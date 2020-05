Raphael Guerreiro beim BVB: Erst Allzweckwaffe, jetzt Torjäger

Mit dem 2:0 beim VfL Wolfsburg hat Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Kracher gegen Bayern München den Druck auf den Tabellenführer hochgehalten. Wie schon eine Woche zuvor traf erneut Raphael Guerreiro. Der 26-Jährige ist aus der Elf von Trainer Lucien Favre längst nicht mehr wegzudenken.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue alle Highlights der Bundesliga-Partien bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Trainer Lucien Favre war nach dem Spiel voll des Lobes über seinen Torjäger, der in den letzten neun Ligaspielen stolze sechsmal getroffen hat. "Er spürt einfach den Fußball", schwärmte er: "Er ist vor dem Tor sehr geschickt, hat einen sehr guten Schuss." Und er wisse, wann er in den freien Raum durchstarten müsse: "Bei der Aktion vor dem 1:0 sieht man, wie er aufhört zu laufen. Aber dann spürt er: Es geht weiter. Also läuft er weiter in den Strafraum."

Ein Lob, das eigentlich mehr zu einem Stürmer der Marke Erling Haaland passen würde. Doch der Norweger, der - gefühlt zum ersten Mal in seiner Zeit in Dortmund - frei vor dem Tor ein Luftloch trat, hatte in diesem Fall unfreiwillig die "Vorlage" zum Führungstreffer gegen die Wölfe geliefert. Hinter ihm lauerte nämlich bereits Raphael Guerreiro und schob den Ball unbedrängt über die Linie.

Was Favre von seiner Position an der Seitenlinie ausmachte, lässt sich erst nach mehrmaligem Sichten der Highlights auf DAZN untermauern. Tatsächlich: Als Achraf Hakimi den Ball von Julian Brandt durchgesteckt bekommt und sich in Richtung Strafraum dreht, ist im Hintergrund für den Bruchteil einer Sekunde Guerreiro zu sehen, wie er winkt und in Position läuft. Um es mit Favre zu sagen: Er "spürt" die Situation.

© DAZN

Raphael Guerreiro beim BVB: Die Allzweckwaffe wird zum Torjäger

Acht Treffer in der laufenden Liga-Saison hat Guerreiro bereits verbucht. Dabei sind seine Instinkte als Torjäger eigentlich nur ein Bonus, schließlich hat sich der Portugiese und Europameister von 2016 derzeit im 3-4-3-System der Schwarz-Gelben auf dem linken Flügel festgespielt. Als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff, Sportdirektor Michael Zorc bezeichnete ihn nach der Partie sogar als "Außenverteidiger" und betonte schon nach dem 4:0 gegen Schalke 04, als Guerreiro doppelt traf: "Diese Position ist seine beste, sie ist wie für ihn gemacht."

Damit wird man Guerreiro allerdings nicht ganz gerecht. Schließlich scheint eher umgekehrt fast jede Position auf dem Spielfeld für ihn gemacht zu sein. Schließlich kam er in seinen mittlerweile knapp vier Jahren in Dortmund nicht nur als Linksverteidiger zum Einsatz, sondern auch im linken Mittelfeld, als Flügelstürmer und zentral auf der Sechs oder Acht. "Raphael ist viel zu schlau und viel zu flexibel, um auf eine Position festgelegt zu werden", wusste schon Thomas Tuchel 2016, und lobte dessen Abschluss- und Vorbereitungsqualitäten: "Deshalb kann er alles spielen bei uns."

Dessen ist sich auch Favre bewusst, und so gibt er seinem Allrounder auf links die Freiheiten, sein Spiel je nach Situation zu interpretieren. Anders als Pendant Hakimi, der aufgrund seiner explosiven Schnelligkeit fast exklusiv die Außenbahn besetzt, taucht Guerreiro auch mal im Zentrum auf, oder eben vor dem Tor. Seine Fähigkeiten im Dribbling und im Kombinationsspiel machen ihn zum idealen Partner von Vordermann Julian Brandt, der ebenfalls nicht so leicht festzunageln ist.

Raphael Guerreiro: Seine Statistiken der aktuellen Saison 2019/20

Wettbewerb Einsätze Einsatzminuten Tore Vorlagen Gelbe Karten Bundesliga 22 1.772 8 3 2 Champions League 8 548 1 1 Supercup 1 75 1

Raphael Guerreiro: Wartet gegen die Bayern das Duell mit Thomas Müller?

