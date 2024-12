"Eher nein": FC Bayern München wohl auch gegen den 1. FSV Mainz 05 noch ohne Harry Kane

Der Engländer ist zwar wieder ins Training mit dem Ball eingestiegen, doch ein Comeback am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Mainz 05 käme noch zu früh. "Er arbeitet voll professionell dafür, aber die Zeit ist knapp", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 5:1-Sieg in der Champions League auf Schalke gegen Schachtar Donezk und fügte an: "Eher nein."

Kane hatte sich am 30. November im Spiel bei Borussia Dortmund (1:1) einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und war in der 33. Minute ausgewechselt worden. Seitdem hat er bereits die Begegnungen im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (0:1) und in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) verpasst. Auch am Dienstag war er einer von neun Verletzten, die Trainer Vincent Kompany fehlten.