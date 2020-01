BVB: Erling Haaland ergänzt bei Borussia Dortmund ein funktionierendes Offensivsystem

Erling Haaland hat nur 57 Minuten gebraucht, um zu belegen, dass die Offensive von Borussia Dortmund mit dem Winter-Neuzugang variantenreicher daherkommt. Doch auch ohne Haaland läuft es für den BVB im Jahr 2020 in vorderster Front. All dies geht zu Lasten von Paco Alcacer und Mario Götze.

Er trifft und trifft und trifft. Erling Haaland ist seit Freitag der erste Spieler, der in seinen beiden ersten Bundesligaspielen fünfmal traf. Gebraucht hat der Neuzugang von Borussia Dortmund dazu gerade einmal 57 Minuten. "Das kann man sich nicht besser malen", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nach dem verdienten 5:1-Sieg gegen Köln am Freitagabend.

Auch Mats Hummels war voll des Lobes für den 19-Jährigen und hob die Einstellung von Haaland hervor: "Wenn man sieht, wie er tagtäglich arbeitet, weiß man, dass das kein Zufall ist."

BVB - 1. FC Köln: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund © getty 1/15 Auch in der zweiten Partie von Neuzugang Erling Haaland feierte der BVB ein Schützenfest, allerdings gab es auch einige Ausfälle. Die Noten und Einzelkritiken zum Sieg der Dortmunder gegen Köln. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Unaufgeregter Auftritt des Schweizers. Konnte beim Gegentreffer nicht viel ausrichten, ansonsten souverän. Note: 3,5. © getty 3/15 ACHRAF HAKIMI: Die Kölner Defensive hatte ihm auf der rechten Seite nur wenig entgegenzustellen. War offensiv immer gefährlich und brachte fast alle Pässe an den Mann (92 Prozent). Note: 2,5. © getty 4/15 MATS HUMMELS: Leitete das 1:0 mit einem cleveren langen Ball ein und bereitete Nummer zwei mit einer ähnlichen Aktion direkt selber vor. Ließ in der Defensive auch nichts anbrennen und hatte eine bärenstarke Zweikampfquote (81 Prozent). Note: 1,5. © getty 5/15 LUKAS PISZCZEK: Unauffälliger Auftritt. Hatte hinten nicht viel zu tun und blieb offensiv blass. Kam beim Gegentreffer von Uth etwas zu spät. Note: 3,5. © getty 6/15 MANUEL AKANJI: Starke Partie des Innenverteidigers, der die meisten Pässe aller Schwarz-Gelben spielte (94). Hielt gemeinsam mit Hummels die Defensive zusammen. Note: 2,5. © getty 7/15 RAPHAEL GUERREIRO: Brachte den BVB nach nicht einmal 60 Sekunden in Führung und machte auch im Anschluss richtig Radau über die linke Seite. Hatte am Ende die meisten Ballaktionen (101) und Flanken (3). Note: 2. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Gute, aber unauffällige Partie des Belgiers. Brillierte vor allem durch seine Passquote (93,2 Prozent). Note: 2,5. © getty 9/15 JULIAN BRANDT: Fiel merklich in der spielfreudigen BVB-Offensive ab. Fand nie richtig in die Partie und leistete sich viele Ballverluste (12). Note: 4. © getty 10/15 JADON SANCHO: Bereitete das 1:0 vor, war gewohnt dribbelstark, strahlte dauernd Gefahr aus und belohnte sich schließlich mit dem Treffer zum 3:0. 17 Torbeteiligungen in den letzten zehn Spielen unterstreichen seine überragende Form. Note: 1,5. © getty 11/15 MARCO REUS: Glänzte als Schaltzentrale in der Offensive. Leitete die Führung mit ein, vollendete beim 2:0 abgezockt und bereitete das dritte Tor vor. Fiel auch des Öfteren durch seine gute Arbeit nach hinten auf. Note: 1,5. © getty 12/15 THORGAN HAZARD: Hatte die Chance, schon in Halbzeit eins den Deckel mit dem dritten Tor draufzumachen, scheiterte aber frei vor Horn. Ansonsten unauffällig, schlechte Zweikampfquote (33,3 Prozent). Note: 4. © getty 13/15 ERLING HAALAND: Kam Mitte der zweiten Halbzeit für Hazard und bewies erneut sofort seinen Torinstinkt bei den Treffern zum 4:1 und 5:1. Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore. Viel besser geht's als Einwechselspieler nicht! Note: 1,5. © getty 14/15 MAHMOUD DAHOUD: Kam in der 80 Minute für Reus, bereitete Tor Nummer fünf ansehnlich vor. Keine Bewertung. © getty 15/15 GIOVANNI REYNA: Kam in der Nachspielzeit für Sancho, schon sein zweiter Einsatz in der Rückrunde. Keine Bewertung.

