FC Bayern - RB Leipzig 0:0: Titelkampf bleibt spannend - RB entführt Punkt aus München

Der FC Bayern hat die große Chance verpasst, sich im Kampf um die deutsche Meisterschaft von Verfolger RB Leipzig abzusetzen. Die Münchner kamen im Spitzenspiel vor 75.000 Zuschauern nicht über ein insgesamt leistungsgerechtes 0:0 gegen die Sachsen hinaus und konnten ihren Vorsprung nicht weiter ausbauen.

Damit hat der deutsche Rekordmeister nach dem 21. Spieltag mit 43 Punkten weiter einen Zähler Vorsprung auf den Herbstmeister aus Leipzig, der im vierten Gastspiel in München erstmals keine Niederlage kassierte. Dahinter folgen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach mit jeweils 39 Punkten, die Fohlen haben ein Spiel weniger absolviert.

"In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und hätten das Spiel gewinnen können", sagte Timo Werner nach dem Spiel bei Sky, der sich vor allem über seine vergebene Großchance ärgerte: "Keine Frage, die muss ich reinmachen." "Ab der 70. Minute wollte keine Mannschaft mehr dieses absolute Risiko gehen", analysierte Thomas Müller. "Wir haben das Spiel bewusst langsam gemacht, uns damit aber auch unserer Stärken beraubt."

FC Bayern - RB Leipzig: Die Analyse

Die Bayern übernahmen von Beginn an das Kommando und hatten nach 15 Minuten mehr als 80 Prozent Ballbesitz. Doch mehr als eine gute Chance durch Thiagos Schuss von der Strafraumgrenze, den Gulacsi übers Tor lenkte, sprang nicht heraus (5.).

Die Gäste verloren zwar in der Vorwärtsbewegung meist schnell die Bälle, standen in der Defensive aber sehr tief und gut organisiert. Was freilich auch daran lag, dass Bayern trotz klarer Dominanz zu wenig Tempo im Spiel hatte und die wenigen Freiräume nicht nutzte. So kam Davies dank seiner Schnelligkeit mehrfach in aussichtsreiche Position, brachte aber fast keine Flanke an den Mann. Da Upamecano kurz vor der Pause in letzter Sekunde gegen Lewandowski klären konnte (39.), ging es torlos in die Halbzeit.

Nagelsmanns Ansprache muss sein Team gehörig wachgemacht haben, denn die Sachsen kamen wie verwandelt aus der Kabine und hatten gleich zweimal die Führung auf dem Fuß: Zunächst schoss Sabitzer freistehend übers Tor (46.), dann hatte Werner nach einem Boateng-Querschläger Neuer schon ausgespielt, doch Alaba blockte seinen Schuss aufs leere Tor gerade noch ab (49.).

Fünf Minuten später hatte sich Lewandowski, der zuvor von Upamecano von den Beinen geholt worden war, den Ball schon auf den Elfmeterpunkt gelegt, als der Video-Assistent die Entscheidung wegen Abseits korrekterweise rückgängig machte. Ansonsten aber waren die Leipziger plötzlich die gefährlichere Mannschaft, die nach Ballgewinnen vor allem über Nkunku, der Boateng mehrfach davonlief, immer wieder schnell konterten. Doch nach einer seiner Hereingaben vergab Werner freistehend die nächste Riesenchance (63.).

Flick reagierte und sorgte mit dem Wechsel von Boateng gegen Hernandez, der nach seiner Sprunggelenksverletzung Ende Oktober sein Comeback feierte, für etwas mehr defensive Sicherheit. Und vorne hatte Goretzka nach 79 Minuten die Chance zum Lucky Punch, scheiterte aber ebenfalls freistehend aus 15 Metern an Gulacsi. So blieb es trotz der wesentlich spannenderen zweiten Hälfte beim verdienten Unentschieden.

FC Bayern - RB Leipzig: Die Aufstellungen

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng (67. Hernandez), Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Müller, Goretzka (85. Coman), Gnabry (60. Coutinho) - Lewandowski. - Trainer: Flick.

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Adams, Laimer, Sabitzer, Angelino - Nkunku (82. Lookman), Olmo (69. Schick), Werner. - Trainer: Nagelsmann.

Die Daten des Spiels FC Bayern - RB Leipzig

Alaba absolvierte sein 366. Pflichtspiel für den FCB und zog damit an Sportdirektor Salihamidzic vorbei.

Leipzig holte im vierten Bundesligaspiel in München nach zuvor drei Niederlagen erstmals einen Punkt, bleibt aber weiter ohne Treffer in der Allianz Arena.

Bayerns Siegesserie nach zuletzt sechs Bundesliga-Erfolgen hintereinander ist somit gerissen. RB wiederum ist nun seit drei Partien in der Liga ohne Sieg.

Konrad Laimer bestritt mit Abstand die meisten Zweikämpfe aller Spieler (42) und lief bei RB am meisten (12,3 Kilometer, wie Sabitzer).

Der Star des Spiels: Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Der Franzose wirkte zuletzt überspielt und erlaubte sich in den vergangenen Spielen ungewohnt viele Ballverluste. Am Sonntag aber zeigte der Abwehrchef eine bärenstarke Leistung, gewann fast 80 Prozent seiner Zweikämpfe und antizipierte viele Bälle herausragend. Hatte Lewandowski weitgehend im Griff - bis auf sein Foul im Strafraum, der fällige Elfmeter wurde wegen Abseits des Polen aber zurückgenommen. Das Glück des Tüchtigen.

Der Flop des Spiels: Serge Gnabry (Bayern München)

Der Nationalspieler ist derzeit weit von seiner Topform entfernt. Gnabry konnte sich kaum einmal im Eins-gegen-Eins durchsetzen und sorgte auch ansonsten nicht für Gefahr. Gewann nur 22 Prozent seiner direkten Duelle und wurde schon nach einer Stunde durch Coutinho ersetzt.

Der Schiedsrichter: Marco Fritz

Der Unparteiische aus Korb zeigte sich dem Spitzenspiel gewachsen und war nahezu immer auf Ballhöhe, wobei ihm die insgesamt faire Partie natürlich entgegenkam. Und als das Schiedsrichter-Gespann Lewandowskis deutliche Abseitsstellung vor dem Foul von Upamecano übersah, ließ er sich richtigerweise vom Kölner Keller überstimmen und nahm die Strafstoß-Entscheidung zurück.