FC Bayern München - SC Freiburg 2:1: Negativtrend gestoppt! Verbesserter FCB beendet Freiburgs Siegesszug

Der FC Bayern München hat am 16. Spieltag der Bundesliga nach zwei Pflichtspielniederlagen in Folge gegen Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) und Holstein Kiel (DFB-Pokal) in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen den SC Freiburg gewann die verbesserte Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit 2:1 (1:0).

Wegen der Patzer der Verfolger baute der amtierende Meister seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte aus und ist somit vorzeitig Hinrundenmeister. Freiburg verlor nach fünf Bundesligasiegen in Folge erstmals wieder.

"Wir hatten viele Torchancen gehabt. Am Ende haben wir verdient die drei Punkte geholt, die aufgrund der anderen Ergebnisse sehr wichtig waren", sagte Leon Goretzka. Jerome Boateng ergänzte: "Es war ein Arbeitssieg. Von der Spielweise können wir uns steigern. Es ist klar, dass nicht alles von alleine geht. Am Ende haben wir gezittert."

Die Treffer für den FC Bayern schossen Robert Lewandowski (7.) und Thomas Müller (75). Zwischenzeitlich hatte der eingewechselte Nils Petersen für Freiburg ausgeglichen (62.), in der Nachspielzeit scheiterte er an der Unterkante der Latte.

Serge Gnabry musste beim FC Bayern wegen einer Oberschenkelverletzung in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. "Die Verletzung ist nicht schwer, es hat nur der Muskel zugemacht", sagte Flick.

FC Bayern München schlägt SC Freiburg: Der FCB in der Einzelkritik © getty 1/17 Dem blamablen Pokal-Aus gegen Holstein Kiel getrotzt, die Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut: Der FC Bayern schlägt den SC Freiburg am 16. Spieltag knapp mit 2:1. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Bekam eine Stunde nichts zu parieren, musste nach einem schlecht verteidigten Eckball aber plötzlich hinter sich greifen, weil Petersen den Ball per Kopf über die Linie drückte. Gegentore sind für ihn ja mittlerweile Routine. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Der in Hälfte eins unsicherste Spieler einer etwas sichereren Viererkette, hatte Probleme in Sachen Zuordnung. Leitete mit einem schönen Chip auf Gnabry zumindest das frühe 1:0 mit ein. Nach der Pause defensiv etwas stärker. Note: 3,5. © getty 4/17 JEROME BOATENG: Wirkte stabiler als zuletzt und ließ sich von dem hohen Pressing der Freiburger nicht aus der Ruhe bringen. Kam allerdings kaum in brenzlige Zweikampfsituationen. Beim Gegentor nicht involviert. Note: 3. © getty 5/17 DAVID ALABA: Der Spieler mit den meisten Ballaktionen auf dem Feld. Schaltete sich wie gewohnt häufig ins Offensivspiel ein, auch weil er defensiv - ähnlich wie Boateng - kaum gefordert wurde. Am Gegentor ebenfalls schuldlos. Note: 3. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Lange sah es nach einem fehlerfreien Auftritt des Kanadiers aus, der die erste Halbzeit mit einer Passquote von 100 Prozent beendete und offensiv viel Dampf machte. Dann pennte Davies aber bei der Ecke, die zum Ausgleich führte. Note: 4. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH (bis 75.): Seine Wirkung auf das Bayern-Spiel hielt sich vergleichsweise eher in Grenzen. Kimmich forderte zwar oft den Ball, bekam von den hellwachen Freiburgern aber immer schnell Druck. Defensiv nahezu tadellos. Note: 3,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA (bis 86.): Bekam - ähnlich wie Kimmich - viele aussichtsreiche Passwege schnell von den Freiburgern zugestellt und hatte daher Probleme, offensiv gefährlich in Erscheinung zu treten. Arbeitete im Spiel gegen den Ball aber gut. Note: 3. © getty 9/17 SERGE GNABRY (bis 28.): Leitete den Führungstreffer durch Lewandowski ein, trat ansonsten aber kaum in Erscheinung. Nach nicht einmal einer halben Stunde war Gnabrys Arbeitstag aufgrund von Oberschenkelproblemen beendet. Note: 3. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER (bis 86.): Geniales Zuspiel auf Lewandowski, das die frühe Führung ermöglichte. Ansonsten oft unglücklich, bis ihm der Ball in der 74. Minute im Strafraum vor die Füße fiel und er präzise zum 2:1 verwandelte. Bayerns Matchwinner. Note: 2. © getty 11/17 KINGSLEY COMAN (bis 75.): Der einmal mehr auffälligste Flügelspieler der Bayern (drei Torschussvorlagen), dem aber weniger gelang als in den vergangenen Wochen. Immerhin: Coman leitete das 2:1 per Flanke ein. Note: 3. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI (bis 86.): Bewies seinen Torriecher, als der Ball ihm nach sieben Minuten auf dem Silbertablett serviert wurde. In der Folge eher unauffällig. Erstaunlich: Der Pole gewann nur knapp 30 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 13/17 LEROY SANE (ab 28.): Ersetzte Gnabry, verpasste aber die Chance, Selbstvertrauen zu tanken. Sane wirkte nicht richtig eingebunden, ihm misslangen viele Aktionen. Zumindest arbeitete er gut zurück und stocherte den Ball vor dem 2:1 zu Müller. Note: 3. © getty 14/17 CORENTIN TOLISSO (ab 75.): Kam in der Schlussphase für Kimmich. Spielte seinen Stiefel solide herunter. Keine Bewertung. © getty 15/17 JAMAL MUSIALA (ab 75.): Durfte anstelle von Coman noch eine gute Viertelstunde mitwirken, trat jedoch nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Keine Bewertung. © getty 16/17 JAVI MARTINEZ (ab 86.): Kam kurz vor dem Ende für Goretzka. Keine Bewertung. © getty 17/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 87.): In den Schlussminuten anstelle von Lewandowski dabei. Keine Bewertung.

