BVB-Kapitän Marco Reus unterstellte Schiedsrichter Marco Fritz Parteilichkeit

Kapitän Marco Reus von Borussia Dortmund hat nach der 2:4-Niederlage im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München Kritik an Schiedsrichter Marco Fritz geübt und ihm Parteilichkeit unterstellt.

Fritz hatte einen grenzwertigen Zweikampf zwischen Leroy Sane und Emre Can im Vorfeld des 3:2 von Leon Goretzka (88.) nicht abgepfiffen.

"Die Szene vor dem 3:2 war für mich ein ganz klares Foulspiel. Ich sage ihnen ganz ehrlich: Wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er es zu 100 Prozent gepfiffen", sagte Reus bei Sky und ergänzte auf Nachfrage nach den Gründen für seine Annahme: "Ist so. Ist so. Ist so, weil es einfach so ist. Ist so. Fertig, aus."

Thomas Müller vom FC Bayern konterte: "Ich glaube nicht, dass wir wollen, dass solche Duelle an der Mittellinie gepfiffen werden, sonst haben wir nur noch Stop and Go. Ich hätte es auch gegen uns nicht als Foul gesehen. Das könnt Ihr mir jetzt glauben oder nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn alles immer gleich abgepfiffen wird."

BVB: Auch Emre Can kritisiert den Schiedsrichter

Reus' Kollege Emre Can kritisiert unterdessen die allgemeine Linie von Fritz: "Der Schiedsrichter hat in der zweiten Halbzeit auf Zuruf gepfiffen. Wir haben glaube ich kein Foul bekommen. Das macht den Rhythmus kaputt. Man will da sein im Zweikampf und dann pfeift der Schiri für Rot. Das war heute ein bisschen zu oft, das habe ich ihm auch persönlich gesagt. Das darf dem Schiri nicht passieren. Das ist einfach nur bitter.

Abgesehen von der Szene im Vorfeld des 3:2 gab es drei potenzielle Elfmeter-Situationen. Nach einem möglichen Handspiel von Reus verwehrte Fritz dem FC Bayern einen Elfmeter, nach einem Foul von Mahmoud Dahoud an Kingsely Coman gab er zurecht einen. Ungeahndet blieb ein Zweikampf zwischen Joshua Kimmich und Reus (48.), der anschließend analysierte: "Würde sagen: Kein Foul."