Zudem ist Guerreiro enorm einsatzfreudig, arbeitet viel nach hinten mit und hat Anteil daran, dass der BVB in fünf der letzten sechs Ligaspiele kein Gegentor kassierte. "Er hat alles spielerisch gelöst", lobte Zorc nach dem Wolfsburg-Spiel, "das war außerordentlich gut." In dieser Hinsicht hat Guerreiro klare Vorteile gegenüber Konkurrent Nico Schulz. Für Favre ist er unverzichtbar: In der Rückrunde spielte Guerreiro immer von Beginn an - und bis zur Corona-Zwangspause immer über die vollen 90 Minuten. Erst gegen Schalke und Wolfsburg durfte er jeweils nach verrichteter Arbeit ein paar Minuten früher zum Duschen.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund: Die Noten und Einzelkritiken © imago images 1/29 Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg macht Borussia Dortmund weiter Druck auf den Tabellenführer aus München. Torjäger Erling Haaland spielt ungewohnt schwach - bei den Wölfen gibt es gleich mehrere Totalausfälle. Die Noten. © imago images 2/29 KOEN CASTEELS: Wirkte nicht immer sicher. Gerade im Aufbauspiel und in der Luft mit kleinen Wacklern. Beim Gegentor fast noch dran. Note: 4. © imago images 3/29 KEVIN MBABU: In der ersten Halbzeit kaum auffällig. Nach dem Seitenwechsel mutiger, ging vermehrt ins Dribbling, ließ dadurch aber seine defensiven Aufgaben auch etwas schleifen. Verlor Guerreiro nicht nur beim 0:1 aus dem Blick. Note: 4,5. © imago images 4/29 MARIN PONGRACIC: Beim 0:1 etwas zu sehr auf Haaland fixiert - aber wer will es ihm verübeln? Insgesamt sehr solider Auftritt. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpf und strahlte absolute Sicherheit aus. Note: 2. © imago images 5/29 JOHN BROOKS: Ließ sich beim 0:1 zu weit aus dem Zentrum locken und machte so Platz für Vorbereiter Hazard. Auch beim 0:2 kam er weit aufgerückt gegen Dahoud zu spät und machte hinten auf. Note: 5. © imago images 6/29 JEROME ROUSSILLON (bis 64.): Hatte Hakimi über weite Strecken eigentlich im Griff. Rutschte vor dem 0:1 im Zweikampf mit ihm aber zunächst leicht weg und attackierte Brandt dann überhastet. Note: 4. © imago images 7/29 RENATO STEFFEN: Defensiv ohne große Fehler. Hatte in der 48. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, als er freistehend vor Bürki zum Abschluss kam. Sein Schuss küsste die Latte, der hätte drin sein müssen. Sah beim 0:2 gegen Sancho sehr alt aus. Note: 5. © imago images 8/29 XAVER SCHLAGER: Sehr lauf- und zweikampfstark. Nach Balleroberung aber häufig zu überhastet im Umschaltspiel, leistete sich unnötige Fehlpässe. Note: 4. © imago images 9/29 MAXIMILIAN ARNOLD: Übernahm nach Pongracic den Spielaufbau, für Vertikalität sorgte aber auch er nicht. Seine beiden Freistöße waren ebenso ungefährlich. Mehr Spielverwalter als Antreiber. Note: 4. © imago images 10/29 ADMIR MEHMEDI (bis 85.): Besonders auffällig im Forechecking. Leistete sich ähnlich wie die gesamte Wolfsburger Mannschaft im offensiven Umschaltspiel aber zu viele Ballverluste (10). Note: 4. © imago images 11/29 WOUT WEGHORST: Arbeitete vor allem gegen den Ball. Mit Ball oft unglücklich, technische Mängel oder Abseitspositionen hielten den Stürmer zurück. Im zweiten Durchgang deutlich verbessert. Bereitete Steffens Großchance stark vor. Note: 3,5. © imago images 12/29 DANIEL GINCZEK (bis 64.): Blieb völlig blass. Ähnlich wie Weghorst in erster Linie mit dem Spiel gegen den Ball beschäftigt. Viel mehr war nicht von ihm zu sehen. Note: 5. © imago images 13/29 JOSIP BREKALO (ab 64.): Der Kroate brachte nochmal etwas frischen Wind ins Wolfsburger Angriffsspiel. Profit schlagen konnte der VfL daraus nicht. Auch er verlor rund ein Drittel seiner Bälle. Note: 4. © imago images 14/29 FELIX KLAUS (ab 64.): Wirkte etwas übermotiviert. Kam im Zweikampf gegen Akanji zu spät und trat dem Schweizer mit der offenen Sohle übel in die Wade. Harte Entscheidung, aber Rot kann man geben. Wurde für seine ungestüme Art bestraft. Note: 5. © imago images 15/29 JOAO VICTOR (ab 85.): Hätte mit seiner Agilität dem statischen Spiel der Wölfe vielleicht schon früher gutgetan. Keine Bewertung. © imago images 16/29 ROMAN BÜRKI: In der 1. Halbzeit praktisch beschäftigungslos, bis auf ein paar herrenlose Flanken gab es für ihn nichts zu halten. Ein bisschen Glück bei Steffens Lattentreffer, beim Flatterball danach sicher mit beiden Fäusten. Note: 3,5. © imago images 17/29 LUKASZ PISZCZEK: Solider Auftritt nach seiner Vertragsverlängerung. Stand defensiv gut im Zweikampf, hatte im Spielaufbau Platz und tauchte auch mehrfach vorn auf. Vor Steffens Chance aber unterlegen gegen Weghorst. Note: 2,5. © imago images 18/29 MATS HUMMELS (bis zu 45.): Organisierte die Dreierkette und räumte die Bälle in seine Richtung ab. Schlug ein paar schöne lange Pässe, ein Fehlpass leitete aber auch Wolfsburgs Chance in Halbzeit eins ein. Blieb zur Pause angeschlagen draußen. Note: 3. © imago images 19/29 MANUEL AKANJI: Unauffälliger Auftritt, war fast nur bei hohen Bällen in seine Richtung gefordert. Wackelte wie der ganze BVB in den 20 Minuten nach der Pause. Konnte nach dem harten Foul von Klaus und dessen Platzverweis weitermachen. Note: 3,5. © imago images 20/29 ACHRAF HAKIMI: Zunächst mit Schwierigkeiten gegen Roussillon, kam dann aber immer besser ins Spiel und fand die Räume nach vorn. Hatte die meisten Ballaktionen beim BVB, machte mit dem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf. Note: 2. © imago images 21/29 MAHMOUD DAHOUD: Nicht so auffällig wie vor einer Woche gegen Schalke, fügte sich ins Kombinationsspiel des BVB aber gut ein und ließ auch defensiv nichts anbrennen. Note: 3. © imago images 22/29 THOMAS DELANEY (bis zur 83.): Der Zweikämpfer im Mittelfeld: In der Luft mit Problemen, am Boden ganz sicher, fing viele Bälle ab und erstickte so Wolfsburger Angriffe im Keim. Note: 2,5. © imago images 23/29 RAPHAEL GUERREIRO (bis zur 83.): Emsiger Auftritt auf der linken Seite, auch wenn der BVB vor allem über rechts ins Rollen kam. Rückte beim Führungstor mit auf und musste völlig frei nur noch einschieben. Note: 2. © imago images 24/29 THORGAN HAZARD (bis zur 74.): Verbuchte den ersten Torschuss nach schöner Körpertäuschung (16.) und legte das 1:0 auf, hatte aber viele Leerlaufphasen und gewann nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © imago images 25/29 JULIAN BRANDT (bis zur 65.): Kam nominell über links, hatte aber alle Freiheiten und war überall auf dem Feld zu finden. Leitete den Führungstreffer ein, immer für Ballstafetten zu haben. Note: 3. © imago images 26/29 ERLING HAALAND: Sehr wenige Szenen vor dem Tor (kein Torschuss), bekam kaum Bälle. Schlug vor dem 1:0 ein Luftloch, zog aber dabei zwei Gegenspieler auf sich und machte Platz für Guerreiro. Viel Einsatz, aber eines seiner schwächeren Spiele. Note: 4,5. © imago images 27/29 EMRE CAN (ab 46.): Kam zur zweiten Hälfte für Hummels und übernahm dessen Part in der Kette. Es folgte Unordnung in der Hintermannschaft, bei Steffens Großchance nicht in Position. Nach Wolfsburgs Drangphase dann sicherer und mit wenig zu tun. Note: 4. © imago images 28/29 JADON SANCHO (ab 65.): Hatte seine große Szene, als er beim Konter zum 2:0 einen Gegner ausdribbelte und dann vor dem Tor überlegt auf Hakimi ablegte. Note: 2,5. © imago images 29/29 GIOVANNI REYNA (ab 79.): Durfte nach der Verletzung vor einer Woche diesmal noch in der Schlussphase ran. Keine Bewertung.