FC Bayern München - SC Freiburg: Die Analyse

Flick änderte seine Startelf im Vergleich zum Aus im DFB-Pokal in Kiel auf sechs Positionen, unter anderem kehrten die zuletzt angeschlagenen Goretzka und Coman zurück. Abgesehen von Thiago startete die Stammelf aus der vergangenen Triple-Saison.

Das Spiel begann bei permanentem Schneefall mit mehreren Aufregern: Bereits in der 5. Minute musste Freiburg verletzungsbedingt wechseln, für Santamaria kam Abrashi. Nur zwei Minuten später erzielte Lewandowski das 1:0. kurz davor und danach forderte der FC Bayern Handelfmeter - Schiedsrichter Dingert ließ aber jeweils vertretbarerweise weiterspielen.

Anschließend entwickelte sich auch dank mutiger Freiburger ein ordentliches Fußballspiel mit Chancen auf beiden Seiten, aber klaren Feldvorteilen für den FC Bayern. Dieser zeigte sich nach zuletzt enttäuschenden Auftritten mannschaftlich verbessert, spielte bei eigenem Ballbesitz kombinationssicherer und zielstrebiger und verteidigte trotz einer gewohnt hochstehenden Viererkette konzentrierter.

In weitere Treffer münzte der FC Bayern die Dominanz zunächst aber nicht um. Gnabry vergab zwei gute Schusschancen (16. und 25.), ehe er in der 28. angeschlagen für Sane ausgewechselt werden musste. Anfang der zweiten Halbzeit folgte der dritte verletzungsbedingte Wechsel des Spiels, diesmal hatte es den bei Freiburg selbst erst eingewechselten Abrashi erwischt (55.).

Der FC Bayern drängte unterdessen vergeblich auf das 2:0. Am knappsten scheiterte Lewandowski, der in der 59. nur die Latte traf. Wie aus dem Nichts kam Freiburg nach einem Eckball durch den erst 30 Sekunden zuvor eingewechselten Petersen zum Ausgleich. Der FC Bayern griff in der Folge wütend an und belohnte sich verdientermaßen durch Müllers 2:1. Beinahe wäre Freiburg in der Nachspielzeit zum erneuten Ausgleich gekommen, doch Petersen scheiterte an der Unterkante der Latte.

FC Bayern München - SC Freiburg: Die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Jerome Boateng, Alaba, Davies - Kimmich (75. Tolisso), Goretzka (86. Martinez) - Gnabry (28. Leroy Sane), Thomas Müller (87. Choupo-Moting), Coman (75. Musiala) - Lewandowski. - Trainer: Flick

Freiburg: Florian Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Gulde - Santamaria (5. Abrashi, 54. Haberer), Höfler - Kübler (61. Tempelmann), Günter - Sallai (62. Höler), Demirovic (61. Petersen), Grifo. - Trainer: Streich

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen SC Freiburg

Tore: 1:0 Lewandowski (7.), 1:1 Petersen (62.), 2:1 Müller (74.)

