Kommentar zur Schiedsrichterkritik des BVB nach der Pleite beim FC Bayern: Gleich mehrfach am Punkt vorbei

Borussia Dortmund hat nach der Niederlage beim FC Bayern München in Person von Kapitän Marco Reus, Emre Can und Trainer Edin Terzic Schiedsrichter Marco Fritz kritisiert - besonders für eine Entscheidung vor dem Gegentor zum 2:3. Dies geht jedoch gleich mehrfach am springenden Punkt vorbei. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

Natürlich kann man im Falle von Marco Reus eine gewisse Emotionalität nachvollziehen, in der er unmittelbar nach der aus Sicht von Borussia Dortmund aufgrund der beiden späten Gegentore ärgerlichen Niederlage gegen den FC Bayern München dem Schiedsrichter Marco Fritz Parteilichkeit unterstellte. Laut des BVB-Kapitäns hätte Fritz das vermeintliche Foulspiel von Leroy Sane an Emre Can - eine halbe Minute später erzielte der FCB das 3:2 - auf Seiten des Gegners gepfiffen.

Auch Can echauffierte sich, Fritz habe "zu viel auf Zuruf" gepfiffen. Für Edin Terzic war Sanes Einsatz ein "klares Foulspiel", es seien aus Sicht des Interimstrainers "einige ähnliche Dinge gegen uns gepfiffen" worden. Terzic nannte dies eine "Schlüsselszene und mit einer der Gründe" für die Niederlage.

Es ist unstrittig, dass Sanes Zweikampfführung im angesprochenen Fall durchaus grenzwertig und damit am Ende Auslegungssache des Schiedsrichters war. Doch die Dortmunder Kritik an Fritz ist deshalb falsch, weil sie am springenden Punkt vorbeigeht - sogar gleich mehrfach.

Eine Schlüsselszene wäre dieses Duell im Mittelfeld nur dann gewesen, wenn unmittelbar danach das Gegentor gefallen wäre. Das geschah jedoch ausdrücklich nicht, sondern der fragwürdigen Aktion schlossen sich mehrere neue Spielsituationen an: Dortmund stand nach dem Sane-Can-Clash zunächst geschlossen hinter dem Ball, kurz darauf gewann Mats Hummels sogar noch ein direktes Duell und Nico Schulz kam gänzlich ohne Gegnerdruck an den Ball, den er schließlich leichtfertig herschenkte - es hatte schlicht genug Möglichkeiten gegeben, dieses Tor zu vermeiden.

