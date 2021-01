Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 0:1: Gladbach beendet Sieglos-Serie trotz Chancenwucher

Borussia Mönchengladbach hat seine Sieglos-Serie in der Bundesliga trotz eines unglaublichen Chancenwuchers beendet. Die Elf vom Niederrhein setzte sich bei Arminia Bielefeld mit 1:0 (0:0) durch und verkürzte den Rückstand auf die Champions-League-Ränge auf zunächst drei Punkte.

Der Schweizer Nationalspieler Breel Embolo (58.) erlöste die Gladbacher nach zuvor vier Ligaspielen ohne Sieg.

Aufsteiger Bielefeld geriet in dieser Saison zum zehnten Mal in Rückstand - und verließ den Platz zum zehnten Mal als Verlierer. Die mit dem Ergebnis gut bediente Mannschaft von Uwe Neuhaus bleibt nach dem 14. Spieltag auf dem Relegationsplatz.

Gladbach drückend überlegen

Das Spiel ging nur in eine Richtung. Patrick Herrmann, der kurzfristig für den angeschlagenen Valentino Lazaro in die Startformation gerückt war, stand in der dritten Minute bei seinem erfolgreichen Torabschluss leicht im Abseits.

Nach einem haarsträubenden Fehler von Bielefelds U21-Nationalspieler Amos Pieper traf Mittelstürmer Embolo den Pfosten, im Nachschuss verfehlte der Schweizer unter Bedrängnis das leere Tor (6.). Arminia-Keeper Stefan Ortega rettete nach zwölf Minuten gedankenschnell gegen Herrmann.

Auch in der Folge verpassten drückend überlegene Gladbacher die Führung, 13 Schüsse und 10:0 Ecken bis zum Seitenwechsel brachten nichts ein. Der wegen seiner Spuck-Attacke gesperrte Marcus Thuram und der nach Zerrung zunächst geschonte und später für Embolo eingewechselte Alassane Plea wurden schmerzlich vermisst.

Nur Cordova strahlt bei Bielefeld Gefahr aus

Bielefeld war mit der Beweglichkeit, dem hohen Tempo und dem präzisen Passspiel des Europacup-Teilnehmers heillos überfordert - und wäre doch um ein Haar kurz vor der Pause durch Sergio Cordova wie aus dem Nichts in Führung gegangen (45.+1), der Schuss des Venezolaners strich am Pfosten vorbei.

Nach der Pause war das Spiel zunächst etwas offener. Erneut Cordova wurde für die Gastgeber gefährlich, doch nach einem tollen Pass von Jonas Hofmann lief Embolo abermals Pieper davon und vollstreckte zum 1:0. Danach war Gladbach um mehr Ruhe im Spiel bemüht.

wird geladen

Arminia Bielefeld - Gladbach: Die Aufstellungen

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, de Medina (71. Lucoqui) - Prietl (88. Arne Maier), Hartel (71. Schipplock) - Doan, Gebauer (52. Yabo) - Klos, Cordova (52. Kunze). - Trainer: Neuhaus

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (84. Bensebaini) - Kramer, Neuhaus (77. Zakaria) - Herrmann (85. Wolf), Stindl, Hofmann - Embolo (64. Plea). - Trainer: Rose