die Gladbacher ab und an Nachlässigkeiten. Bochum mangelte es aber an Qualität, um diese zu bestrafen. Diese hatte die Fohlen-Elf. Plea legte sehenswert für Hofmann ab, und der Nationalspieler hämmerte den Ball aus leicht spitzem Winkel ins Tor. Diese sehenswerte Aktion versetzte die Fans fast die gesamte Halbzeitpause in Feierstimmung.

Blum macht es noch mal spannend

Gäste-Trainer Thomas Reis reagierte auf die dürftige Vorstellung seines Teams im ersten Durchgang und brachte nach Wiederanpfiff in Danny Blum und Konstantinos Stafylidis für Gerrit Holtmann und Cristian Gamboa frische Kräfte.

Am Spielverlauf änderte das wenig. Bochum war bemüht, doch Gladbach einfach besser. Plea verpasste nach Zuspiel seines Kapitäns Lars Stindl nur knapp den dritten Treffer (53.).

Auf der anderen Seite war Yann Sommer zunächst gegen Takuma Asano gefordert (70.), die anschließende Ecke verlängerte Vasileios Lampropoulos an den Pfosten (71.). Gladbach verpasste durch Hofmann die endgültige Entscheidung (74.), und Blum machte es noch mal spannend.

Neben dem Sieg haben die Gladbacher Verantwortlichen auch die parallel stattfindende Auslosung im DFB-Pokal zufrieden zur Kenntnis genommen. Im Achtelfinale geht es zum Zweitligisten Hannover 96.