Schließlich wird er im Spitzenspiel gegen Bayern München (Dienstag, 18.30 Uhr im Liveticker) wieder gefordert sein. Auf der linken Flanke vielleicht gegen den schnellen Kingsley Coman, oder aber gegen Thomas Müller, der seine Rolle bei den Bayern bekanntlich ähnlich kreativ-anarchisch ausleben darf. Und offensiv mit den zuletzt so ausgeprägten Torjägerqualitäten: Gegen Schalke traf er einmal präzise ins lange Eck, einmal nach Doppelpass artistisch per Außenrist. Gegen die Wölfe bewies er, dass er auch einfach richtig stehen kann.

Sieben Monate ist es her, dass Guerreiro seinen Vertrag beim BVB vorzeitig bis 2023 verlängerte - und sich dabei gegen Lockrufe von Paris Saint-Germain und seinen früheren Förderer Tuchel entschied. Damals kam er hauptsächlich hinten links in der Viererkette zum Einsatz, konnte sein offensives Potenzial also nicht voll ausschöpfen. Dass es so gut laufen würde, dass er mittlerweile in Gerüchten aus Spanien sogar mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, damit konnte er eigentlich nicht rechnen. Aber vielleicht spürte er ja damals schon, wie es in Dortmund weitergehen würde.

BVB - FC Bayern: Die Tabellensituation vor dem direkten Duell