FC Bayern - Borussia Mönchengladbach 6:0: Lewy-Dreierpack! FCB feiert Titelgewinn mit Gala-Auftritt

Nachdem Borussia Dortmund den FC Bayern München mit dem Sieg gegen RB Leipzig am 32. Spieltag der Bundesliga vorzeitig zum Meister gemacht hat, zeigte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gegen Borussia Mönchengladbach einen Gala-Auftritt und gewann mit 6:0 (4:0). Robert Lewandowski erzielte dabei einen Dreierpack.

Für den FC Bayern ist es der 31. Titelgewinn insgesamt und der neunte hintereinander, womit der Rekord in Europas Top-5-Ligen von Juventus Turin eingestellt wurde. Fünf Spieler der aktuellen Mannschaft waren bei allen Triumphen dabei: Alaba, Müller, Neuer, Martinez und Boateng. Müller und Alaba holten sogar ihren jeweils zehnten Titel und stellten damit einen neuen Rekord auf.

"Wir wollten zeigen, wer der wahre deutsche Meister ist", sagte Kapitän Manuel Neuer. Robert Lewandowski ergänzte: "Für uns war es am wichtigsten, dass wir auf dem Platz zeigen, dass wir deutscher Meister sind. Das heute war ein klasse Spiel, wir haben von der ersten Minute an super gespielt und viele Tore geschossen."

Lewandowski kam dem Bundesliga-Rekord von Gerd Müller für die meisten Tore pro Saison (40, Saison 1971/72) ganz nahe. Nach seinem Dreierpack (2., 34. und 66.) gegen Gladbach steht er nun bei 39. Saisontoren.

Die übrigen Treffer des FC Bayern erzielten Thomas Müller (23.), Kingsley Coman (44.) und Leroy Sane (86.). Der kurz davor eingewechselte Tanguy Nianzou sah nach einer Notbremse die Rote Karte (75.).

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach: Die Trainer-Stimmen

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Es war heute eines Meisters würdig. Das war ganz hohes Niveau, was unsere Mannschaft gezeigt hat. Man hat heute gesehen, dass alle Robert Lewandowski unterstützen. Gerd Müller war mein Idol in der Jugend. Was Gerd Müller in meiner Jugend war, ist heute Lewandowski. Wenn er den Rekord schafft, hat er es mehr als verdient."

Marco Rose (Trainer Gladbach): "Erstmal herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern zur verdienten Meisterschaft. Wir haben und das hier tatsächlich anders vorgestellt. Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir Überzeugung haben müssen in allem, was wir tun, dass wir intensiv sein müssen. Die Intensität haben wir über 90 Minuten nicht gezeigt. Und die Überzeugung haben wir nach dem ersten Gegentor und dann nach und nach verloren, das war hinten raus eine Leistung, die man fast als Stromausfall bezeichnen konnte."