FC Bayern München - BVB: Die Noten und Einzelkritiken zum Topspiel © getty 1/32 Der FC Bayern behält in einem wilden Topspiel gegen Borussia Dortmund die Oberhand - auch, weil Robert Lewandowski einen noch größeren Sahnetag erwischt als Erling Haaland. Die Einzelkritiken und Noten zum 4:2. © getty 2/32 MANUEL NEUER: Bei beiden Haaland-Toren machtlos. Ansonsten kein einziges Mal ernsthaft geprüft. Note: 3,5. © getty 3/32 NIKLAS SÜLE: Verlor Hazard beim 0:2 aus den Augen. Offensiv wieder mit einigen frechen Aktionen und Ideen. Es gibt schlechtere provisorische Rechtsverteidiger. Note: 3. © getty 4/32 JEROME BOATENG (bis 70.): Ein höchst unglücklicher Arbeitstag für den Routinier. Fälschte erst den Schuss von Haaland zum 0:1 unhaltbar für Neuer ab, blieb später im Rasen hängen und musste humpelnd runter. Note: 4. © getty 5/32 DAVID ALABA: Wie Nebenmann Boateng in der ersten halben Stunde mit einigen Unsicherheiten. Danach immer zweikampfstärker und ballsicherer. Note: 3,5. © getty 6/32 ALPHONSO DAVIES: Über die linke Seite nicht so gefährlich wie sonst. Hatte gerade in Durchgang eins Probleme, ins Spiel zu kommen. Nach dem Seitenwechsel etwas aktiver, insgesamt aber unter seinen Möglichkeiten. Note: 4. © getty 7/32 JOSHUA KIMMICH: Wie gewohnt mit den meisten Ballkontakten. Tat sich aber überraschend schwer, Struktur ins Bayern-Spiel zu bringen. Produzierte die meisten Ballverluste (19) aufseiten der Flick-Elf. Note: 4. © getty 8/32 LEON GORETZKA: Wirkte nach einem Foul in der Anfangsphase ausgeknockt. Fing sich gegen Ende der ersten Halbzeit aber und brachte sich offensiv mehr und mehr ein. Mit seinem Tor zum 3:2 der heimliche Matchwinner. Note: 2,5. © getty 9/32 LEROY SANE (bis 90.+1): Agil, spritzig, trickreich. Setzte nach zuletzt schon überzeugenden Auftritten einen drauf. Sehr stark: seine Vorlage zum Anschlusstreffer. Mischte auch beim dritten und vierten Tor mit. Note: 2. © getty 10/32 THOMAS MÜLLER (bis 90.+1): Ackerte und rackerte, brachte lange aber wenig Nennenswertes zustande - bis kurz vor Schluss, als er das 3:2 mit der Flanke einleitete, die Meunier unfreiwillig vor Goretzka Füße abwehrte. Note: 3. © getty 11/32 KINGSLEY COMAN (bis 66.): Setzte immer wieder zu einigen guten Dribblings an, kam alles in allem aber nie so wirklich auf Betriebstemperatur. Holte immerhin den Elfmeter zum 2:2 heraus. Nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 12/32 ROBERT LEWANDOWSKI: Stärkster Münchner neben Sane – nicht nur wegen seines Dreierpacks, der ihn immer näher an den Uralt-Rekord von Gerd Müller bringt. "Lewy" gab die meisten Schüsse (9) aller Feldspieler ab. Note: 1. © getty 13/32 SERGE GNABRY (ab 66.): Ersetzte Coman. Arbeitete engagiert mit, hatte aber keine nennenswerte Aktion. Note: 3. © getty 14/32 JAVI MARTINEZ (ab 70.): Wirkte in den letzten 20 Minuten anstelle des angeschlagenen Boateng mit. Machte seine Sache solide. Note: 3. © getty 15/32 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 90.+1): Kam in der Nachspielzeit für Müller. Keine Bewertung. © getty 16/32 LUCAS HERNANDEZ (ab 90.+1): Zum Schluss anstelle für Sane dabei. Keine Bewertung. © getty 17/32 MARWIN HITZ: Bekam nach Dortmunds früher Zwei-Tore-Führung reichlich aufs Tor, die großen Paraden musste er jedoch nicht herausholen. Patzte in der 48., als er Kimmichs Schuss prallen ließ. Bei den Gegentoren machtlos. Note: 3,5. © getty 18/32 THOMAS MEUNIER: Bei seinem ersten Startelfeinsatz seit Mitte Januar muss sein Pass in der 25. bei Haaland ankommen, dann wäre es 3:0 für den BVB gestanden. Legte Goretzka unglücklich das 2:3 auf. Kein gutes Spiel vom Belgier. Note: 5. © getty 19/32 EMRE CAN: Das rechte Glied der Dreierkette rückte kurz vor der Pause ins Mittelfeldzentrum vor, danach wieder zurück. Resolut im Zweikampf, gute Körpersprache, gute Antizipation. Note: 2,5. © getty 20/32 MATS HUMMELS: Auch diesmal als zentraler Spieler der Dreierkette die gewohnte Bank gegen den Ball: energisch in den direkten Duellen und immer aufmerksam. Gewann die Vielzahl seiner Zweikämpfe und dirigierte stark. Note: 2,5. © getty 21/32 DAN-AXEL ZAGADOU (bis 70.): Erstmals seit Mitte Januar wieder in der Startelf und gleich mit den meisten klärenden Aktionen beim BVB. Verlor keinen seiner Zweikämpfe. Starkes Comeback. Note: 2,5. © IMAGO / Poolfoto 22/32 NICO SCHULZ: Erster Einsatz in der BL seit rund drei Monaten und wenig später mit der Vor-Vorlage beim 2:0. Ließ Sane jedoch häufig zu viel Platz, exemplarisch sein schwaches Verhalten vor dem 1:2. Note: 4. © IMAGO / Poolfoto 23/32 THOMAS DELANEY (bis 70.): Die gesamte Partie lief in seinem 100. Bundesligaspiel ein wenig an ihm vorbei, zur Pause hatte nur Haaland hatte weniger Ballaktionen. Fing ein paar Bälle gut ab, im direkten Duell aber oft zweiter Sieger. Note: 4. © IMAGO / Poolfoto 24/32 MAHMOUD DAHOUD: Sein Ballgewinn gegen Kimmich wurde zur Vorlage zum 1:0, das 2:0 wäre ohne seine traumhafte Verlagerung nicht möglich gewesen. Verschuldete jedoch den Elfmeter zum 2:2 - eine Leistung mit viel Licht und Schatten. Note: 3,5. © IMAGO / Poolfoto 25/32 MARCO REUS (bis 77.): Hatte bei den meisten Umschaltaktionen seine Füße im Spiel, lief unermüdlich an, viel glückte ihm aber nicht und er hing abgesehen davon oft in der Luft. Dazu mit einigen Ballverlusten. Note: 4. © getty 26/32 THORGAN HAZARD (ab 60.): Erstmals seit Dezember wieder von Beginn an aufgeboten. Viel unterwegs und mit hoher Intensität in seinen Aktionen. Guter Laufweg bei seiner Vorlage zum 2:0, schoss dazu knapp daneben (47.). Wenig später ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 27/32 ERLING HAALAND (bis 60.): Die BVB-Lebensversicherung lieferte erneut, sein Doppelpack bedeutete die Tore 28 und 29 im 28. Pflichtspiel dieser Saison. Blieb im Ansatz immer gefährlich für die FCB-Abwehr. Nach einer Stunde angeschlagen raus. Note: 1,5. © getty 28/32 JULIAN BRANDT (ab 60.): Nach einer Stunde für Hazard eingewechselt, spielte auf dem Flügel. Gegen den Ball solide, offensiv brachte er nichts Zwingendes zustande. Note: 3,5. © getty 29/32 STEFFEN TIGGES (ab 60.): Kam zu seinem fünften BL-Einsatz und war fortan Zielspieler der BVB-Konter. Musste oft in den Luftkampf, entscheidend durchsetzen konnte er sich aber nicht. Note 3,5. © IMAGO / Poolfoto 30/32 MATEU MOREY (ab 70.): Zagadou ging für ihn 20 Minuten vor Schluss vom Feld und wurde zum rechten Teil der Viererkette. Schenkte fünf Minuten vor Schluss den Ball gegen Davies her. Note: 4. © getty 31/32 JUDE BELLINGHAM (ab 70.): 20 Minuten vor Schluss für Delaney eingewechselt und kaum am Ball. Note: 3,5. © getty 32/32 REINIER JESUS (ab 77.): Kam eine gute Viertelstunde vor Schluss für Reus ins Spiel und spielte über den linken Flügel. Agierte fast die gesamte Zeit gegen den Ball. Keine Bewertung.