BVB: Haaland ist nicht alles

Doch dass die BVB-Offensive um Marco Reus, Jadon Sancho und Thorgan Hazard für den Moment auch ohne die neue Wunderwaffe klarkommt, zeigte sie in den ersten 60 Minuten gegen die Domstädter.

Die Drei rotierten immer wieder zwischen den drei offensiven Positionen im neu installierten 3-4-3-System von Trainer Lucien Favre und rissen so Löcher in die eigentlich gut organisierte Defensive der Gäste. Das von FC-Coach Markus Gisdol geforderte Pressing wurde so vielfach ausgehebelt.

"Wir haben gerade eine sehr gute Tiefenbewegung bei den offensiven Spielern", lobte Hummels seine Mitspieler in forderster Front. Besonders gut in Form zeigte sich zuletzt Jadon Sancho, der in den letzten acht Bundesligaspielen acht Tore schoss und sechs Vorlagen gab. In dieser Saison kommt der Engländer bereits auf 22 Torbeteiligungen (elf Tore, elf Assists) - besser ist ligaweit nur Leipzigs Timo Werner (26).

BVB: Die Offensive wird variantenreicher

Die schnellen, technisch versierten Reus, Sancho und Hazard wirbeln durch die Abwehr, bieten immer wieder Laufwege hinter die letzte Kette an und gehen viel ins Dribbling - gerade für die gegnerischen Innenverteidiger häufig eine (zu) große Aufgabe.

Dass zu dieser funktionierenden Offensive nun eine weitere Variante hinzukommt, macht den BVB letztlich unberechenbarer und variabler. Haaland verkörpert einen echten Stürmertyp, er orientiert sich zentral, ist körperlich robust und sucht häufig den Abschluss.

So auch bei seinem zweiten Tor gegen die Kölner, als er aus spitzem Winkel lieber selbst aufs Tor schoss, anstatt in die Mitte querzulegen. "Wenn man gerade weiß, dass man die Dinger reinmacht, dann darf er von mir aus auch mal von da schießen", sagte Hummels zu der Szene mit einem Lächeln.