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler gegen Borussia Mönchengladbach © getty 1/17 Unbeeindruckt von der sicheren Meisterschaft hat der FC Bayern München hochverdient mit 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. In der Offensive überzeugte nicht nur Dreierpacker Lewandowski. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER | Tor | Note: 3,5 | Konnte keinesfalls auf der faulen Haut liegen. Gladbach kam durch Konter immer wieder gefährlich vor seinen Kasten. Ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und behielt in dieser Saison zum neunten Mal eine weiße Weste. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3 | Offensiv deutlich passiver als sein Pendant auf der linken Seite. Dafür zogen Thuram, Plea und Hofmann meist den Kürzeren gegen ihn. Bärenstarke Grätsche gegen Zakaria (56.). © getty 4/17 JEROME BOATENG | Abwehr | Note: 3,5 | Spielte gleich zu Beginn zwei haarsträubende Fehlpässe. Präsentierte sich sonst in gewohnter Manier und schlug einige zielgenaue Diagonalbälle. Gegen den Ball ohne Patzer. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: 2,5 | Ein nahezu fehlerfreier Auftritt des Franzosen. Mit 94,4 Prozent hatte er die beste Passquote der FCB-Startelf. Zudem mit einigen klärenden Aktionen. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES | Abwehr | Note: 2,5 | Nahm Lazaro völlig aus dem Spiel und schaltete sich deshalb vorrangig ins Offensivspiel ein. Außerdem mit den meisten Balleroberungen auf dem Platz (12). Seinen scharfen Flanken fehlte etwas die Genauigkeit. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 2,5 | Dirigierte das Spielgeschehen mit all seiner Übersicht und ermöglichte Alaba einige Ausflüge in die Offensive. Zudem mit einer guten Zweikampfquote von 75 Prozent. © getty 8/17 DAVID ALABA | Mittelfeld | Note: 3 | Bereitete ohne jeglichen Druck mit einer perfekt getimten Flanke die Führung vor (2.). Nutzte seine vielen Freiheiten in der Zentrale aber nur bedingt aus. Verlor ungewohnt oft den Ball (7). © getty 9/17 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 1,5 | Sorgte stets für Gefahr. Seine Flanke auf Musiala leitete Müllers Tor ein (23.), ehe er kurz vor der Pause eiskalt auf 4:0 stellte (44.). Der Pfosten verhinderte einen weiteren Treffer (14.). © getty 10/17 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 2 | Leitete das Führungstor mit guter Übersicht ein und schob mit etwas Glück (abgefälscht von Zakaria) zum 2:0 ein. Schöne Flanke auf Lewandowski vor dessen zweitem Treffer (34.). © getty 11/17 JAMAL MUSIALA | Mittelfeld | Note: 2 | Mit solchen Leistungen fährt der 18-Jährige mit zur EM. Auf der linken Außenbahn war er an zahlreichen Angriffen beteiligt und scheute obendrein keinen Zweikampf (8). Mustergültiger Assist für Müller. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI | Angriff | Note: 1 | Noch ein Tor bis zum Müller-Rekord! Das 1:0 war das früheste Bundesligator des Polen. Sein zweiter Streich gelang ihm per wunderbarem Seitfallzieher. Zum Dritten traf er vom Punkt. Legte außerdem Comans Tor auf. © getty 13/17 LEROY SANE (60.) | Mittelfeld | Note: 3 | Ersetzte den starken Coman nach einer Stunde und durfte sich noch kurz vor Schluss auf der Anzeigetafel eintragen. Sonst ohne nennenswerte Aktion. © getty 14/17 SERGE GNABRY (60.) | Mittelfeld | Note: 3,5 | Kam für Youngster Musiala in die Partie. Weil die Bayern drei Gänge herunterschalteten, sorgte auch er kaum für Gefahr. Sanes Tor bereitete er nach guter Balleroberung vor. © getty 15/17 LEON GORETZKA (60.) | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Wurde für Alaba eingewechselt und holte wenig später gleich einen Handelfmeter gegen Neuhaus heraus (64.), ehe er wieder angeschlagen vom Platz ging (69.). © getty 16/17 TANGUY NIANZOU (70.) | Abwehr | Ohne Bewertung | Kam für den verletzten Goretzka ins Spiel und sah nur fünf Minuten später Rot nach einer Notbremse gegen Embolo. © getty 17/17 JAVI MARTINEZ (71.) | Abwehr | Ohne Bewertung | In seinem vorletzten Heimspiel für den FC Bayern durfte er sich erst im Mittelfeld und nach Nianzous Platzverweis in der Innenverteidigung einreihen.

FC Bayern München - Borussia M'gladbach: Die Analyse

Der FC Bayern, mit Hernandez und Musiala statt Goretzka und Sane, präsentierte sich nach der zweiwöchigen Spielpause äußerst ausgeruht und spielfreudig. Mit einem hohen Pressing und vielen frühen Ballgewinnen schnürten die Gastgeber Gladbach von Beginn weg an deren Strafraum ein.