Ranking: Die besten Hinrunden-Torjäger der Bundesliga-Geschichte © getty 1/26 Robert Lewandowski spielt eine herausragende Hinrunde 2020/21. Gegen den SC Freiburg traf er am 16. Spieltag zur Führung für die Bayern. Somit knackte er einen Uralt-Rekord einer deutschen Sturm-Legende. Das Ranking.... © getty 2/26 PLATZ 15: TIMO WERNER - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 2019/20 (Stand: 15.12.2019). © imago images 3/26 PLATZ 15: LOTHAR EMMERICH - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1965/66. © imago images 4/26 PLATZ 15: HANNES LÖHR - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1967/68. © getty 5/26 PLATZ 15: GERD MÜLLER - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1973/74. © imago images 6/26 PLATZ 15: ERICH BEER - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1975/76. © imago images 7/26 PLATZ 15: GERD MÜLLER - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1977/78. © getty 8/26 PLATZ 15: MANFRED BURGSMÜLLER - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 1980/81. © imago images 9/26 PLATZ 15: AILTON - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 2003/04. © imago images 10/26 PLATZ 15: MIROSLAV KLOSE - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 2005/06. © getty 11/26 PLATZ 15: MARIO GOMEZ - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 2011/12. © getty 12/26 PLATZ 15: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - 16 Tore in der Hinrunde der Saison 2016/17. © getty 13/26 PLATZ 13: GERD MÜLLER - 17 Tore in der Hinrunde der Saison 1971/72. © imago images 14/26 PLATZ 13: UWE SEELER - 17 Tore nach 17 Spielen in der Saison 1963/64 (Bundesliga damals mit nur 16 Mannschaften) © imago images 15/26 PLATZ 6: GERD MÜLLER - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 1966/67. © imago images 16/26 PLATZ 6: FRANZ BRUNGS - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 1967/68. © imago images 17/26 PLATZ 6: GERD MÜLLER - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 1969/70. © imago images 18/26 PLATZ 6: DIETER MÜLLER - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 1977/78. © getty 19/26 PLATZ 6: VEDAD IBISEVIC - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 2008/09. © getty 20/26 PLATZ 6: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 2015/16. © getty 21/26 PLATZ 6: ROBERT LEWANDOWSKI - 18 Tore in der Hinrunde der Saison 2019/20. © imago images 22/26 PLATZ 3: PETER MEYER - 19 Tore in der Hinrunde der Saison 1967/68. © imago images 23/26 PLATZ 3: GERD MÜLLER - 19 Tore in der Hinrunde der Saison 1972/73. © imago images 24/26 PLATZ 3: GERD MÜLLER - 19 Tore in der Hinrunde der Saison 1976/77. © imago images 25/26 PLATZ 2: GERD MÜLLER - 20 Tore in der Hinrunde der Saison 1968/69. © getty 26/26 PLATZ 1: ROBERT LEWANDOWSKI - 21 Tore in der Hinrunde 2020/21.

Lewandowski erzielt bereits am 16. Spieltag sein 21. Bundesligator und stellte damit einen neuen Rekord für die meisten Tore in einer Hinrunde auf, zuvor gehalten von Gerd Müller 1968/69 (20).

Erstmals seit dem 3:1-Sieg am 9. Spieltag ging der FC Bayern mit einer Führung in die Pause.

Auch im elften Bundesligaspiel in Folge kassierte der FC Bayern mindestens ein Gegentor. Letztmals warteten die Münchner im Herbst 2000 (zwölf Spiele) so lange auf eine Weiße Weste.

Die 25 Schüsse des FC Bayern sind in dieser Saison Höchstwert für die Münchner und dritthöchster Wert insgesamt in dieser Saison.

Der Star des Spiels: Thomas Müller (FC Bayern)

Müller hatte an beiden Treffern des FC Bayern entscheidenden Anteil: Das 1:0 bereitete er stark vor, das 2:1 machte er selbst. Ansonsten mit einigen guten Laufwegen sowie Pässen und mit noch mehr lautstarken Kommandos, die zuletzt nicht mehr ganz so oft wie einst zu hören gewesen waren.

Der Flop des Spiels: Ermedin Demirovic (SC Freiburg)

Die Freiburger Solospitze nahm überhaupt nicht am Spiel teil, berührte den Ball nur 19 Mal und spielte lediglich acht Pässe. In der 61. wechselte ihn Streich für Petersen aus, der eine Minute später zum Ausgleich traf.

Der Schiedsrichter: Christian Dingert

Souveräner Auftritt von Dingert. Bei den Handspielen der Freiburger Gulde (5., nach Studium der Videobilder an der Seitenlinie) und Abrashi (10.) im eigenen Strafraum ließ er weiterspielen, was jeweils vertretbar war.