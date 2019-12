FC Bayern - VfL Wolfsburg 2:0: Wieder Zirkzee! FCB feiert späten Sieg zum Jahresende

Der FC Bayern hat die Bundesliga-Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Am 17. Spieltag setzte sich der Rekordmeister nach zwei späten Treffern durch den eingewechselten Joshua Zirkzee und Serge Gnabry mit 2:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg durch und verteidigte Platz drei.

"Es war ein Sieg des Willens. Auch dank Zirkzee, der heute wieder getroffen hat", sagte Kapitän Manuel Neuer bei der Weihnachtszeremonie in der Allianz Arena nach dem Abpfiff. "Jetzt sind wir heiß auf die Rückrunde, in der wir national, aber auch international wieder Erfolge feiern möchten."

Neben den verletzten Goretzka, Tolisso und Cuisance musste Bayern-Coach Flick in Thiago, der sich beim Last-Minute-Sieg in Freiburg seine fünfte Gelbe Karte abgeholt hatte, einen weiteren Mittelfeldspieler gegen die Wölfe entbehren.

Martinez rutschte für seinen spanischen Landsmann in die Startelf, orientierte sich aber neben Alaba in die Innenverteidigung. Dafür begann Pavard hinten rechts, wodurch Kimmich im 4-3-3 die alleinige Sechs hinter den mal mehr, mal weniger rochierenden Achtern Müller und Coutinho gab. Vorne wirbelten wie gewohnt Lewandowski, Gnabry und Perisic.

Letzterer hatte auch die erste Großchance der Partie. Nach einer Flanke von Müller scheiterte der Kroate per Kopf am glänzend reagierenden Wolfsburger Schlussmann Casteels (12.). Doch auch die Gäste, bei denen der angeschlagene Top-Torjäger Weghorst (Fieber) nur auf der Bank Platz nahm, versteckten sich keineswegs und kamen durch Weghorst-Vertreter Klaus zu einer Top-Chance, die Neuer im Eins-gegen-Eins gerade so entschärfte (16.).

Überhaupt ging der Matchplan von Wölfe-Trainer Glasner, mutig nach vorne zu verteidigen, in Durchgang eins sehr gut auf. Die früh unter Druck gesetzten Münchner leisteten sich ungewöhnlich viele Fehler im Spielaufbau und schafften es trotz ihres vielen Ballbesitzes bis auf eine Phase zwischen der 25. und 35. Minute kaum, hinter die aggressiv zu Werke gehende letzte Viererkette der Niedersachsen zu gelangen und scharfe Flanken von der Grundlinie in den Sechzehner zu bringen.

FC Bayern München: Die Noten der FCB-Spieler gegen Wolfsburg © getty 1/15 Die Abwehr des FC Bayern München präsentierte sich beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg tadellos, die Offensive drehte erst spät und nach der Einwechslung von Joshua Zirkzee auf. Die Noten und Einzelkritiken zu den FCB-Spielern. © getty 2/15 Manuel Neuer: Hatte die meiste Zeit nichts zu tun - aber wenn doch, dann war er da. Parierte einen Schuss von Klaus in der 16. stark. Note: 3. © getty 3/15 Benjamin Pavard: Deutlich unauffälliger als sein Pendant auf links Davies. Im Aufbauspiel mit zu vielen Fehlpässen. Stellte den durchgestarteten Mbabu in der 58. stark. Note: 3. © getty 4/15 Javi Martinez: Stabile Vorstellung mit einigen wichtigen Klärungsmanövern im eigenen Strafraum und guter Zweikampfquote. Kurz vor der Pause verletzte er sich ohne gegnerische Einwirkung und musste ausgewechselt werden. Note: 2,5. © getty 5/15 David Alaba: Im Defensivspiel tadellos, gewann jeden Zweikampf und Luftzweikampf. In der 23. scheiterte Alaba mit einem starken Freistoß an Casteels. Note: 2,5. © getty 6/15 Alphonso Davies: War dank seines Offensivdrangs von Anfang an einer der Auffälligsten beim FC Bayern. Lieferte einige gute Flanken und sprintete mit 35,3 km/h, womit er einen neuen persönlichen Rekord aufstellte. Note: 2,5. © getty 7/15 Thomas Müller: Lieferte in der ersten Halbzeit einige gute Flanken, etwa in der 13. auf Perisic und in der 44. auf Lewandowski. In der 26. verzog er mit einem Schuss knapp, das späte 1:0 von Zirkzee bereitete er mit einem überlegten Pass vor. Note: 2,5. © getty 8/15 Joshua Kimmich: Spielte wieder im Mittelfeld und fiel dort vor allem mit aggressivem Zweikampfverhalten auf. Holte sich seine fünfte Gelbe Karte ab und wird somit den Rückrundenauftakt verpassen. Note: 3,5. © getty 9/15 Philippe Coutinho: Leitete einige Angriffe mit guten Ideen aus dem Mittelfeld ein. Seinen tollen Schuss in der 53. hielt Casteels bravourös. Generell aber ein eher unscheinbarer Auftritt von Coutinho. Note: 3,5. © getty 10/15 Serge Gnabry: Ging immer wieder ins Dribbling und brachte damit Unberechenbarkeit ins Spiel des FC Bayern. Im Abschluss und beim finalen Pass lange zu ungenau, ehe er spät aufdrehte: Leitete das 1:0 ein und machte das 2:0 selbst. Note: 2,5. © getty 11/15 Robert Lewandowski: Kurz vor seiner Leisten-OP durfte Lewandowski nochmal mitspielen, traf dabei aber nicht. Er bemühte sich zwar, ließ sich mal fallen, aber kam trotz intensiver Suche zu keinen Chancen. Das 2:0 bereitete er vor. Note: 3. © getty 12/15 Ivan Perisic: Hatte die erste gute Chance des Spiels, scheiterte in der 13. aber mit seinem Kopfball an Casteels. Generell ein unglücklicher Auftritt von Perisic, der in den meisten Situationen die falschen Entscheidungen traf. Note: 4. © getty 13/15 Jerome Boateng: Kam kurz vor der Pause für den verletzten Martinez. Direkt nach der Halbzeit segelte er unter einer Flanke durch und ermöglichte Roussillon somit eine Großchance. Spielte einige gute Pässe in die Spitze. Note: 3,5. © getty 14/15 Joshua Zirkzee: Wurde in der Schlussphase für Coutinho eingewechselt und erzielte wie schon in Freiburg mit der ersten Ballberührung das späte Siegtor. Exakt 150 Sekunden nachdem er den Platz betrat. Keine Bewertung. © getty 15/15 Leon Dajaku. Kam in der Nachspielzeit für Gnabry. Keine Bewertung.