Gefährlich wurde es meist nach überraschenden Dribblings von Coman oder klugen Pässen von Müller und Musiala. Trotz einiger vergebener Chancen führte der FC Bayern dank Treffern von Lewandowski (2. und 34.), Müller (23.) und Coman (44.) zur Pause völlig verdient mit 4:0. Sehenswert war vor allem Lewandowskis Seitfallzieher zum 3:0.

Gladbach hatte kaum Zeit für ein geordnetes Aufbauspiel und blieb oft schon an der ersten Pressing-Linie des FC Bayern hängen. Die vereinzelten Konter spielten die Gäste nicht zielstrebig genug zu Ende. Immerhin versprühten sie nach Standards einen Hauch Torgefahr.

Zur Pause reagierte Gladbach-Trainer Rose und wechselte mit Wolf und Plea zwei neue Offensivspieler ein, die das Spiel der Gäste tatsächlich belebten. Der FC Bayern war zwar weiterhin dominant, Gladbach konnte sich nun aber immer öfter aus der Umklammerung befreien.

Flick brachte in der 60. Sane, Gnabry und Goretzka und durfte kurz darauf Lewandowskis drittes Tor per Handelfmeter bejubeln (66.). In der 75. sah der kurz davor eingewechselte Nianzou wegen einer Notbremse die Rote Karte, woraufhin der ebenfalls eingewechselte Martinez in die Innenverteidigung rückte. Den späten Schlusspunkt zum 6:0 setzte Sane (86.).

FC Bayern München - Borussia M'gladbach: Die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Jerome Boateng (71. Martinez), Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba (60. Goretzka, 69. Nianzou) - Coman (60. Leroy Sane), Thomas Müller, Musiala (60. Gnabry) - Lewandowski.

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini (69. Wendt) - Zakaria, Neuhaus - Lazaro (46. Wolf), Hofmann (69. Stindl) - Thuram (46. Plea), Embolo (84. Herrmann).

Die Daten des Spiels FC Bayern München - Borussia M'gladbach

Tore: 1:0 Lewandowski (2.), 2:0 Müller (23.), 3:0 Lewandowski (34.), 4:0 Coman (44.), 5:0 Lewandowski (66., Handelfmeter), 6:0 Sane (86.)

Mit seinem 327. Pflichtspiel für den FC Bayern zog Lewandowski mit Claudio Pizarro gleich. Nur drei ausländische Spieler absolvierten mehr Pflichtspiele für den FC Bayern.

Müller und Coman beendeten ihre jeweils zehn Bundesligaspiele andauernde Torflaute.

Das 0:6 war Gladbachs höchste Niederlage in der Bundesliga seit einem 0:7 in Stuttgart im September 2010.

Der Star des Spiels: Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Nach seinem Dreierpack fehlt Lewandowski für die Einstellung des 40-Tore-Rekords von Gerd Müller nur noch ein Treffer. Beachtlich: Vor Comans 3:0 schoss er trotz potenzieller Abschlussposition nicht selbst, sondern legte den Ball seinem besser postierten Mitspieler auf.

Der Flop des Spiels: Stefan Lainer (Borussia M'gladbach)

Sowohl defensiv, als auch offensiv von der Rolle. Rechtsverteidiger Lainer segelte vor Lewandowskis 3:0 unter einer Flanke durch und leistete sich vor Comans 4:0 den entscheidenden Ballverlust. Nach vorne setzte er kaum Impulse und fiel vor allem mit ungenauem Passspiel auf. Kein Spieler verlor mehr Bälle als Lainer.

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler

Stieler hatte mit dem fair geführten Spiel lange keine Mühe, ehe es nach der Pause zweimal knifflig wurde. Bei Neuhaus' Handspiel auf Elfmeter für den FC Bayern zu entscheiden, war zwar hart aber vertretbar. Das gleiche Urteil gilt für Nianzous' Platzverweis nach einer Notbremse.