Haalands Vorgänger: So haben sich Borussia Dortmunds Wintertransfers geschlagen © getty 1/21 Erling Haaland war der insgesamt 42. und zweitteuerste Wintertransfer in der Geschichte von Borussia Dortmund. Seine 20 teuersten Vorgänger im Überblick - und wie sie sich schlugen. © getty 2/21 Platz 20 - Wolfgang Frank (1978 für 450.000 Euro von Eintracht Braunschweig): Während seiner zweieinhalb Jahre im Klub spielte er nur in der abschließenden Saison eine Rolle. Dann wechselte er zum 1. FC Nürnberg. © getty 3/21 Platz 19 - Marcel Höttecke (2007 für 500.000 Euro von Rot Weiss Ahlen): Der Keeper blieb dreieinhalb Jahre und kam hauptsächlich für die Reservemannschaft zum Einsatz. Wegen Verletzungsproblemen der Konkurrenz reichte es für fünf Bundesligaeinsätze. © getty 4/21 Platz 17 - u.a. Miroslav Stevic (1999 für 800.000 Euro von 1860 München): Pendelte dreieinhalb Jahre zwischen Startelf und Bank, ehe er zu Fenerbahce wechselte. © imago images 5/21 Platz 17 - u.a. Jan Derek Sörensen (2001 für 800.000 Euro von Rosenborg Trondheim): Der Rechtsaußen blieb zwei Jahre beim BVB und hinterließ keinen bleibenden Eindruck. © getty 6/21 Platz 16 - Nuri Sahin (2013 für 1 Million Euro Leihgebühr von Real Madrid): Nach relativ erfolglosen Stationen bei Real Madrid und beim FC Liverpool kehrte er zu seinem Heimatklub zurück. Es sollte aber nicht mehr so schön werden wie früher. © getty 7/21 Platz 15 - Jörg Heinrich (1996 für 1,2 Millionen Euro vom SC Freiburg): Etablierte sich im Mittelfeld sofort als Stammspieler, zog 1998 zum AC Florenz weiter – und kehrte zwei Jahre später zum BVB zurück. © getty 8/21 Platz 14 - Andreas Möller (1988 für 1,25 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt): Nach drei guten Jahren kehrte er zunächst nach Frankfurt zurück, ehe er über die Station Juventus erneut beim BVB landete und unter anderem die Champions League gewann. © getty 9/21 Platz 13 - Michy Batshuayi (2018 für 1,5 Millionen Euro Leihgebühr vom FC Chelsea): Erzielte in der Rückrunde in zehn Bundesligaspielen zwar sieben Treffer, wurde im Sommer aber trotzdem nicht fest verpflichtet. © getty 10/21 Platz 12 - Milos Jojic (2014 für 2,2 Millionen Euro von Partizan Belgrad): Nach eineinhalb Jahren beim BVB wechselte Jojic zunächst bundesligaintern zum 1. FC Köln, wo er drei Jahre spielte. Aktuell bei Basaksehir unter Vertrag. © getty 11/21 Platz 11 - Antonio Rukavina (2008 für 2,3 Millionen Euro von Partizan Belgrad): Der Rechtsverteidiger setzte sich beim BVB nicht nachhaltig durch. Ein Jahr nach seiner Ankunft wurde er an 1860 München verliehen und später verkauft. © getty 12/21 Platz 10 - Sergio Gomez (2018 für 3 Millionen Euro vom FC Barcelona): Sammelte bei Dortmund bisher nur einige wenige Profiminuten. Aktuell an den spanischen Zweitligisten SD Huesca verliehen, wo er regelmäßig zum Einsatz kommt. © getty 13/21 Platz 9 - Sebastian Kehl (2002 für 3,2 Millionen Euro vom SC Freiburg): Herrschte nach seinem Wechsel 13 Jahre über das defensive Mittelfeld – zeitweise als Kapitän. Wurde mit Dortmund dreimal deutscher Meister. © getty 14/21 Platz 8 - Jens Lehmann (1999 für 4 Millionen Euro vom AC Mailand): Blieb vier Jahre in Dortmund und wurde 2002 als Stammkeeper Meister. Anschließend zog er zum FC Arsenal weiter. © getty 15/21 Platz 7 - Matthias Sammer (1993 für 4,25 Millionen Euro von Inter Mailand): Einer der besten Transfers der Dortmunder Vereinsgeschichte. Holte mit dem BVB alle Titel und wurde später auch als Trainer Meister. © getty 16/21 Platz 6 - Alexander Isak (2017 für 8,6 Millionen Euro von AIK Solna): Bei seinem Wechsel war er erst 17, entsprechend schwer tat er sich, auf Spielanteile zu kommen. Zunächst verlieh in der BVB an Willem II, im Sommer verkaufte er ihn an San Sebastian. © getty 17/21 Platz 5 - Kevin Kampl (2015 für 12 Millionen Euro von RB Salzburg): Der offensive Mittelfeldspieler setzte sich beim BVB nicht durch und zog schon im darauffolgenden Sommer zu Bayer Leverkusen weiter. © getty 18/21 Platz 4 - Tomas Rosicky (2001 für 14,5 Millionen Euro von Sparta Prag): Blieb fünf Jahre in Dortmund und avancierte in dieser Zeit zu einem der prägendsten Spieler des Klubs. 2002 wurde er mit Dortmund Meister. © getty 19/21 Platz 3 - Leonardo Balerdi (2019 für 15,5 Millionen Euro von den Boca Juniors): War bei seinem Wechsel erst 19 und als Investition in die Zukunft gedacht. Bisher hat die Zukunft noch nicht angefangen. Absolvierte in dieser Bulisaison erst zwölf Minuten. © getty 20/21 Platz 2 - Erling Haaland (2020 für 20 Millionen Euro von RB Salzburg) © getty 21/21 Platz 1 - Manuel Akanji (2018 für 21,5 Millionen Euro vom FC Basel): Der Innenverteidiger erarbeitet sich im Laufe der Rückrunde einen Stammplatz und hält den seitdem – es sei denn, er fehlt verletzt. Was in der vergangenen Saison mehrmals der Fall war.

Paco Alcacer und Mario Götze: Opfer des Erfolgs

Es gibt nach zwei Siegen mit 10:4 Toren zum Jahresauftakt jedoch nicht nur lachende Gesichter beim BVB. Von Haalands Selbstvertrauen und Überzeugung können Paco Alcacer und Mario Götze beispielsweise nur träumen. Beide waren in die Saison als Stürmer Nummer eins und zwei gegangen, doch beide haben 2020 noch keine Sekunde auf dem Feld gestanden.

Bei Alcacer zeichnet sich ein Abschied Richtung Ex-Klub FC Valencia immer mehr ab. Die Suspendierung aus dem Kader in der letzten Woche sowie die Körpersprache des Spaniers belegen, dass der beste BVB-Torjäger der Vorsaison mit Dortmund abgeschlossen hat. Das Tischtuch zwischen Favre und ihm scheint zerschnitten, ein Verbleib äußerst unwahrscheinlich.

Wie Götze passt Alcacer derzeit nicht wirklich in das Anforderungsprofil, das Favre von seinen Offensivleuten sehen möchte. Und sollte Goalgetter Haaland bald fit genug sein, um von Beginn an zu spielen, dann scheint die Tür für die beiden endgültig zu.