Auch nach dem Seitenwechsel demonstrierte die Glasner-Elf, warum sie in den 16 vorherigen Liga-Partien nur 16 Gegentore kassiert hatte. Die Mannschaft von Flick, bei der Martinez kurz vor der Pause wegen einer Muskelverletzung für Boateng wich, biss sich an den minütlich tiefer stehenden Wölfen die Zähne aus - und hatte das Pech, dass auch Casteels einen Sahnetag erwischte.

Der VfL-Torhüter wehrte einen Schuss von Coutinho ab (53.) und pflückte Flanke um Flanke herunter, wenn zuvor nicht schon einer der Abwehrschränke Brooks oder Tisserand klärend zur Stelle waren. Doch dann kam wie schon in Freiburg Youngster Zirkzee für Coutinho - und erlöste den strauchelnden Rekordmeister nach einer flachen Hereingabe von Müller in der 85. Minute. Wolfsburg warf daraufhin noch einmal alles nach vorne, kassierte nach einem Konter aber einen weiteren Gegentreffer. Gnabry blieb nach Vorlage von Lewandowski im Eins-gegen-Eins mit Casteels eiskalt (89.).

Die Daten des Spiels FC Bayern - VfL Wolfsburg

Tore: 1:0 Zirkzee (85.), 2:0 Gnabry (89.)

Müller absolvierte sein 335. Bundesliga-Spiel und überholte damit Mehmet Scholl (334) in der Rangliste der BL-Rekordspieler für die Bayern. Müller liegt nun alleine auf Rang 9.

Davies hatte in der ersten Halbzeit einen Top-Speed von 35.3 km/h - persönlicher BL-Rekord! Der Kanadier war in allen BL-Spielen unter Flick der schnellste Bayern-Spieler.

Kimmich sah seine fünfte Gelbe Karte und verpasst damit den Rückrunden-Auftakt bei Hertha BSC am 19. Januar.

Der Star des Spiels: Joshua Zirkzee (FC Bayern)

Was für ein Heim-Einstand für den jungen Niederländer. Avancierte nur drei Tage nach seinem späten Treffer in Freiburg erneut zum Matchwinner - und zum ersten Bayern-Spieler seit Mario Mandzukic 2012, der in seinen ersten beiden BL-Spielen traf.

Der Flop des Spiels: Ivan Perisic (FC Bayern)

Unglückliche Vorstellung der Leihgabe von Inter Mailand. Gewann gegen seinen Ex-Klub nur knapp über 30 Prozent seiner Zweikämpfe, weil er sich oft verdribbelte. Verpasste dadurch auch häufig den Moment des Abspiels.

Der Schiedsrichter: Christian Dingert

Unter dem Strich ein ordentlicher Auftritt des 39-Jährigen, auch wenn er sich mit so manchem Pfiff bei den Bayern-Fans unbeliebt machte. Traf in der insgesamt fair geführten Begegnung keine fragwürdige Entscheidung.