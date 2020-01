Hertha BSC - FC Bayern München 0:4: Bayern startet erfolgreich in die Rückrunde und überholt Gladbach

Der FC Bayern München hat am 18. Spieltag der Bundesliga 4:0 (0:0) bei Hertha BSC gewonnen. Damit überholte der Rekordmeister Borussia Mönchengladbach in der Tabelle und belegt nun Platz 2.

Hertha BSC gegen FC Bayern München: Die Stimmen

Thomas Müller (FC Bayern): "Wir haben Hertha ein bisschen müde gespielt, so wurden die Lücken in der zweiten Halbzeit größer. Wir haben es in der ersten Halbzeit ein wenig zu geduldig gespielt. Es hat sich zwar gut angefühlt, war aber zu ungefährlich. Dann haben wir uns vorgenommen in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufs Tempo zu drücken. Als dann der Knoten offen war, hat sich Hertha nicht mehr gewehrt."

FC Bayern München: Die Noten der FCB-Spieler gegen Hertha © getty 1/15 Thiago organisierte das Spiel und schoss ein Tor. Perisic vertändelte stets aufs Neue, verzeichnete aber trotzdem zwei Scorerpunkte. Lewandowski traf nur vom Punkt. Die Noten und Einzelkritiken zu den FCB-Spielern beim 4:0-Sieg gegen Hertha BSC. © getty 2/15 Manuel Neuer: Erlebte einen beschäftigungslosen Nachmittag und musste bis zur 85. Minute keinen einzigen Schuss halten. Dann war er aber gegen Köpke zur Stelle. Note: 3. © getty 3/15 Benjamin Pavard: War offensiv weniger auffällig als sein Pendant auf links Davies. Mit einer starken Flanke bereitete er Lewandowskis vermeintliches 2:0 vor, das letztlich aber nicht zählte. Früh sah er eine Gelbe Karte. Note: 3. © getty 4/15 Jerome Boateng: Mit einem kapitalen Fehlpass ermöglichte Boateng der Hertha in der ersten Halbzeit eine große Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Generell wenig gefordert. Note: 3,5. © getty 5/15 David Alaba: Spielte keinen kapitalen Fehlpass, ansonsten aber alles wie bei Boateng. Souveräne Vorstellung jedoch wenig gefordert. Note: 3. © getty 6/15 Alphonso Davies: Von Beginn an agierte er sehr aktiv über seine linke Seite, ließ mit zunehmender Spieldauer aber etwas nach. Davies bestritt 23 Zweikämpfe und gewann fast zwei Drittel davon. Note: 3. © getty 7/15 Leon Goretzka: Kämpfte im Mittelfeld mehr als er spielte. In der 72. wurde er an einem Fallrückzieher gehindert und bekam dafür einen Elfmeter. Note: 3. © getty 8/15 Thiago: Organisierte das Spiel des FC Bayern aus der Tiefe. In Erinnerung blieben einige gute Diagonalpässe – und sein sehenswertes Tor zum 3:0. Verzeichnete die meisten Ballaktionen und Pässe beim FC Bayern. Note: 2,5. © getty 9/15 Philippe Coutinho: Zeigte sich sehr bemüht und war vor allem in der ersten Halbzeit an fast jedem Angriff beteiligt. Seinen zweifellos guten Ideen fehlte aber oftmals eine präzise Umsetzung. Note: 3,5. © getty 10/15 Thomas Müller: Mit seiner Direktabnahme brachte er den FC Bayern in der 60. in Führung. Bis dahin fiel er mit einigen guten Hereingaben von der rechten Seite auf – und danach ebenfalls. Eine führte zu Perisics 4:0. Note: 2,5. © getty 11/15 Robert Lewandowski: Bewies seine Klasse zunächst weniger im Toreschießen als viel mehr im Bällefestmachen mit dem Rücken zum Tor. In der zweiten Hälfte traf er, doch das Tor zählte wegen eines Fouls nicht. Später verwandelte er einen Elfmeter. Note: 2,5. © getty 12/15 Ivan Perisic: Kam immer wieder in aussichtsreichen Positionen an den Ball und schaffte es dann stets, die Chancen irgendwie zu vertändeln. Am Ende aber trotzdem mit zwei Scorerepunkten: Bereitete Müllers 1:0 vor und traf selbst zum 4:0. Note: 2,5. © getty 13/15 Leon Dajaku: Kam in der 79. für Davies ins Spiel und fiel in der Folge nicht auf. Keine Bewertung. © getty 14/15 Michael Cuisance: In der Schlussphase für Coutinho eingewechselt. War kürzer als Dajaku auf dem Platz, zeigte sich aber trotzdem bemühter. Keine Bewertung. © getty 15/15 Serge Gnabry: Kickte nach Wiedergenesung in der Schlussphase einige Sekunden mit. Keine Bewertung.

Hertha BSC gegen FC Bayern München: Die Analyse

Mit dem wiedergenesenden Robert Lewandowski in der Startelf begann der FC Bayern in den ersten Minuten sehr druckvoll, allerdings ohne gefährlich zu werden. Ungenauigkeiten im Passspiel machten Chancen zunichte und ließen die nur auf Konter wartende Hertha wieder ins Spiel kommen. Selke (21.) und Lewandowski (25.) vergaben jeweils die große Möglichkeit zur Führung.

Hertha agierte nach der Selke-Chance viel mutiger, was die Defensivreihe der Münchener mehrmals zum Wanken brachte. Besonders mit den schnellen Lukebakio und Dilrosun hatten die Gäste Probleme. Bayern bestimmte zwar mit viel Ballbesitz die Partie, wirkten aber zu berechenbar. Nur Coutinho (34.) hatte noch eine Chance zur Führung.

Nach dem Seitenwechsel brauchten beide Mannschaften ein paar Minuten, um wieder auf Temperatur zu kommen. Erst durch eine Doppelchance von Perisic wurde es wieder gefährlich. Auch danach trat der Kroate mit seiner Vorlage bei Müllers Treffer (60.) in Erscheinung.

Das Tor war für die Bayern der Dosenöffner im Spiel. Innerhalb von drei Minuten machten Lewandowski (73.) und Thiago (76.) die Partie klar. Perisic erhöhte wenig später auf 4:0.

Die Daten des Spiels Hertha BSC gegen FC Bayern München

Tore: 0:1 Müller (60.), 0:2 Lewandowski (73./FE), 0:3 Thiago (76.), 0:4 Perisic (84.)

Der FC Bayern gewann nach drei sieglosen Spielen bei Hertha BSC wieder eine Partie im Olympiastadion.

Zum fünften Mal in Folge gewann der FC Bayern sein erstes Spiel im neuen Jahr.

Bundesliga-Rekord! Vorlagengeber Thomas Müller ist der erste Spieler seit detaillierter Datenerfassung 2004/05, der an den ersten 18 Spieltagen einer Bundesliga-Saison zwölf Torvorlagen sammelt! Nur noch zwei Assists fehlen ihm zu seinem persönlichen Rekord aus der Saison 2017/18.

Joshua Kimmich fehlte wegen einer Gelbsperre und stand nach 54 Bundesliga-Partien in Serie erstmals seit dem 21. April 2018 in einem BL-Spiel der Bayern nicht in der Startelf.

Erstmals seit dem 1:5 in Frankfurt am 10. Spieltag sind die Bayern wieder Zweiter der Tabelle.

Der Star des Spiels: Thiago (FC Bayern München)

Der Spanier lenkte in der Zentrale fast jeden Angriff der Bayern. Zeigte sich sehr passsicher und gewann sogar knapp 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Belohnte sich mit seinem Treffer.

Der Flop des Spiels: Lukas Klünter (Hertha BSC)

Der Rechtsverteidiger hatten von Anfang an große Probleme mit Perisic sowie dem aufgerückten Davies. Verlor vor dem 0:1 das entscheidende Kopfballduell mit Perisic. Insgesamt entschied er nur 14 Prozent seiner Zweikämpfe für sich.

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler

Stieler zeigte eine gute Leistung. Er brachte sich unnötig unter Druck, als er bereits nach sieben Minuten Darida verwarnte, dafür aber Boateng in der elften Minute für ein ähnliches Vergehen nur ermahnte. In Rücksprache mit dem VAR wurde zurecht der vermeintliche Lewandowski-Treffer aufgrund eines Fouls an Jarstein zurückgenommen. Ebenfalls korrekt war der Elfmeterpfiff.