BVB: Warum die Dortmunder Kritik ins Leere zielt

Ohnehin konnten sich die Dortmunder nicht beklagen, als im ersten Abschnitt nach einer Flanke der Arm von Reus im Strafraum ziemlich weit oben war und an den Ball kam - Fritz deutete dies als Schulter.

Wenn es darum geht, eine echte Schlüsselszene der Partie zu finden, die auch Terzic korrekterweise als einen "der Knackpunkte in diesem Spiel" bezeichnete, muss man vielmehr den misslungenen Querpass von Thomas Meunier auf Erling Haaland in der 25. Minute nennen. Diesen Ball muss der Belgier anbringen, mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit hätte es dann 3:0 für den BVB gestanden. Die Aussicht auf mindestens einen Punktgewinn wäre so deutlich erhöht worden.

Doch auch deshalb zielt die Dortmunder Kritik eben ins Leere: Meuniers Pass kam nicht an, diese Szene war das letzte Highlight der Westfalen in dieser Partie. Die Borussia sollte sich in erster Linie mit ihrer nun schon im siebten Spiel in Folge höchst merkwürdigen Herangehensweise in Spielen beim FC Bayern auseinandersetzen.

BVB verkümmert in München regelmäßig

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Bayern bärenstark spielen, über hohe individuelle Qualität verfügen und schwer zu knacken sind. Doch es sind vor allem die biederen Darbietungen der Dortmunder, die die Münchner ein ums andere Mal so übermächtig erscheinen lassen.

Dem BVB fehlte in München, diesmal sogar trotz einer effektiv herausgespielten 2:0-Führung, wieder einmal die Überzeugung und der Mut, um dem Rekordmeister über die gesamten 90 Minuten Paroli zu bieten. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Dortmund mit einer wenig eingespielten Truppe antrat und erst Recht die Partie beendete, doch wer 2:0 führt und gewissermaßen der Underdog ist, der könnte in diesen Momenten aus dem Gefühl der Unterlegenheit auch Stärke und Kampfgeist ziehen, um sich gegen alle Widerstände durchzusetzen.

Dortmund jedoch verkümmert in München regelmäßig mit fortlaufender Spieldauer. Das Selbstvertrauen schrumpfte ungeachtet der vorherigen guten Ergebnisse nicht zum ersten Mal beim FCB zusammen, den fehlenden Glauben an einen Erfolg sah man den Spielern bereits im ersten Abschnitt an.

BVB fehlen im Gegensatz zum FCB stilbildende Eigenschaften

Auf der anderen Seite offenbarte die Bayern-Mannschaft ihre DNA, die für den gesamten Klub identitätsstiftend ist: nicht aufgeben, aggressiv und positiv bleiben, keine Zweifel aufkommen lassen. Der FCB ließ sich vom frühen Doppel-Rückschlag überhaupt nicht erschüttern.

Diese stilbildenden Eigenschaften fehlen dem BVB seit geraumer Zeit und es wird auch die Aufgabe des neuen Trainers Marco Rose sein, die Identität des Vereins wieder deutlich zu schärfen.

Es steht einem Klub wie Borussia Dortmund letztlich überhaupt nicht gut zu Gesicht, sich nach einem verlorenen Spiel mit 4:27 Torschüssen für den Gegner und einem eigenen Ballbesitzanteil von weniger als 35 Prozent mit Kritik am Schiedsrichter aufzuhalten.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund